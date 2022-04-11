Закрытие месяца в 1С Комплексная автоматизация 2: правильно ли учтены доходы и расходы?

При закрытии месяца 1С Комплексная автоматизация 2 определяет далеко не все ошибки, которые могут влиять на правильность учета. Зеленые галочки могут ввести нас в заблуждение. Они всего лишь показывают, что с точки зрения программы противоречий нет. И через какое-то время выясняется, что важные расходы не попали в себестоимость, не сходится финансовый результат или программа откуда-то достает странные суммы, которых нет на счетах бухгалтерского учета.

Неплохо бы иметь какие-то контрольные показатели, которые помогали бы нам сразу заподозрить ошибки в учете, даже если месяц успешно закрылся.

И такие контрольные точки есть. Мы можем быстро сравнить основные цифры на счетах бухгалтерского учета и в регистрах программы с помощью отчетов. Если расхождения есть, то, скорее всего, они указывают на ошибки, и нужно искать причины, которые их вызвали.

Мы можем сопоставить суммы ОСВ на «девяностых счетах».

И отчет «Доходы и расходы по организациям».

Сравниваем:

Строка «Выручка от продаж» = оборот 90.01 — оборот 90.03.

Строка «Себестоимость продаж» = оборот 90.02.

Себестоимость продаж = себестоимость проданных товаров + себестоимость проданной за период продукции + себестоимость выполненных и проданных работ.

Если у вас есть статьи расходов, в которых счет списания установлен 90.02, то в строку «Себестоимость продаж» суммы по этим статьям не попадут. Сейчас такой вариант у вас может появиться, так как по новым правилам учета в определенных случаях управленческие расходы не должны учитываться в себестоимости продукции, а списываются напрямую на счет 90.02.

В отчете «Доходы и расходы» суммы расходов по таким статьям будут выведены в разрезе статей в разделе «Прочие расходы». Если у вас есть расхождения по себестоимости продаж, не связанные с этим, то нужно разбираться в причинах. Это может быть связано с серьезными ошибками учета себестоимости.

Строка «Продажи» = оборот 90.01 — оборот 90.02 — оборот 90.03.

Это валовая прибыль от продаж, то есть суммарный оборот по счетам 90.01, 90.02 и 90.03.

Или это оборот по счету 90.09 за вычетом оборотов по 90.07 и 90.08. Эти счета формируются при списании расходов периода на финансовый результат, и в «Доходах и расходах» эти суммы попадают в раздел «Прочие расходы».

Строка «Прочие доходы» = оборот по счету 91.01.

Строка «Прочие расходы» = оборот 90.07+ оборот 90.08 + оборот 91.02.

Если у вас по себестоимости продаж возникли расхождения из-за статей расходов, которые вы списываете напрямую на счет 90.02, то вся эта разница должна попасть сюда, в этот раздел. Расходы в любом случае должны попадать в оба отчета, и итог должен сойтись. Даже тогда, когда вся себестоимость продаж учитывается на статьях расходов, как это часто бывает при продаже услуг.

И последнее — финансовые результаты.

Строка «Итого» = оборот по 99.01.01.

Важно понимать, что начисление налога на прибыль и реформация баланса при закрытии года программой выполняются только в регламентированном учете. Сама 1С Комплексная автоматизация регламентными операциями сформирует только проводки. Поэтому эти движения в отчеты по финансовому результату не попадут.

Вот такие несложные правила позволять вам быстро прикинуть: соответствуют ли обороты на счетах данным регистров. Подавляющая часть ошибок работы в программе, связанных с неверными настройками учета или неправильным использованием документов при учете доходов, расходов или себестоимости, проявят себя в этих цифрах.

Применяйте этот прием в своей практике и исправляйте ошибки в учете. Ошибки, которые копятся месяцами, исправлять долго и грустно. А все равно необходимо, чтобы программа работала.