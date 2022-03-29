Спасут ли сбережения в юанях от инфляции?

Плюсы и минусы юаня

Китайский юань — это валюта страны со второй по величине экономикой мира после США. Кроме того, это одна из восьми ключевых резервных валют и четвертая по своей доле в мировых резервах: юань (3%) после доллара (59%), евро (20,5%) и японской иены (4,8%).

На протяжении последних двадцати лет курс юаня к рублю неуклонно рос с минимальными колебаниями. Против американского доллара юань тоже постепенно дорожает уже два года, а сейчас его котировки приближаются к максимумам 2018 года. Против евро юань дорожает с 2008 года и в последний месяц торгуется близко к максимумам 2015 года. Конечно, скачок курса в последний месяц связан со спецоперацией на Украине, но и в нормальных рыночных условиях можно рассчитывать на прирост юаня к рублю на уровне 3–5% в год.

При этом юань не является свободно конвертируемой валютой и, с точки зрения ликвидности, значительно уступает доллару и евро. Курс юаня определяется не рынком, а государством, которое в любой момент может снизить его для достижения целей своей денежно-кредитной политики. Кроме того, в России с юанем работают далеко не все банки.

Где купить юани?

Сейчас приобрести китайские юани можно только безналично. Выгодней всего покупать их на бирже. В отличие от долларов США и евро, на юань не распространяется комиссия ЦБ в 12% при покупке валюты.

Второй вариант — открыть в банке счет в юанях и пополнить его наличными либо переводом в рублях или другой валюте.

Важно! До 9 сентября 2022 года в России действует временный порядок обращения наличной валюты. С валютных счетов и вкладов, открытых с 9 марта 2022 года, в период действия порядка деньги можно снять только в рублях по курсу ЦБ на день выдачи.

В каком банке можно открыть счет в юанях?

Такую возможность предоставляют «Сбер», Альфа-Банк, «Тинькофф», АТБ, банк «Солидарность» и ряд других организаций.

Кроме того, банки недавно начали предлагать вклады в китайской валюте. В банке «Солидарность» можно открыть вклад «Солидное решение» в юанях под ставку до 6% годовых. Металлинвестбанк предлагает вклад «Выгодный процент Плюс» под 3% годовых. Также вклады в юанях есть в линейке ВТБ, АйСиБиСи Банка, АТБ, СДМ Банка и др. О намерении скоро запустить вклады и счета в юанях сообщали также «Дом.рф», «Зенит» и другие банки.

Сколько можно заработать на юанях?

Десять лет назад, 24 марта 2012 года, китайский юань на бирже можно было купить примерно за 4,66 рублей. Сегодня биржевой курс юаня к рублю составил уже порядка 15,08 рублей.

Таким образом, если бы в 2012 году мы купили за 100 тыс. рублей 21 459 юаней, сегодня их можно было бы продать за 323 450 рублей. Прибыль составила бы 223%.

В банке торговать валютой менее выгодно. Так, в приложении Альфа-Банка сегодня можно купить 1 юань за 19 рублей, а продать — за 15 рублей. В других банках курс тоже хуже биржевого, плюс разница между курсом покупки и продажи обычно составляет несколько рублей.

Важно! Сейчас курс юаня находятся вблизи многолетних максимумов, а значит, высока вероятность, что в скором времени он может начать снижаться.

До стабилизации валютных курсов в качестве альтернативы можно рассмотреть рублевые депозиты и накопительные счета, ставки по которым превысили 20% годовых.

Стоит ли инвестировать в юани? Отвечают эксперты

Ксения Артемьева, операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер»:

«Юани уже давно не экзотика, а валюта страны, с одной из ведущих экономик мира с хорошими перспективами. Так что как средство для диверсификации накоплений вполне может быть хорошим решением.

Золотое правило для сбережений — не хранить все в одной корзине. Часть средств, оставленная на вкладе в юанях сейчас, может компенсировать просадки по более волатильным рублевым вкладам, а также по вкладам в других традиционных валютах — евро и долларах. А с учетом низкой национальной инфляции в Китае (около 1% за прошлый год) и достаточно оптимистичных инфляционных прогнозов на этот год, такие депозиты на самом деле становятся достаточно выгодными».

Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс»:

«На сегодняшний день экономическая ситуация в Китае выглядит лучше, чем в странах ЕС, США и России. Об этом говорят и макростатистические данные за 2021 год: экономика КНР гораздо быстрее восстановилась от негативного воздействия пандемии, ВВП вырос с опережением цели правительства — на 8,1% вместо 6%.

На валютном рынке сейчас все больше инвесторов предпочитают юань, число сделок с китайской национальной валютой растет: объем торгов по данным на 25.03.2022 года на 25% выше среднего значения за последний месяц. Высока вероятность, что оборот юаня увеличится на фоне перехода внешнеторговых контрактов с азиатскими партнерами на валюту КНР.

Тем не менее, на данный момент инвестиции в юань стоит рассматривать только на долгосрочную перспективу. Котировки на текущий момент находятся вблизи многолетних максимумов, а значит высока вероятность их корректировки в скором времени».

Павел Дерябин, эксперт ITI Capital:

«За последние пять лет юань обогнал другие валюты по темпам наращивания своей доли в мировых валютных резервах. Китайская валюта — одна из самых стабильных в мире со среднем уровнем месячной волатильности в 3% по сравнению с 8% в паре евро/доллар и 87% — рубль/доллар. Также инфляция в Китае — одна из самых низких в мире и составляет всего 1% против 8% в США и порядка 9,2% в России.

Китай как крупнейший экспортер в мире во многом искусственно удерживает курс, особенно к доллару со своим главным торговым партнером — США. Следовательно, Китаю невыгодно значительно укреплять свою валюту, и выгодно удерживать слегка ослабленной для сохранения конкуренции в международной торговле.

Так, за пять лет юань укрепился к доллару всего на 8%. Следовательно, это валюта с минимальной переоценкой подходит для сбережений, а не для заработка. Динамика юаня существенно зависит от темпов роста экономики, которые в Китае могут замедлиться, что приведет к ослаблению валюты в среднесрочной перспективе».