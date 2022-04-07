Малому бизнесу дали новые послабления по штрафам. Приняли поправки в КоАП

Об этом говорит Федеральный закон № 70-ФЗ от 26.03.2022 с поправками в КоАП.

Фирма за директора не отвечает

В случае, если за административное правонарушение уже поплатилось должностное лицо, сотрудник, управляющая компания, то на саму компанию санкций налагать не станут.

До 6-го апреля за одно и то же нарушение карали и фирму, и ее должностное лицо, по вине которого и совершено правонарушение (п. 3 ст. 2.1 КоАП РФ). Новый закон внес дополнение: если фирма сделала все для соблюдения нарушенных норм и правил, то она освобождается от административной ответственности. За все отвечает должностное лицо.

И, напротив, должностное лицо освобождается от ответственности, а фирма привлекается к ней, если штраф рассчитан исходя из суммы выручки, расходов на приобретение товаров или от начальной (максимальной) цене по госконтракту.

Смягчена ответственность для «малышей» и НКО

С этого же дня — 6 апреля 2022 г., — расширены условия для смягчения ответственности предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), а также социально-ориентированных и некоммерческих организаций (СО- и НКО).

Вместо штрафа контролеры должны ограничиваться предупреждением, если правонарушение совершено впервые, не причинило имущественного ущерба, не причинило вреда (не создало для этого условий):

жизни, здоровью людей;

объектам культурного наследия;

объектам растительного и животного мира, окружающей среде в целом и т.п. (за подробностями лучше обратиться к п. 2 ст. 3.4 КоАП).

Обязанность предупредить НКО и МСП, а не штрафовать их возникает и в тех случаях, когда за подобное нарушение не предусмотрено вынесения предупреждения.

Штрафы для СОНКО и МСП должны быть такими же, как для ИП. Если норма не устанавливает штрафа для ИП, то штраф подлежит оплате в размере от ½ от минимума до ½ от «штрафного» максимума, установленного для юридического лица. При фиксированной сумме штрафа он делится наполовину.

В любом случае, штраф не может быть менее минимума, установленного для должностного лица.

Вышеописанные правила не применяются, если предприятие отсутствует в соответствующем реестре (субъектов МСП, микропредприятий, в реестре СО НКО), а также если по соответствующему нарушению ответственность ИП равна ответственности юридического лица.

Несколько нарушений — одно наказание

С 6-го же апреля за несколько нарушений будет полагаться лишь одно наказание. Необходимые условия:

нарушения выявлено в рамках одного мероприятия;

ответственность за нарушение установлена в одной статье (части) КоАП (регионального закона).

Если выявлены нарушения из разных частей или статей, то налагается самое строгое наказание. Не исключено и применение дополнительных санкций.