Инвестиции в сахар. Как зарабатывают на продуктовом ажиотаже

Почему дорожает сахар

Россияне привыкли, что любой кризис приводит к росту цен, и по традиции они запасаются тем, что можно хранить максимально долго. В начале пандемии это была гречка и туалетная бумага, в этом году неожиданно в тренды попал сахар.

Такая запасливость себя отчасти оправдывает. Тот, кто купил кило сахара месяц назад, сэкономил как минимум 32,5% (по данным Росстата), что эквивалентно годовой доходности в 13 200%. Мало где можно вложиться с такой отдачей. Например, биткоин за всю историю приносил более 32% в месяц только 7 раз.

У сахарного ралли, роста цены из-за повышенного спроса, есть объективные причины и не очень. Среди объективных можно назвать как минимум две.

Выросли мировые цены на сахар. Это следствие российско-украинских событий. Обе страны являются крупными производителями, у обеих урожай сахарной свеклы под вопросом. Упал российский рубль. И сахар как экспортный товар, торгуемый в долларах, стал дорожать вместе с валютой.

Однако пустые полки магазинов — это уже субъективные факторы, которые можно назвать чисто российским феноменом.

Россияне так агрессивно скупали сахар, который в нашей стране дефицитным не является, что поставщикам стало выгоднее придерживать товар на складах, а это в итоге еще сильнее провоцировало панику и дефицит.

Кто и сколько на этом заработал

Сегодня сахар и гречку продают по объявлениям с наценкой в сотни процентов. Очевидно, делают так те, кто успел закупиться раньше или имеет доступ к тем самым полузакрытым складам. Это самый простой, но незаконный способ спекуляций.

Есть легальный способ торговать сахаром — на бирже — и он доступен любому гражданину без каких-либо специальных разрешений. Речь о российском фьючерсе под кодом SUGR. Он позволяет покупать или продавать тонну сахара без физической поставки, то есть получать только разницу (прибыль или убыток) от изменения цены. Грузить мешки с сахаром не придется.

Фьючерс — контракт (договор), заключаемый на бирже в виде сделки купли/продажи, о поставке стандартизированной единицы товара (килограмма, унции, барреля) либо о выплате разницы между сегодняшней и будущей ценой товара.

На пике ажиотажа майский контракт SUGR-5.22 доходил до 59,8 рублей за кг, при том, что тремя неделями ранее он стоил всего 31,8 рублей. С учетом механики самого фьючерса (подробнее об этом ниже), который позволяет вкладываться сразу в целую тонну, имея на счете денег на 160 кг, кто-то заработал на этом движении около 500%.

Как это работает

Фьючерс на сахар сегодня входит в пятерку наиболее торгуемых сырьевых контрактов на Московской бирже. В нем открыто более 4 000 контрактов. Больший объем сделок можно увидеть только в нефти, газе, золоте и серебре: от 12 тыс. до 100 тыс. открытых позиций. Однако, в целом, сахар — это довольно молодой инструмент для российских биржевых торгов. Сейчас в нем «сидит» менее 400 частных инвесторов, у которых в среднем по 8 контрактов на каждого (по 8 тонн).

Стоимость одной позиции сейчас — около 38 тыс. рублей. Это цена одной тонны сахара, которую инвестор либо покупает (планируя заработать на росте), либо продает (ставит на падение). Но иметь на счете всю сумму не нужно. Для удержания позиции требуется только гарантийное обеспечение (это похоже на залог или аванс для будущих расчетов по фьючерсу). Сейчас, например, это 5,8 тыс. рублей, неделю назад было около 12 тыс. рублей.

При такой пропорции (5,8 тыс. своих денег против 38 тыс. в рынке) инвестор фактически получает кредитное плечо: каждый процент в изменении цены на сахар отображается шестикратным изменением на счете.

По принципу: вложил денег, как за центнер, а получил разницу, как с целой тонны. Отсюда и получается, что 88% к цене в марте могли принести более 500% прибыли.

Какие есть риски

Торговля фьючерсами отличается от покупки акций, облигаций или валютных пар. У контрактов есть срок экспирации, то есть исполнения, и в случае с сахаром в году таких дат ровно четыре. Ближайший контракт (майский) исполняется 03.05.2022, следующий за ним (июльский) — 01.07.2022. Еще есть мартовские и октябрьские. Вложиться и забыть — не получится, нужно спланировать точку входа и выхода.

Насколько это важно, можно понять, если взглянуть на график цены фьючерса. Чтобы заработать на ажиотаже, нужно было купить контракт не позднее 11 марта и начать продавать не ранее 15 марта. Сейчас биржевой сахар не такой дорогой: цена упала ниже 37 рублей за килограмм, то есть откатилась на 38%.

Второй риск, и он даже важнее первого, это встроенное во фьючерс кредитное плечо. Для удержания позиции (одной тонны) нужна лишь часть ее стоимости. Это умножает прибыль, когда цена идет в нужном вам направлении, но также увеличивает убыток, если она идет не туда. Другими словами, данный инструмент подходит для агрессивных инвесторов, готовых потерять до 100% вложенных во фьючерсы денег.

Для наглядности снова возьмем изменение цены на сахар за март. Если инвестор догадался зашортить сахар 15 марта, в первый день обвала цены, то к 17 марта он поймал 10% движения вниз и заработал на этом 50–60%. Но если он сделал ставку на падение только 17 марта, то по итогам 21 марта, когда сахар вырос на 4,5%, его счет сократился почти на 30%: сумма, внесенная в виде гарантийного обеспечения уменьшилась на треть.

Главное

Не каждые спекуляции разрешены законом. Биржевые — абсолютно легальны. Сахар — это такой же стандартизированный товар, как нефть, газ или драгоценные металлы, а значит, в него можно инвестировать.

На Московской бирже есть торговый инструмент под кодом SUGR, который следует за мировыми ценами с поправкой на ожидаемый урожай, политические события и объем экспорта. И цены на этот «виртуальный» сахар реагируют на все гораздо быстрее, чем цены на настоящий сахар в магазинах. Для спекуляций с сахаром не нужна крупная сумма денег. Один контракт обойдется в 6 тыс. — 12 тыс. рублей.

Фьючерсы на сахар потенциально несут крупную прибыль при очень высоких рисках. За несколько дней здесь можно заработать сотни процентов, но также и потерять все свои вложения, если цена пошла против вашей ставки.