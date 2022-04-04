Как получить вычет за спорт и фитнес-2022: условия, правила обращения и документы для оформления

Федеральным законом № 88-ФЗ от 05.04.2021 внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым россияне могут получить налоговый вычет в сумме расходов, уплаченных за физкультурно-оздоровительные услуги.

Разберем их подробнее.

Размер НДФЛ-вычета на спорт

Вычет является социальным, он ограничен общей суммой в 120 000 рублей за налоговый период.

Работнику можно вернуть только 13% от суммы расходов в пределах 120 000 рублей — не более 15 600 руб. (120 000 руб. х 13%).

Условия получения вычета

Работник может получить налоговый вычет по НДФЛ, если физкультурно-оздоровительные услуги, были оказаны ему, его детям либо подопечным в возрасте до 18 лет. Вычет проставляется только по тем физкультурно-оздоровительным услугам, которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства от 6 сентября 2021 № 2466-р.

В перечне:

физкультурно-оздоровительные услуги по физической подготовке и физическому развитию;

физкультурно-оздоровительные услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый раздел Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов, муниципальных образований;

физкультурно-оздоровительные услуги по разработке программ занятий физической культурой, соответствующих тренировочных планов. Кроме перечня видов услуг, есть еще и перечень организаций.

Вычет по НДФЛ разрешен только при условии, что физкультурно-оздоровительная организация включена в реестр Минспорта. На 2022 год этот реестр утвержден приказом Минспорта от 23 ноября 2021 года № 910.

Таким образом, для получения налогового вычета по НДФЛ важно выполнить, как минимум, два условия:

Физкультурно-оздоровительные услуги включены в Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утвержденный распоряжением Правительства от 06.09.2021 № 2466-р. Организация или ИП, которая оказала услуги, занимается этим видом деятельности, как основным и включены в Перечень, ежегодно утверждаемый Минспортом.

ФНС в письме № БС-4-11/1393 от 08.02.2022 обращает внимание, что надо руководствоваться только официальными данными.

Как работнику оформить НДФЛ-вычет за спорт

У работника есть выбор:

получить вычет до окончания налогового периода через бухгалтерию компании , в которой он работает;

, в которой он работает; получить вычет по окончании налогового периода в своей налоговой, подав декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами.

Если работник обращается за вычетом в бухгалтерию, он должен представить:

Заявление на предоставление вычета. Подтверждение из налоговой о праве работника на вычет.

То есть, подав заявление в бухгалтерию, работник через свой личный кабинет на сайте налоговой должен запросить подтверждение о праве на вычет. Налоговая при принятии решения отправит уведомление напрямую в компанию, где работник трудится по ТКС. Получив это уведомление, бухгалтер вправе уменьшить НДФЛ, удерживаемый с заработной платы работника.