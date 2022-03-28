ФНС пока не будет инициировать банкротство. Что это значит на практике?

Что случилось

По сообщению ФНС, приоритетом в работе налоговиков станет содействие реструктуризации задолженности, применение рассрочек и мировых соглашений.

Кроме того, для снижения рисков неплатежеспособности, ФНС до 1 июня 2022 года не будет приостанавливать операции по счетам в банках при взыскании денежных средств со счетов должников.

Сообщается, что налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым законодательством.

Как эти меры скажутся на выплатах долгов в бюджет и в пользу других кредиторов организациями-должниками?

Что это значит

Перечисленные меры дадут некоторые послабления организациям, имеющим задолженность перед бюджетом, а также тем, у кого такая задолженность возникнет.

Ожидается, что это окажет положительный эффект и на выплату долгов другим кредиторам, так как блокировки счетов налоговыми фактически блокировали расчёты.

При этом не надо забывать, что согласно действующему законодательству, при недостаточности денежных средств на расчётных счетах должника, исполнение требований налоговых органов о взыскании налогов производится банками в приоритетном порядке.

Важно отметить, что подача налоговыми органами заявлений о признании организаций-должников банкротами на деле приводила к тому, что организация-должник фактически прекращала расчёты с другими кредиторами до полного расчёта с бюджетом с целью избежать банкротства.

Поэтому приостановление подачи налоговиками заявлений о признании должников банкротами должно способствовать установлению баланса интересов в вопросах выплаты долгов.