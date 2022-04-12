Новые правила покупки наличной валюты с 11 апреля

Что изменилось?

И как это будет выглядеть на практике?

Получение «старых» вкладов в долларах и евро

Новые правила вводятся с 11 апреля: старые вклады в валюте теперь можно будет получить не только в долларах, но и в евро. Но прежний лимит в $10 000 до 9 сентября сохраняется. И получать можно только деньги, внесенные на эти вклады до 9 марта — даты введения режима ограничений.

Что это означает? Допустим, у вас был вклад в 2 000 евро. Если бы явы хотели получить свои средства в валюте, вам бы их пересчитали в доллары и выдали в долларах. Или в рублях — по желанию. Теперь можно получать в евро.

А если вклад — в каких-нибудь фунтах или иенах, то раньше можно было получать только в долларах, а теперь — на выбор, доллары или евро. Ну или российский рубль, недостатка в котором нет.

Отмена комиссии брокеров на покупку валюты на бирже

Все мы видели, как биржевой курс доллара и евро на Московской бирже падает. Но купить по такой цене валюту было невозможно — существовала комиссия 12% (ранее — 30%). Ее вводили для поддержания курса рубля, чтобы народ поменьше покупал валюту. С 11 апреля комиссия отменяется.

Но стоит помнить, что покупать на бирже мы можем только безналичные доллары, евро и другую иностранную валюту. Получить хрустящие купюры в руки не получится.

Отмена ограничения по разнице курсов покупки и продажи валюты

Новое правило действует с 11 апреля. И касается оно именно банков. В конце марта ЦБ ввел ограничение: разница курсов продажи и покупки, или спред, не должен был превышать 10 рублей.

А до ограничения в интернет-банке пользователи могли видеть такую картину: купить у вас доллар со счета банк готов за 80 рублей, а продать доллар на счет — аж за 100 рублей.

Вот такую большую разницу ЦБ и ограничивал, а теперь отменяет правило. Это из-за того, что курс рубля укрепился. Подозреваем, такая свобода пригодится банкам при продаже наличной валюты, если эти операции реально начнутся.

С 18 апреля банки смогут продавать наличную валюту

Но важный аспект: только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля. Вот в этом пункте списка и прячется главный вопрос.

Допустим, клиент принес в банк и положил себе на счет 100 долларов. С 18 апреля эти 100 долларов могут продать тому человеку, которые придет в банк с рублями и захочет купить доллары. Только вот вопрос: ему продадут именно эти принесенные доллары, а чем банк будет расплачиваться с самим клиентом, когда он захочет забрать свои деньги? Ведь из-за санкций к нам в страну не завозятся наличные доллары.

Вообще этот механизм выглядит странным. Банк сможет продавать уже принесенную ему валюту, но он же не знает, сколько принесут завтра. И что мы увидим? Надписи на кассах: «Долларов и евро нет, все продали»? А завтра — как повезет? А что думаете вы об этих новшествах?