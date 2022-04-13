Пенсии

Какие доплаты можно получать за длительный стаж в 2022 году

За последнее время значение стажа в нашем законодательстве заметно уменьшилось. Но, тем не менее, все же можно выделить ряд доплат, которые полагаются настоящим труженикам — обладателям длительного стажа.

Версия для печати

Стаж до 2002 года

Судя по правилам расчета пенсии, чем больше такого стажа — тем лучше. Часть пенсии за стаж, выработанный до 2002 года, исчисляется по нормам закона № 173-ФЗ (п. 3 ст. 30).

В числе прочего там предусмотрена такая величина, как стажевый коэффициент. Он начисляется каждому, кто работал до 2002 года, в размере 0,55 — если трудовой стаж за этот период составил 25 лет (для мужчин) или 20 лет (для женщин).

В этот стаж засчитывается работа, уход за ребенком — но не включается учеба. За каждый дополнительный год стажа до 2002 года стажевый коэффициент повышается на 0,01 — соответственно, полагается и доплата к пенсии.

Если продолжительность такого стажа не достигает 25 и 20 лет, то величина пенсионного капитала пропорционально снижается. Но опять-таки, чем больше стажа в совокупности, тем меньше будет это снижение.

Если у человека есть длительный стаж льготного характера до 2002 года (по спискам № 1-2, в районах Крайнего Севера и т. д.) и он превышает ту продолжительность, которая требуется для назначения досрочной пенсии, пенсионер также может рассчитывать на доплату.

Дело в том, что стажевый коэффициент может рассчитываться в т. ч. по льготному стажу — и за каждый год такого стажа сверх норматива он также повышается на 0,01.

Например, у женщины есть 15 лет стажа по списку № 2 до 2002 года, тогда как для пенсии требуется 10 лет. Значит, ее стажевый коэффициент повысится на 0,05, если применить расчет по льготному стажу (п. 3 ст. 30 закона № 173-ФЗ).

Стаж работы в сельской местности

Доплата к пенсии за 30 лет работы в отраслях сельского хозяйства предусмотрена сейчас в размере 25% фиксированной выплаты (т. е. ежегодно индексируется вместе с ней). На данный момент сельская доплата составляет 1 641 рубль (ст. 17 закона № 400-ФЗ).

В 30 лет сельского стажа засчитываются периоды работы в колхозе, совхозе, КФХ, артелях и машинно-тракторных станциях, которая выполнялась до 1992 года на территории бывшей РСФСР (при этом не имеет значение наименование должности по трудовой книжке).

А начиная с 1992 года, в стаж для доплаты учитывается только работа в определенных профессиях и должностях, предусмотренных правительственным списком (утв. Правительством от 29.11.2018 № 1440).

С 2022 года сельская доплата назначается при условии проживания пенсионера в сельской местности, но не снимается в случае его переезда в город (ст. 17 закона № 400-ФЗ).

Стаж государственной службы

При выработке необходимой продолжительности стажа в органах государственной власти или ВС человеку полагается пенсия за выслугу лет. А за каждый год, отработанный сверх требуемой выслуги, пенсия дополнительно повышается.

Так, в этом году гражданским госслужащим пенсия назначается за 18 лет выслуги и увеличивается за каждый отработанный сверх этого год на 3% среднемесячного заработка. Максимальная сумма прибавки составляет 30% — ее можно получить за 28 лет стажа (ст. 14 закона № 166-ФЗ).

Для военнослужащих пенсия за выслугу лет назначается за 20 лет стажа и за каждый дополнительный год повышается на 3% довольствия, но суммарно не более чем на 35% — т. е. максимальную пенсию можно получить за 32 года выслуги (ст. 14 закона № 4468-1).

Стаж регионального значения

В ряде регионов длительный трудовой стаж дает основание для получения дополнительных выплат. Прежде всего, речь идет о присвоении звания «ветеран труда» регионального значения.

Так, например:

  • 40 лет стажа для женщин и 45 лет — для мужчин дают основание стать ветераном труда в Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской областях, Республике Марий Эл.
  • В Краснодарском крае граждане с таким стажем приравниваются к ветеранам труда и получают такие же льготы (постановление губернатора края от 30.09.2013 № 1066).
  • В Московской области назначается ежемесячная денежная выплата людям, которые проработали 50 и более лет — ее размер в 2022 году составляет 1 118 рублей (закон МО от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ).
  • В Санкт-Петербурге пенсионерам полагается ежемесячная выплата 1 018 рублей, если у них стажа не меньше 45 лет (для мужчин) и 40 лет (для женщин), из которых они отработали в Санкт-Петербурге или Ленинградской области не менее 20 лет (социальный кодекс Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132).
Гость, налоговые проверки никто не отменял! Они только усилятся.
Послабления получат единицы, остальной бизнес под угрозой. Налоговики придут, чтобы наполнить бюджет.

«Клерк» сделал уникальный курс про защиту при налоговых проверках. Списки претензий, образцы ответов, лайф-хаки для комиссий и уточненок.

Посмотреть программу курса можно по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить