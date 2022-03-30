Как сейчас ошибаются в работе с прослеживаемостью: последнее письмо ФНС

Законодательство о прослеживаемости

Начиная с 01.06.2021 по определенному перечню импортных товаров участниками товарооборота ведется учет на протяжении всего жизненного пути товара. Для этого каждому товару присваивают уникальные номера и в дальнейшем по нему отслеживают и контролируют движение. Таким образом работает Национальная система прослеживаемости товаров (НСПТ), цель которой — обеспечить экономическую безопасность страны при товарообороте внутри ЕАЭС, уменьшение доли контрафакта и «серых» товаров, повышение конкурентоспособности отечественной продукции.

Положение о НСПТ, утверждено Постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108. Оно содержит инструкцию о том, как работать с прослеживаемыми товарами. А сам отчет утвержден приказом ФНС № ЕД-7-15/645@. Там же найдете и инструкцию по заполнению Отчитываться по этой форме компании начали с 3 квартала 2021 года. Крайний срок представления — как и декларация по НДС, то есть 25 число месяца после отчетного квартала.

В письме от 20.01.2022 № ЕА-4-15/527@ ФНС приводит частые ошибки и неточности, допущенные в отчетах. Наказывать налоговики начнут за нарушения, совершенные после 01.07.2022. Так что есть время подготовиться, проанализировать ошибки и причины их возникновения, а также научиться не допускать их.

Топ-4 ошибок по прослеживаемости

В декларации по НДС или в отчете о прослеживаемости не отражены операции по реализации прослеживаемого товара

Обязанность указывать реквизиты прослеживаемого товара в электронном счете-фактуре закреплена в ст. 169 НК РФ за плательщиками НДС, работающих с такими товарами. Если в счет-фактуре все правильно отражено, то данные подтянутся в графы 20 — 23 книги продаж.

Спецрежимники и лица, освобожденные от уплаты НДС, обязаны формировать электронный УПД, «прослеживаемое» содержимое которого подлежит переносу в отчет.

Если допущены ошибки, то и в НСПТ будут расхождения, а у поставщиков неподтвержденные остатки товара. Поэтому, заполняя отчет о прослеживаемости, убедитесь в корректном отображении сведений обо всех оборачиваемых позициях в книге продаж и счетах-фактурах. А именно:

в графе 11 должен стоять регистрационный номер партии товаров (РНПТ), его получают в налоговом органе или формируют самостоятельно;

в графах 12 и 12а — единицы измерения прослеживаемого товара (код и условное обозначение по ОКЕИ);

в графе 13 — количество товара в единице измерения, используемой для прослеживаемости.

В счетах-фактурах нет реквизитов прослеживаемости

Как сообщают налоговики, многие отчитывающиеся лица не указывали единицы измерения прослеживаемого товара, и его количество в единицах измерения, используемых при прослеживаемости.

Результат допущения такой ошибки — несоответствия в НСПТ. Соответственно, чтобы не допустить ее правильно заполняйте графы 11 — 13 счета-фактуры. Именно эти данные тянутся в книгу продаж и НСПТ.

Компании, допустившие первые два вида ошибок, рискуют попасть под административную ответственность.

В отчете указаны сведения об операциях, которые должны отражаться в декларации по НДС

Сведения об утилизациях, захоронениях, передачах на переработку и других операциях по реализации или приобретению товара, подпадающего под прослеживаемость, отражайте в отчете.

А данные по операциям, которые нужно фиксировать в декларации по НДС, в отчет не включайте.

При возврате товара ошибочно оформлен новый счет-фактура вместо корректировки первоначально выданного в рамках того же договора поставки

Покупатель, который вернул товар, не должен выставлять на него счет-фактуру. Поэтому корректировочный счет-фактуру по тому же договору поставки должен выставить поставщик. Без этой операции принять к вычету НДС нельзя (письмо Минфина № 03-07-09/25208).

Проверьте, чтобы в отчет не попадали сведения о возвратах без оформления нового договора по первичному счету-фактуре без корректировки. Также не забывайте оформлять корректировочный счет-фактуру, если изменились цена, объем поставки или стоимости товаров.