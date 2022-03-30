Новшества в системе ЭДО с ФСС в «1С: Зарплата и управление персоналом 8»: прямые выплаты пособий

Причина изменений в ЭДО с ФСС — переход на проактивный (беззаявительный) порядок выплаты пособий. Для этого обновили 255-ФЗ (ред. от 30.04.2021 № 126-ФЗ). Также вступили в силу новые правила, по которым ФСС получает сведения о сотрудниках от работодателей (постановление Правительства от 23.11.2021 № 2010).

Базовое знание

ФСС с начала 2022 года ждет от работодателей данные по принятым или уволенным сотрудникам. Срок подачи сведений — три дня.

Также направляйте сведения в ФСС, если какие-либо данные изменились. Например, новый СНИЛС или паспорт.

Если в базе есть уволенные сотрудники, а потом обратно принятые на работу, в отчет подтягивается уволенный сотрудник, а не текущий. Таким образом данные не дублируются.

Создаем сведения в программе

Для начала установите релиз программы 3.1.20.96 от 23.12.2021 либо выше. Именно на нем и появилась нужная нам система. Какой релиз сейчас стоит у вас, можно проверить на портале ИТС.

Если с релизом все в порядке, переходим в раздел «Кадры» — «Пособия».

В этом блоке дополнительно появились новые позиции:

«Сведения о застрахованных лицах (ФСС)»; «Сообщения ФСС об изменении ЭЛН»; «Входящие запросы сведений для расчета пособия ФСС».

В состав требуемых сведений входят:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата рождения;

СНИЛС;

дата рождения;

ИНН (при наличии);

способ перечисления и реквизиты, либо признак того, что человек не работает у страхователя.

Документ программа заполнит автоматически имеющимися сведениями о работнике. Тут можно сформировать, распечатать и отослать документ «Сведения о застрахованном лице (ФСС)».

Также организация может получить «Сообщения ФСС об изменении ЭЛН». Это данные о номере и статусе электронного больничного. Опция доступна без дополнительного соглашения с ФСС.

Информация поступает по тем работникам, по которым вы уже отправляли «Сведения о застрахованном лице». Также не нужно оформлять и подписывать согласия работников на информирование работодателей об ЭЛН и отправлять Реестр ЭЛН.

«Сообщения ФСС об изменении ЭЛН» и «Согласия на уведомления об ЭЛН»

На верхней панели формы устанавливаем отбор созданных документов:

«На оформлении»;

«К отправке»;

«В работе»;

«Проверить наличие ответов ФСС»;

«Получить сообщения за период можно».

Колонка «Последние сведения №, дата» показывает сколько осталось дней до отправки сведений.

По «Входящим запросам сведений для расчета пособий ФСС» можно получить запросы сведений из ФСС. Запрос направляется по собственной инициативе ФСС.

После у отправителя будет три дня, чтобы подать «Реестр прямых выплат ФСС».

Данные подаются на каждого сотрудника отдельно.

Важно: выгрузка в формате .xml для передачи через стороннюю программу отсутствует. Но это возможно сделать из «1С» либо через сервис «1С-Отчетность», или с прямым подключением к ФСС. Фирма «1С» планирует реализовать выгрузку отчета в файл, однако пока точных сроков не называет.

В карточке сотрудника по ссылке «Страхование» появилась дополнительная графа — «Отношение к особой зоне для сотрудников». Эта информация влияет на расчет пособий. Работа с новой графой отражена на рисунках 2-5.

Обратите внимание: создать документ таким же образом можно и в программе «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0. Это делаете так: создать отчет заходим в раздел «Зарплата и кадры», далее в блоке «Страховые взносы» находим «Сведения о застрахованных лицах ФСС», либо прилагающие к нему формы.