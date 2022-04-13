Какие доплаты можно получать за длительный стаж в 2022 году

Судя по правилам расчета пенсии, чем больше такого стажа — тем лучше. Часть пенсии за стаж, выработанный до 2002 года, исчисляется по нормам закона № 173-ФЗ (
п. 3 ст. 30).
В числе прочего там предусмотрена такая величина, как
стажевый коэффициент. Он начисляется каждому, кто работал до 2002 года, в размере 0,55 — если трудовой стаж за этот период составил 25 лет (для мужчин) или 20 лет (для женщин).
В этот стаж засчитывается работа, уход за ребенком — но не включается учеба. За каждый дополнительный год стажа до 2002 года стажевый коэффициент повышается на 0,01 — соответственно, полагается и доплата к пенсии.
Если
продолжительность такого стажа не достигает 25 и 20 лет, то величина пенсионного капитала пропорционально снижается. Но опять-таки, чем больше стажа в совокупности, тем меньше будет это снижение.
Если у человека есть
длительный стаж льготного характера до 2002 года ( по спискам № 1-2, в районах Крайнего Севера и т. д.) и он превышает ту продолжительность, которая требуется для назначения досрочной пенсии, пенсионер также может рассчитывать на доплату.
Дело в том, что стажевый коэффициент может рассчитываться в т. ч. по льготному стажу — и за каждый год такого стажа сверх норматива он также повышается на 0,01.
Например, у женщины есть 15 лет стажа по списку № 2 до 2002 года, тогда как для пенсии требуется 10 лет. Значит, ее стажевый коэффициент повысится на 0,05, если применить расчет по льготному стажу (
п. 3 ст. 30 закона № 173-ФЗ).
Стаж работы в сельской местности
Доплата к пенсии за 30 лет работы в отраслях сельского хозяйства предусмотрена сейчас в размере 25% фиксированной выплаты (
т. е. ежегодно индексируется вместе с ней). На данный момент сельская доплата составляет 1 641 рубль ( ст. 17 закона № 400-ФЗ).
В 30 лет сельского стажа засчитываются периоды работы в колхозе, совхозе, КФХ, артелях и машинно-тракторных станциях, которая выполнялась до 1992 года на территории бывшей РСФСР (
при этом не имеет значение наименование должности по трудовой книжке).
А начиная с 1992 года, в стаж для доплаты учитывается только работа в определенных профессиях и должностях, предусмотренных правительственным списком (
утв. Правительством от 29.11.2018 № 1440).
С 2022 года сельская доплата назначается при условии проживания пенсионера в сельской местности, но не снимается в случае его переезда в город (
ст. 17 закона № 400-ФЗ).
Стаж государственной службы
При выработке необходимой продолжительности стажа в органах государственной власти или ВС человеку полагается
пенсия за выслугу лет. А за каждый год, отработанный сверх требуемой выслуги, пенсия дополнительно повышается.
Так, в этом году
гражданским госслужащим пенсия назначается за 18 лет выслуги и увеличивается за каждый отработанный сверх этого год на 3% среднемесячного заработка. Максимальная сумма прибавки составляет 30% — ее можно получить за 28 лет стажа ( ст. 14 закона № 166-ФЗ).
Для военнослужащих пенсия за выслугу лет назначается за 20 лет стажа и за каждый дополнительный год повышается на 3% довольствия, но суммарно не более чем на 35% — т. е. максимальную пенсию можно получить за 32 года выслуги ( ст. 14 закона № 4468-1).
Стаж регионального значения
В ряде регионов длительный трудовой стаж дает основание для получения дополнительных выплат. Прежде всего, речь идет о присвоении звания «
ветеран труда» регионального значения.
Так, например:
40 лет стажа для женщин и 45 лет — для мужчин дают основание стать ветераном труда в Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской областях, Республике Марий Эл.
В Краснодарском крае граждане с таким стажем приравниваются к ветеранам труда и получают такие же льготы ( постановление губернатора края от 30.09.2013 № 1066).
В Московской области назначается ежемесячная денежная выплата людям, которые проработали 50 и более лет — ее размер в 2022 году составляет 1 118 рублей ( закон МО от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ).
В Санкт-Петербурге пенсионерам полагается ежемесячная выплата 1 018 рублей, если у них стажа не меньше 45 лет (для мужчин) и 40 лет (для женщин), из которых они отработали в Санкт-Петербурге или Ленинградской области не менее 20 лет ( социальный кодекс Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132).