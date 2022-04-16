Сотрудник застрял в командировке за границей. Как оформить + чек-лист, как проверить авансовые отчеты

Разберем, как поступать кадровику в такой ситуации и какие документы нужно оформить.

Что делать?

Составьте список всех сотрудников, которые находятся в командировках. Свяжитесь с ними и уточните, есть ли информация, что рейс отменили. Если да, то нужно продлить им командировки.

Чем оперативнее кадровик оформит документы, тем быстрее бухгалтерия переведет деньги работникам, чтобы они переждали время до возвращения домой.

Дайте задание ответственному за покупку билетов следить за информацией об авиарейсах. Может случиться, что выгоднее купить несколько билетов с пересадками. Рассмотрите варианты возвращения на поезде или автобусе.

Для продления командировки непосредственный руководитель работника пишет служебную записку. Кадровик должен уведомить сотрудника о продлении командировки, отправив сообщение по электронной почте или сканом в мессенджер.

Затем оформляется приказ о продлении командировки с указанием причины (отмена рейса) и срока продления. Приказ отдается на подпись директору, после чего скан высылается работнику. По возвращении домой «застрявший» сотрудник подпишет оригинал бумаги.