Какие доплаты можно получать за длительный стаж в 2022 году

Судя по правилам расчета пенсии, чем больше такого стажа — тем лучше. Часть пенсии за стаж, выработанный до 2002 года, исчисляется по нормам закона № 173-ФЗ (п. 3 ст. 30).

В числе прочего там предусмотрена такая величина, как стажевый коэффициент. Он начисляется каждому, кто работал до 2002 года, в размере 0,55 — если трудовой стаж за этот период составил 25 лет (для мужчин) или 20 лет (для женщин).

В этот стаж засчитывается работа, уход за ребенком — но не включается учеба. За каждый дополнительный год стажа до 2002 года стажевый коэффициент повышается на 0,01 — соответственно, полагается и доплата к пенсии.

Если продолжительность такого стажа не достигает 25 и 20 лет, то величина пенсионного капитала пропорционально снижается. Но опять-таки, чем больше стажа в совокупности, тем меньше будет это снижение.

Если у человека есть длительный стаж льготного характера до 2002 года (по спискам № 1-2, в районах Крайнего Севера и т. д.) и он превышает ту продолжительность, которая требуется для назначения досрочной пенсии, пенсионер также может рассчитывать на доплату.

Дело в том, что стажевый коэффициент может рассчитываться в т. ч. по льготному стажу — и за каждый год такого стажа сверх норматива он также повышается на 0,01.

Например, у женщины есть 15 лет стажа по списку № 2 до 2002 года, тогда как для пенсии требуется 10 лет. Значит, ее стажевый коэффициент повысится на 0,05, если применить расчет по льготному стажу (п. 3 ст. 30 закона № 173-ФЗ).

Стаж работы в сельской местности

Доплата к пенсии за 30 лет работы в отраслях сельского хозяйства предусмотрена сейчас в размере 25% фиксированной выплаты (т. е. ежегодно индексируется вместе с ней). На данный момент сельская доплата составляет 1 641 рубль (ст. 17 закона № 400-ФЗ).

В 30 лет сельского стажа засчитываются периоды работы в колхозе, совхозе, КФХ, артелях и машинно-тракторных станциях, которая выполнялась до 1992 года на территории бывшей РСФСР (при этом не имеет значение наименование должности по трудовой книжке).

А начиная с 1992 года, в стаж для доплаты учитывается только работа в определенных профессиях и должностях, предусмотренных правительственным списком (утв. Правительством от 29.11.2018 № 1440).

С 2022 года сельская доплата назначается при условии проживания пенсионера в сельской местности, но не снимается в случае его переезда в город (ст. 17 закона № 400-ФЗ).

Стаж государственной службы

При выработке необходимой продолжительности стажа в органах государственной власти или ВС человеку полагается пенсия за выслугу лет. А за каждый год, отработанный сверх требуемой выслуги, пенсия дополнительно повышается.

Так, в этом году гражданским госслужащим пенсия назначается за 18 лет выслуги и увеличивается за каждый отработанный сверх этого год на 3% среднемесячного заработка. Максимальная сумма прибавки составляет 30% — ее можно получить за 28 лет стажа (ст. 14 закона № 166-ФЗ).

Для военнослужащих пенсия за выслугу лет назначается за 20 лет стажа и за каждый дополнительный год повышается на 3% довольствия, но суммарно не более чем на 35% — т. е. максимальную пенсию можно получить за 32 года выслуги (ст. 14 закона № 4468-1).

Стаж регионального значения

В ряде регионов длительный трудовой стаж дает основание для получения дополнительных выплат. Прежде всего, речь идет о присвоении звания «ветеран труда» регионального значения.

Так, например: