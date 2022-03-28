Как меняется экономика в мире на фоне санкций 2022

«Великой депрессии» в России не будет

Многие люди говорят про экономический коллапс, каскад закрытия предприятий, грядущий дефолт и прочие апокалиптические думки. Однако J.P. Morgan ожидает, что экономика России сократится на 35% во втором квартале и на 7% в 2022 году. Американские банкиры прогнозируют снижение российского ВВП от пика на 12%.

Для осознания значений напомним, что в 1998 году ВВП просел на 10%, в 2008 — на 11%, а из-за пандемии — на 9%. Обратите внимание на последнюю цифру. Коронавирусные ограничения по степени изоляционного воздействия на экономику можно сравнить с сегодняшними санкциями. К слову, ВВП США в Q2 2020 упал на 31,2%, но жизнь на этом не закончилась.

Но не надо полностью отвергать экономический ущерб от санкций, в краткосрочной перспективе будет особенно тяжело, прогноз действительно может сбыться, но это не конец света, как думают многие. В цифрах это сравнимо с локдаунами, а мы их пережили нормально.

Многие предприниматели наверняка фыркнут на последнюю фразу, особенно владельцы ресторанов, офисной недвижимости или кинотеатров, однако мысль в том, что похожий стресс мы уже испытывали, экономика не рухнула. Причём сейчас больше заденет крупняк, нежели малый и средний бизнес.

Не забывайте, что большая часть мира не вводила санкции. И, например, экономист Goldman Sachs по Центральной и Восточной Европе Клеменс Грейф в беседе с Financial Times сказал, что непосредственный кризис для России рассеется через шесть-девять месяцев.

Подумайте об этом. Хватит паниковать. Нужно консолидироваться и работать. И да, за один такой намёк на избитую фразу «кризис — время возможностей» некоторые могут невзлюбить (как минимум все владельцы стартапов с валютной выручкой), но объективный оптимизм сегодня необходим.

От российских энергоресурсов не откажутся

Спрос на отечественный нефтегаз неизбежен, как восход солнца. Показываем счётчик экспортной выручки России от продажи топлива в Европе, который курирует CREA.

Сейчас этот счётчик набирает популярность, и зелёные ссылаются на него как на ещё один важный повод перейти на возобновляемые источники энергии.

Напомним, что CREA аппроксимирует официальные данные Eurostat с ENTSOG и описывает свою методологию.

Весь экспорт России в 2021 году в страны Евросоюза составил €158 млрд, €99 млрд из которых приходится на топливо, согласно тому же Евростату. А за 23 дня беспрецедентных санкций Европа импортировала нашего газа и нефти почти на €15 ярдов. При таком темпе и при таких ценах на ресурсы в годовом выражении это будет эквивалентно значению, превышающему €200 ярдов.

Сальдо торгового баланса с Россией у них и так было в минусе на $69 млрд, а сейчас они ещё перекрыли себе почти весь экспорт. Напомним, что в Еврозоне и до последних событий структурных проблем было не мало — от итальянских долгов и последствий политики количественного смягчения до какой-нибудь гринфляции.

Полностью отказаться от российских энергоресурсов европейские страны не смогут в принципе. Чем больше они захотят сократить от нас зависимость, тем больший ущерб они нанесут своей экономике, тем сильнее вырастут мировые цены на энергоресурсы.

Bank of America предостерегает, что запрет экспорта российской нефти, обернётся увеличением стоимости барреля до $200 и глобальной рецессией. Похожие сценарии предсказывают в Barclays и Goldman Sachs. Напомним, что большая часть мира не вводила санкции.

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2021 года Россия экспортировала 230 млн тонн сырой нефти на общую сумму $110,1 млрд, экспорт природного газа трубопроводным транспортом составим 203,5 млрд куб. м на сумму в $55,5 млрд и ещё СПГ на $7,32 млрд.

Любые потери от сокращения импорта санкционирующими странами будут компенсироваться не только увеличением стоимости нефтегаза для этих стран, но и перенаправлением экспорта в другие регионы, пускай и с определённым дисконтом. В подтверждение этой мысли приведем несколько свежих новостей:

Financial Times: Экспорт нефти из РФ в Индию в марте увеличился в четыре раза.

Business Standard: Индия может импортировать 15 млн баррелей российской нефти.

Al Jazeera: Исламабад заявил, что сделка с Россией по строительству газопровода «Пакистанский поток» в 1100 км готова.

Не углеводородом единым живёт Россия

За первую неделю стоимость фьючерсов на пшеницу с поставкой в марте взлетела на 43,4%. До многолетних максимумов подорожали также майские фьючерсы.

Напоминаем, что Россия является крупнейшим производителем пшеницы с 20% долей от мирового экспорта. Импортируют его в основном страны Африки, Ближнего Востока, Южной и Юговосточной Азии, СНГ, а на Европу приходится всего пару процентов.

Важно ещё то, что Украина обеспечивает около 10% мировых поставок пшеницы. Поэтому аналитики немецкого Commerzbank заговорили о кризисе продовольствия. С таким же посылом недавно вышла статья в Financial Times.

При этом корень проблемы лежит глубже, чем кажется. О внушительном росте цен на продовольствие говорили ещё в декабре в Nikkei, ибо Китай стремительно нарастил закупки базовых продовольственных товаров. В их госрезерве лежат миллионы тонн риса с зерном — и это больше совокупных запасов всех остальных стран мира вместе взятых.

А есть ещё другие зерновые культуры. Их стоимость тоже растёт и продолжит расти, поскольку азотная промышленность и производители удобрений в Европе будут поднимать цены, ибо газ по $3 000 за тысячу кубов это «несколько» больше средних $200 в предыдущие годы. Не удивимся, если русское зерно начнут покупать в Турции по небывалым ценам.

После пандемии на сырьевых рынках начал образовываться дефицит многих товаров. Гольдманы вместе с другими инвестбанкирами ещё в начале года начали говорить о структурном кризисе и сырьевом суперцикле, одним из главных бенифициаров которого будет Россия.

Последние события только усугубляют ситуацию: Brent по $130 за баррель, алюминий $3850 за тонну, палладий $3375. Сравните это с историческими ценами и ужаснитесь. А есть ещё никель, титан, медь, неон и куча всего остального, где Россия в списке лидеров по мировому экспорту.

Повторяемся, не стоит полностью отрицать ущерб от ограничений, но не спешите хоронить экономику и рассуждать о коллапсе. Да, в текущих условиях сырьевой суперцикл уже вряд ли станет «эдаким экономическим бустером», однако он позволит компенсировать многие потери.

Экономические положение США — худшее за десятилетия

Общий дефицит торговли товарами США по TTM достиг $1,1 трлн, а в сентябре размер дефицита достиг абсолютного рекорда с начала ведения расчётов в 1955 году. При этом дефицит бюджета в 2021 фиcкальном году составил $2,8 трлн после рекордных $3,1 трлн годом ранее.

Чистая международная инвестпозиция США (разница между активами и обязательствами штатов перед нерезидентами) достигла отрицательного значения в $16,1 трлн, хотя 10 лет назад США должны были миру «всего» $4,5 трлн. Для сравнения, Россия является не заёмщиком, а кредитором и мир ей должен $458 млрд.

Ценовые условия для покупки жилья американцы оценивают как худшие с 1978 года, а для покупок товаров долгосрочного пользования — худшие с 1981 года. В апреле произошёл рекордный скачок цен на автомобили с 1953 года, а базовый индекс инфляции (без учёта энергии и продуктов питания) показал самый сильный месячный прирост за последние 40 лет.

Денежная масса M2 в США с декабря 2019 выросла с $15.32 трлн до $21.43. Вдумайтесь в это: количество всех денег, которое было нажито в государстве за всю его многовековую историю всего за 2 года увеличилось на 40%. Баланс ФРС за тот же период увеличился на 110% до $8.75 трлн. Отметим, что всё вышеперечисленное было опубликовано в «Гроксе» до санкций (sic!), которые неизбежно ударят бумерангом по тем, кто их вводит.

Мы часто подтруниваем над теми, кто в многочисленных проблемах России винит Штаты. У нас даже есть мем с загрязняющим подъезды Обамой. Однако сейчас происходит обратное: администрация Байдена наняла тиктокеров, чтобы те по методичке объяснили вину Путина в подорожании бензина в США.

Вы только вдумайтесь в это: местный Даня Милохин или Дина Саева по заказу Белого дома с умным видом говорят про рынок commodities и спровоцированную Путиным инфляцию в самой великой, самой свобдной и самой богатой. Ничто иное не говорит так выразительно о внутриполитическом и внутриэкономическом кризисе США, как сия дешёвая пропаганда.

Предостерегая неверные интерпретации этих слов, отметим, что мы не подвержены иллюзиям о скором крахе финансовой системы США. Принцип «too big to fail» никуда не делся. Мы лишь хотим донести мысль, что огромная удушающая нас санкциями американская рука слабнет также как и европейская. То есть западный санкционный ресурс лимитирован, ограничения не вечны, а для нас остаются открытыми почти весь восток, арабский мир и Южная Америка.