Районный коэффициент и северную надбавку надо включать в расходы на оплату труда. Мнение Минфина

В состав оплаты труда включаются не только вознаграждение за выполнение соответствующей функции, но и выплаты — компенсационные и стимулирующие. Также в «трудовые» расходы включаются все начисления как в денежной, так и натуральной форме. Для этого необходимо соблюдение обязательных условий.

Первое: указанные расходы были предусмотрены законом, трудовым договором, коллективным договором. Второе: расходы должны отвечать критериям экономической обоснованности. Третье: у налогоплательщика имеется пакет документов, подтверждающих и сами расходы, и их экономическую направленность, согласно статье 255 НК РФ.

Зарплата — в расход

Оплата труда работников за выполнение соответствующей функции в тяжелых условиях также включается в «прибыльные» расходы.

Обратившись к статье 317 Трудового кодекса РФ, увидим, что лица (в том числе нефтяники и газовики), которые трудятся:

на Крайнем Севере;

в местностях, приравненных к нему,

вправе рассчитывать на выплату процентной надбавки к зарплате за соответствующий «северный» стаж, т.е. за время работы в указанных регионах. Расходы на выплату данного «северного» процента включаются в расходы по оплате труда в 100%-ном размере.

Согласно положениям НК РФ (п. 11, 12 ст. 255) в расходы на оплату труда могут быть включены надбавки:

выплачиваемые в связи с районным регулированием, в т.ч. по районным коэффициентам, и за работу в тяжелых климатических условиях;

за стаж (имеется в виду) в соответствующих регионах (районы Крайнего Севера, приравненные местности и т.п.).

Как видим, зарплаты «северян», увеличенные на коэффициенты и процентную надбавку, в полном объеме включается в «прибыльные» расходы по оплате труда.

О размерах доплат

Размеры процентных надбавок и коэффициентов устанавливает Правительство РФ. Также действуют еще советские акты, не утратившие силы. Размеры районных коэффициентов находятся в диапазоне от 1,15 до 2.

Что до процентов, то за работу в Антарктике, на Чукотке, районах Магаданской обл. и т.п. по истечение первого полугода работы выплачивают 10%, за каждый последующие полгода происходит 10%-ное же увеличение до вплоть до достижения 100%-ного размера заработка (постановление от 21 сентября 2013 г. № 832, указ Президиума ВС СССР от 26 сентября 1967 г. № 1908-VII).

Лицам, не достигших 30-ти лет, которые прожили не меньше года в указанных районах выплачивают не 10, но 20%, увеличение происходит по тому же алгоритму (постановление Совмина РСФСР от 22 октября 1990 г. № 458).

В остальных районах Крайнего Севера также применятся срок в шесть месяцев и 10%-ная надбавка, но увеличение за последующие полугодия происходит до 60%-ного порога заработка, а за каждый последующий год работы — до 80%-ного (Указы Президиума ВС СССР от 26 сентября 1967 г. № 1908-VII, от 10 февраля 1960 г.).

В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, выплачивают 10% по истечение первого года работы, и далее с каждым годом происходит увеличение на 10% до тех пор, пока не будет достигнуто 50% от заработка (установлено теми же указами, что и выше) и т.п.

Как быть с отпускными

Согласно статье 116 Трудового кодекса, работники, трудящиеся во вредных и (или опасных условиях, а также на условиях ненормированного рабочего дня, вправе воспользоваться дополнительными отпусками. Своими локальными актами работодатель также может определить категории лиц, имеющих право на дополнительные отпуска.

Однако расходы на такие отпуска в прибыли учесть нельзя, считает Минфин (см.письмо от 30 июля 2021 г. № 03-03-06/1/61146), работодатель вправе учесть в прибыли оплату лишь обязательных допотпусков, которые обязан предоставлять согласно Трудовому кодексу РФ.