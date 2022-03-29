Может ли иностранец получать пособие по безработице

Правовой статус иностранцев в РФ

Прежде чем обсуждать вопрос, может ли в качестве безработного быть зарегистрирован иностранный гражданин, разберемся, кто из иностранцев на каких условиях привлекается к трудовой деятельности в РФ. Выделяют три категории иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации:

Пособие по безработице для иностранцев

Ответим на наиболее часто встречающиеся вопросы, связанные с регистрацией мигрантов в службе занятости и получением ими пособия.

Может ли иностранный гражданин встать на учет в центр занятости

Не всегда. Все зависит от его статуса. Действующее законодательство о труде и занятости распространяется не только на граждан РФ, но и на иностранцев, и на лиц без гражданства (ч. 5 ст. 11 ТК, п. 2 ст. 6 закона № 1032-1 от 19.04.1991).

Но временно пребывающие на территории РФ не смогут получить статус безработного в ЦЗН. Связано это с тем, что регистрация безработного иностранного гражданина в таковом качестве производится по месту жительства. Временно пребывающие лица не имеют подтверждения о постоянной регистрации на территории России.

Принимать и рассматривать заявления таких лиц о регистрации в качестве безработного служба занятости не вправе (письмо Минтруда №16-1/В-814 от 15.12.2015).

А вот может ли иностранец встать на биржу труда только для поиска работы, не имея намерения становиться безработным? Ответ дает п. 6 правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденных постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1909 — такое не запрещено. Временно пребывающий мигрант имеет возможность обратиться в ЦЗН с запросом о поиске работы и ему окажут помощь в трудоустройстве, но без назначения пособия.

Временно и постоянно проживающие вправе обратиться в службу занятости о постановке на учет без каких-либо ограничений, как и граждане РФ.

Может ли белорус встать на биржу труда в Москве

Да, если он имеет РВП или ВНЖ и регистрацию по месту жительства на территории г. Москвы. Если нет, ему необходимо обратиться в суд о признании места пребывания фактическим местом проживания. Имея на руках такое решение суда, следует повторно обращаться с заявлением в ЦЗН.

Как иностранному гражданину, у которого есть вид на жительство, встать в центр занятости

Необходимо обратиться в службу занятости населения по месту жительства с пакетом документов:

паспорт;

разрешение на временное проживание или вид на жительство;

документы об образовании;

трудовая книжка и СНИЛС (при наличии).

Служба занятости работает с иностранцем, как и с российским гражданином. Пока он стоит на учете, центр занятости населения старается помочь с работой людям без гражданства с РВП, предлагает вакансии в соответствии с уровнем квалификации, при необходимости предлагает прохождение обучающих курсов.

Положено ли гражданину Казахстана в России пособие по безработице в 2022

Лицам, признанным безработными, выплачивается пособие. Его размер зависит от среднего заработка за последние три месяца перед увольнением и ограничен минимальной (1500 руб.) и максимальной (12 130 руб.) суммами.

Выплачивается оно в следующих размерах:

первые 3 месяца — 75%;

следующие 3 месяца — 60%.

Для предпенсионеров правила другие:

первые 3 месяца — 75%;

следующие 4 месяца — 60%;

далее — 45%.

Срок выплаты пособия — до полугода, для предпенсионеров — до 24 мес.

Есть ограничения и по суммам:

минимальная сумма — 1500 р. в месяц;

максимальная сумма в первые 3 месяца и для предпенсионеров — 12 792 р. в месяц;

максимальная сумма в следующие 3 месяца — 5000 р.

Формально для иностранных граждан нет ограничений на получение выплат, если они уже признаны безработными. Но необходимо помнить следующее: оформленное пособие по безработице иностранцу с видом на жительство на территории России грозит неприятными последствиями. Дело в том, что статус проживающего постоянно или временно в РФ предоставляется, только если иностранец в состоянии обеспечить материально себя и свою семью на уровне не ниже прожиточного минимума (пп. 8 п. 1 ст. 9 закона № 115-ФЗ от 25.07.2002).

Привлечение государственной поддержки для повышения благосостояния не допускается и в подсчетах суммарного дохода не учитывается. При нарушении этого правила разрешение на проживание или вид на жительство аннулируются. Оформление пособия по безработице приводит к утрате права законного пребывания на территории РФ.

Почему иностранный гражданин не получает пособие по временной безработице

Вариантов много, но часто встречаются следующие: иностранец за ним не обращался; ему отказано в признании безработным и пособии; срок выплаты уже закончился; гражданин дважды отказался от предлагаемой работы.