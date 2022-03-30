Неделя торгов на рынке облигаций: каковы перспективы для инвесторов?

В каком режиме торгов запущен рынок облигаций?

В течение пяти дней на долговом рынке инвесторы имели доступ только к облигациям федерального займа (ОФЗ). Буквально пару дней действовал запрет коротких продаж, то есть спекулянты фактически были устранены из процесса до 23 марта. Сделки по остальным облигациям проходили только в режиме «Выкуп. Адресные заявки» с расчетами в рублях.

Выкуп. Адресные заявки — это режим торгов, при котором эмитент ценных бумаг не позднее чем за десять дней письменно извещает биржу о том, кто из участников торгов и на каких условиях будет покупать его бонды.

С 28 марта торговая площадка разрешила торги корпоративными, региональными и муниципальными облигациями в режиме основных торгов с 9:50 до 14:00. По той же схеме, что восстанавливались торги ОФЗ и акции из индекса IMOEX: два аукциона до и после торгового периода. Нерезиденты по-прежнему не могут выходить из своих позиций и выводить инвестиции в иностранной валюте.

Доля нерезидентов в ОФЗ России

По данным Банка России, иностранные держатели на 1 марта 2022 года владели 17,8% облигаций федерального займа. В феврале им принадлежало 19,1% общего объема рынка ОФЗ, или около 3 трлн рублей.

Как прошла неделя торгов в урезанном режиме?

В понедельник, 21 марта, по ОФЗ с коротким сроком погашения ставки составляли 19–20% годовых, для долгосрочных и среднесрочных доходность была в пределах 14,0–17,5% годовых, напоминает, главный аналитик долговых рынков БК «Регион».

При этом поддержки со стороны Банка России, то есть выкупа ценных бумаг, не потребовалось. Цены на аукционе были выше заявок, которые могли быть выставлены регулятором.

В течение недели торгов ОФЗ уровень цен на них сохранялся выше, чем ожидали участники рынка, признают аналитики. Доходность снизилась во всех бумагах этого типа независимо от срока погашения — один год или десять лет. Но существеннее других подешевели бонды сроком погашения 3–7 лет.

В итоге доходность ОФЗ срочностью до одного года осталась около 17% годовых, 10-летних ОФЗ — 13,7%, самых длинных, ОФЗ 26238 (то есть с погашением 15.05.2041) — 13% годовых.

Главным и самым существенным итогом недели для рынка облигаций стало то, что вопреки пессимистическим ожиданиям паники не произошло.

«Динамика котировок была плавной, в том числе за счет поддержки Банка России, благодаря чему вся кривая закрепилась по доходности ниже ключевой ставки (текущий диапазон — 15–13%). В первой половине 2015 года, когда наблюдался сопоставимый по масштабам обвал рынка, длинные гособлигации за существенно более длительный период смогли отыграть примерно половину потерь, а точнее — с ценовых минимумов 50–55% до 85% номинала, что совпало с укреплением рубля с 70 до 50 рублей за доллар, — рассказывает Искандер Луцко, главный инвестиционный стратег ITI Capital.».

С какими бумагами в основном работали инвесторы?

Спросом у участников торгов пользовались больше короткие ОФЗ и линкеры, то есть ценные бумаги с номиналом, привязанным к инфляции, и фиксированным купоном.

В условиях неопределенности в экономике именно такая стратегия обычно приносит максимум дохода за короткий срок.

Аналитики ИК «БКС Мир инвестиций» не исключают, что похожая динамика повторится и в корпоративных облигациях. Но многое зависит также от характеристик самих эмитентов и от отраслей, которые они представляют. Пока, с открытием торгов, эта категория долговых бумаг отметилась значительной доходностью:

«В условиях высокой неопределенности риск-премии по бондам очень сильно расширились. Отдельные короткие выпуски торгуются с доходностью, превышающей ключевую ставку в два раза», — отмечают эксперты из БКС. Какой тактики придерживаться инвесторам? Выжидательную тактику и наблюдение за рынком для новичков никто не отменял, но уже сейчас появляются варианты для разумного выбора на долговом рынке. Выжидательную тактику и наблюдение за рынком для новичков никто не отменял, но уже сейчас появляются варианты для разумного выбора на долговом рынке.

Вот о чем советуют помнить аналитики из компании «БКС Мир инвестиций»:

Не следует гнаться за высокой доходностью, в первую очередь стоит смотреть на риски. Надежнее могут оказаться квазигосударственные эмитенты с низким долгом и с высокой возможностью получить поддержку государства. Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал», призывает инвесторов учитывать риски краткосрочных просадок цен таких активов. Если выбирать из крупных компаний, то более интересными могут быть их бумаги с длинным сроком погашения. По коротким выпускам доходность может быть даже ниже, чем по ОФЗ. Если хотите закупиться облигациями с более высокими ставками, то отведите в портфеле лишь небольшую долю для каждой из таких бумаг. Здесь потребуется следить за тем, как дела у компаний, которым вы дали в долг.

«Наименее рисковым и одновременно более доходным инструментом на горизонте от одного года до двух лет являются облигации с привязкой к инфляции (линкеры) и с плавающей ставкой купона (флоатеры)», — подчеркивает Игорь Федосенко, руководитель группы продаж и клиентских операций департамента управления благосостоянием ПСБ.

При оценке по кредитным рейтингам стоит быть максимально осторожными, ведь большинство из них присвоены компаниям до начала марта и информация может устареть.

Ожидания экспертов по ситуации на рынке

Ставки на рынке гособлигаций будут под определенным давлением, по мнениюиз БК «Регион». И это может привести к снижению котировок ценных бумаг в краткосрочной перспективе. Этому могут способствовать:

высокий уровень ключевой ставки Банка России (20%) и ставок денежного рынка (20–24% годовых);

резкое ускорение роста инфляции, которая к середине марта уже превысила 14,5% в годовом выражении и может продолжить свое повышение в ближайшее время.

, главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент», говорит, что не стоит спешить выделять какие-либо тренды по долговому рынку:

«Достигнутые уровни доходности неустойчивы, объем торгов был ниже среднего и имел тенденцию к снижению к концу недели. Такая ситуация может продолжаться до тех пор, пока не снизится геополитическое напряжение и четко не проявится конфигурация новой финансовой системы страны».

В отношении сегмента корпоративных бумаг Святный пока не видит рисков для эмитентов, но убежден, что лучше дождаться отчетности за I и II кварталы 2022 года.

В ПСБ в ближайшей перспективе существенных причин для массовых дефолтов российских эмитентов не видят, добавляет Игорь Федосенко.

Интересы в евробондах

Эксперты «Атона» проанализировали влияние санкций на крупнейших российских эмитентов, оценили их возможности обслуживания долга по еврооблигациям. В их топе компаний с ориентированной на экспорт модельюи минимальным уровнем долга: «ЛУКОЙЛ», «Норникель», НЛМК, ММК, «ФосАгро», «Евраз» и «Металлоинвест».

Российскими государственными евробондами уже всерьез интересуются зарубежные фонды Aurelius, GoldenTree и Silver Point, пишет Financial Times. Эти компании специализируются на работе с долговыми бумагами с рейтингом на грани дефолта, или «мусорным», как их принято называть. И пока инвесторы пытаются закрыть свои позиции в этих бумагах, фонды активно покупают такие активы. По информации американского издания, эти компании проявляют большой интерес и к российским корпоративным облигациям.