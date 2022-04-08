ДМС дорожает. Смогут ли работники и дальше рассчитывать на медстраховку от работодателя?

Оплаченный работодателем полис добровольного медстрахования (ДМС) на первом месте по востребованности у работников. Из 1 600 опрошенных SuperJob его выбрали бы 45% — это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. На втором месте — обучение за счет компании (43%), на третьем — бесплатное питание и путевки на отдых (29%).

Спросили у страховщиков, что будет с ДМС, учитывая рост цен на импортные препараты и услуги медклиник.

Хорошая новость: пока значительного удорожания ДМС не произошло

Полисы прибавили в цене только в пределах 10%, то есть на величину прошлогодней мединфляции.

«В 2021 году подорожали большинство медуслуг. Например, средний чек за вызов врачебной бригады увеличился на 30%, за сдачу анализа „С-реактивный белок“ — на 22%, рентген — на 18%, прием у врача — на 15%», — объяснил заместитель генерального директора по медицине «Страхового дома ВСК» Олег Витько.

Средняя стоимость корпоративного ДМС в «Страховом доме ВСК» в прошлом году была 17 тыс. рублей.

В «РЕСО-Гарантия» за прошлый год и 2 месяца нынешнего полисы подорожали на 5–7% по той же причине, рассказала начальник управления продуктов медстрахования «РЕСО-Гарантия» Марина Черноморова.

У «Ренессанс Страхование», по словам директора управления продуктового менеджмента и поддержки продаж ДМС Светланы Базаренко, цены выросли на 4%.

В «Согласии» средняя стоимость полиса осталась почти без изменения:

«Большинство компаний не увеличивали свои бюджеты на соцпакет и ДМС даже на величину официальной годовой инфляции, поэтому мы вместе искали пути оптимизации стоимости без потери качества обслуживания», — рассказала директор по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеся Сабанова.

Для справки: полисы ДМС — в основном корпоративный продукт. Работодатели таким способом мотивируют своих работников. Но на рынке присутствует предложение ДМС и для физлиц — такой полис любой человек может купить за свой счет.

Спрос на личный ДМС, как утверждают страховщики, стабильно растет. Востребованы недорогие коробочные продукты с распространенными рисками — например, защитой от критических заболеваний, болезней, переносимых клещом, телемедициной, экстренной медпомощью или поликлиническим обслуживанием.

Страхователь сам выбирает необходимые ему услуги. В полисе может присутствовать и почти полный пакет страхового покрытия, включая, помимо поликлинических услуг, еще стоматологию, экстренную стационарную помощь, аптечное обслуживание, услуги личного врача и прочее. Исходя из наполнения различается и стоимость ДМС.

Насколько подорожает ДМС в 2022 году

Прогноз изменения стоимости ДМС в нынешнем году оптимизма не вселяет:

«В январе-феврале услуги медклиник для клиентов-юрлиц уже подорожали от 8 до 12% в зависимости от региона; для физлиц — на 15–20%. Ожидаем дополнительное повышение стоимости на 15–30% по отдельным видам услуг», — рассказал заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных.

Такую же статистику привели в «Ингосстрахе» и «АльфаСтраховании», уточнив, что часть клиник цены, наоборот, снизили или оставили без изменений:

Тогда и мы не поднимаем стоимость полисов«, — заверил директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахование» Александр Лапунов.

В «РЕСО-гарантии» сообщили, что для корпоративных клиентов с января стоимость страховок подорожала на 4–5%, для физлиц в зависимости от региона — до 15%. Дальше, по словам заместителя генерального директора по ДМС «Ингосстрах» Дмитрия Попова, повышение цен будет пропорционально росту курсов валют:

«Точно сейчас сложно прогнозировать величину мединфляции, так как в некоторых сферах расходы на импортные медизделия и материалы могут составлять до 70% от цен на медуслуги. Думаю, повышаться стоимость ДМС для разных клиентов будет по-разному: на 10, 20 или даже 30% в зависимости от покрываемых программой видов медуслуг, списка клиник и других обстоятельств».

В «Согласии» прогнозируют рост стоимости ДМС в пределах 10–15%, в «Ренессанс Страхование» полагают, что дорожать будет только стоматология в пределах 20–30%, возможно, на некоторые услуги — до 50%.

«Как показывает опыт, стоматология обычно одной из первых исключается клиентом из программ ДМС в случае оптимизации, — говорит Светлана Базаренко. — Но обычно дорогостоящие услуги в стоматологии не входят в покрытие ДМС, поэтому самое серьезное повышение цен коснется, скорее всего, уже не страховых услуг».

Предсказывает изменения в прайс-листах — в первую очередь в стоматологии, лабораторных исследованиях, стоимости различных расходных материалов при проведении операций и стационарного лечения в связи с подорожанием лекарств — и генеральный директор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи:

«Но речь все-таки идет о точечном повышении стоимости медуслуг, далеко не массовом, только тех, которые напрямую связаны с курсом валют и поставками из-за границы».

Предвидя рост цен на медуслуги, а значит, и снижение спроса на ДМС, в середине марта Всероссийский союз страховщиков обратился к медикам с просьбой спасти рынок вместе, зафиксировав до конца года цены хотя бы для действующих договоров: «Незапланированный рост выплат в медорганизации окажет однозначно негативное влияние на тарифы ДМС, ограничит возможности клиентов, сократит число застрахованных и поток пациентов в медучреждения — произойдет их переток в ОМС», — пояснили в ВСС.

Франшиза в ДМС и менее престижные клиники

В «Абсолют Страхование», «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Альфа Страхование», «Ренессанс Страхование», «РЕСО-Гарантия» в один голос заявляют, что пока массового оттока корпоративных клиентов нет. Правда, часть компаний заявила о возможном пересмотре бюджета в меньшую сторону из-за экономической ситуации, то есть им придется минимизировать расходы, сокращая списки застрахованных или ухудшая условия договора ДМС.

«Традиционно на российском рынке наибольшее число договоров коллективного ДМС заключается в 4 и 1 кварталах каждого года, — говорит Олеся Сабанова. — Те компании, которые уже заключили договоры, продолжают обслуживание и не обращались с расторжениями договоров. Компании, которым предстоит перезаключение договоров ДМС, рассматривают альтернативные варианты договора. Например, ДМС с франшизой. Размер франшизы определяется в процентах и обычно составляет 10–20% от стоимости оказанных услуг».

Страховщики еще в прошлом году все чаще предлагали использовать в договорах ДМС франшизу (это денежная сумма за оказанные медуслуги, которая оплачивается клиентом самостоятельно):

«Когда застрахованному надо самому финансово поучаствовать в оплате медуслуг, он лишний раз задумается, а нужно ли ему дополнительное обследование или какие-то сопутствующие процедуры», — объясняет заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Кроме того, работодатели меняли в полисах лечебные учреждения из сегмента «Премиум» на «Бизнес», а из «Бизнес» — на «Стандарт», чтобы за счет смены списка клиник избежать сокращения объема услуг.

В нынешнем году практика продолжится

«Скорее всего, будут обращения от компаний на уменьшение стоимости программы за счет исключения из перечня ЛПУ дорогих клиник либо внедрение франшизы (наш продукт с франшизой сегодня можно назвать востребованным), а также расширение дистанционных сервисов (телемедицины)», — говорит Игорь Лаппи.

«Стараемся найти с клиентами компромиссное решение, исходим из понимания, что ситуация меняется ежедневно, — говорит Марина Черноморова. — Корпоративным клиентам предлагаем альтернативные способы корректировки условий вновь заключаемых договоров, например, введение франшизы на ряд услуг (при этом часть стоимости страховой программы оплачивает сам застрахованный) или изменение списка доступных для обслуживания клиник».

«Предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы сдерживать цены, — говорит Олег Витько. — У нас уже есть опыт формирования страховых продуктов для корпоративных клиентов, позволяющий оптимизировать затраты страхователя за счет гибких условий страхового покрытия и включения дополнительных сервисов».

В сегменте ДМС для физлиц страховщики ожидают рост спроса:

«Программы защиты здоровья в любое нестабильное время востребованы клиентами. Как правило, люди начинают более трепетно относиться к своему здоровью как ключевому активу, больше вкладывать в себя, — сообщил Александр Лапунов. — Мы работаем над улучшением программ для физлиц, доступных для онлайн-оформления, чтобы сделать их еще более гибкими, удобными и разнообразными как с точки зрения перечня клиник, так и наполнения. В них можно будет включить различные чек-апы и не только».