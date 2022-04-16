Сотрудник застрял в командировке за границей. Как оформить + чек-лист, как проверить авансовые отчеты

Разберем, как поступать кадровику в такой ситуации и какие документы нужно оформить.
Что делать?
Составьте список всех сотрудников, которые находятся в командировках. Свяжитесь с ними и уточните, есть ли информация, что рейс отменили. Если да, то нужно продлить им командировки.
Чем оперативнее кадровик оформит документы, тем быстрее бухгалтерия переведет деньги работникам, чтобы они переждали время до возвращения домой.
Дайте задание ответственному за покупку билетов следить за информацией об авиарейсах. Может случиться, что выгоднее купить несколько билетов с пересадками. Рассмотрите варианты возвращения на поезде или автобусе.
Для продления командировки непосредственный руководитель работника пишет служебную записку. Кадровик должен уведомить сотрудника о продлении командировки, отправив сообщение по электронной почте или сканом в мессенджер.
Затем оформляется приказ о продлении командировки с указанием причины (отмена рейса) и срока продления. Приказ отдается на подпись директору, после чего скан высылается работнику. По возвращении домой «застрявший» сотрудник подпишет оригинал бумаги.
Как возместить командировочные расходы?
За все дни продления командировки работнику надо выплатить суточные. Помните, что их рассчитывают с учетом размеров, установленных для страны командирования. Если были временные остановки в других странах, то суточные за эти дни считают отдельно по нормам для стран остановки.
Расходы на проезд возмещаются безоговорочно, даже если для возвращения в Россию пришлось покупать билеты по тарифам бизнес-класса.
Расходы на проживание возмещают, если работник предоставит подтверждающие документы.
Как вести табель?
В соответствии с разъяснениями Минтруда РФ, работодатели, начиная с 2013 года, вправе самостоятельно разрабатывать коды учета рабочего времени для отражения в табеле. Унифицированные формы больше не обязательны к применению и носят рекомендательный характер.
Если в вашей компании используют типовые формы табеля, то до возвращения сотрудника из командировки, ему надо проставлять код «К» ㅡ в рабочие дни по графику организации и «К/В» ㅡ в выходные. Зарплату по-среднему начисляют только за рабочие дни.
Если же по какой-то причине продление командировки оформлено не было, в табель поставляют код «НН» (30), который означает неявку по невыясненным причинам. Заработную плату за время отсутствия работнику не начисляют.
После возвращения сотрудник должен предоставить письменные объяснения причин своего отсутствия. В качестве доказательства можно приложить справку от Минтранса РФ (туроператора) о том, что рейс в Россию был задержан и пр.
Если сотрудник не предоставит оправдательные документы, работодатель вправе признать причину отсутствия на работе не обоснованной.
Можно ли уволить «застрявшего» работника?
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