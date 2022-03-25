Как заполнить 4-ФСС в 2022 году

Форма 4-ФСС

В законодательстве бланк формы 4-ФСС, а также порядок ее заполнения предусмотрены в приказе ФСС от 26.09.2016 № 381. Электронный формат расчета и контрольные соотношения, в свою очередь, утверждены приказами ФСС от 09.03.2017 № 83 и от 11.09.2017 № 416.

Заполненную форму можно сдать на бумаге, если среднесписочная численность за прошлый год не превышает десяток сотрудников. Если же у вас работает больше сотрудников, то отчет потребуется сдать по электронке через ТКС (п. 1 ст. 24 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Срок сдачи 4-ФСС в 2022 году

Работодатели обязаны сдавать расчет по форме 4-ФСС ежеквартально. То есть отчитаться перед фондом потребуется по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев и года.

Срок сдачи отличается в зависимости от способа подачи отчета. Бумажный расчет необходимо направить в фонд не позднее 20-го числа месяца, следующего за очередным кварталом. Электронную форму разрешено отправить с задержкой – дедлайн наступает 25-го числа месяца, который следует за кварталом (п. 1 ст. 24 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Сроки сдачи расчета в 2022 году:

Как заполнить 4-ФСССрок сдачи отчета 4-ФСС может переносится, если день сдачи выпадает на выходной или праздничный день. Тогда отчет сдают в первый рабочий день. Это общее правило, которое применяется по аналогии с другими отраслями права (ст. 193 ГК).

В расчете по форме 4-ФСС необходимо заполнить титульный лист, таблицы 1, 2 и 5. Остальные таблицы заполняют, только если есть данные, которые необходимо в них указать (п. 2 приказа № 381).

На титульном листе указывают общие сведения об организации, период за который сдается отчет, а также сведения о среднесписочной численности сотрудников.

В таблице 1 показывают расчетную базу по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

В таблице 2 указывают сведения из бухгалтерии по уплаченным и начисленным страховым взносам на травматизм.

В таблице 5 указывают данные о спецоценке условий труда и медицинских осмотрах.

При заполнении отчета важно корректно указать размер страхового тарифа, который зависит от класса профессионального риска. Данный показатель определяют по виду деятельности (классификация, утвержденнная приказом Минтруда от 30.12.2016 № 851н).

Штраф за несвоевременную сдачу отчета 4-ФСС

В случае если компания или предприниматель не сдаст расчет по 4-ФСС в указанные сроки, тогда грозит штраф на основании п. 1 ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Сумма штрафа составляет 5% от суммы взносов к уплате в бюджет за последние три месяца периода. Минимальный размер штрафа составляет 1 тыс. рублей, а максимальная сумма санкций может составлять 30 процентов от суммы взносов по расчету.

Кроме общего штрафа предусмотрена административная ответственность для директора. На основании протокола, составленного сотрудниками фонда, суд может оштрафовать руководителя на сумму от 300 до 500 рублей (ч. 2 ст. 15.33 КоАП).