В России появилась новая организационно-правовая форма

Какой закон смотреть

Речь про Федеральный закон от 01.07.2021 N 287-ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

Что такое личный фонд

Личные фонды (ЛФ) — это унитарные НКО, основная задача которых — управлять имуществом, переданным учредителем или унаследованным от него же, на условиях, им определенным и утвержденным (п. 1 ст. 123.20-4 ГК РФ).

ЛФ учреждается или без указания срока, или на на определенное время. Учредителем может выступить частное лицо или унитарная НКО, которая утверждается нотариусом после смерти такового (под последний случай будут подпадать наследственные фонды, нормы ГК РФ о которых прекратили действие).

Основной смысл формирования ЛФ как «наследника» состоит в стремлении сохранить (на какой-то срок или без указания такового) ту форму бизнес-деятельности, которой человек занимался, и которую хотел бы сохранить после отхода в мир иной.

В качестве примеров можно привести, в частности, управление:

долями ООО и акциями АО;

коммерческой недвижимостью;

паями в ПИФах,

иные финансовые инструменты.

Разница между личным фондом и наследственным

Изначальная конструкция наследственного фонда не обеспечивала 100%-ную реализацию последней воли наследодателя, поскольку не исключена была ситуация, когда в уставе могли содержаться условия, препятствующие такой реализации.

Еще одна разница между ЛФ и наследственным фондом:

закон не устанавливает требований относительно размера имущества, которое может быть передано наследственному фонду, а равно и условия его создания;

стоимость имущества, передаваемого ЛФ его учредителем при создании, не должен быть меньше 100 млн руб. (по рыночной цене, подтвержденной оценкой!).

По общему правилу, ЛФ не могут создать соучредители (только супруги, при передаче общего имущества).

Конструкция наследственного фонда потенциально порождала невозможность исполнить последнюю волю наследодателя. Легко представить себе, что наследники не захотят или не смогут продолжит дело наследодателя, и наследственный фонд просто не будет создан. Ну а поскольку такое нежелание (невозможность) вскроется лишь после смерти наследодателя, то ничего уже не исправить.

ЛФ — иное дело. Наследодатель вправе создать его самостоятельно, будучи живым, в качестве юридического лица, выступить как учредитель — и сразу устранить выявленные или возникшие недочеты организации или управления. В т.ч. учредитель в уставе вправе оговорить, что и после его кончины ЛФ продолжит работать над достижением уставных целей, что он не может быть ликвидирован после его ухода в мир иной на основании решения его органов.

Что еще важно знать

ЛФ вправе заниматься бизнесом для достижения уставных целей, как создавая отдельные хозяйственные общества, так и участвуя в других.

Учредитель ЛФ, зарегистрировав его, формирует имущественную базу его существования, определяет порядок учета и формирования отчетности. При этом доходы от работы учредителя-ИП могут быть или направлены в бюджет личного фонда, или переданы выгодоприобретателям, которыми могут быть любые юридические лица, за исключением коммерческих. Права бенефициара передаче не подлежат.

В случае реорганизации выгодоприобретатель теряет право получать прибыль от личного фонда, в случае ликвидации (или смерти владельца), новый управленец вправе по-прежнему получать доход на основании устава личного фонда.

Напомним также, что для личных фондов, как и для иных НКО, ст. 251 гл. 25 НК РФ определен широкий перечень необлагаемых доходов, целевых поступлений. Если материальные ценности, полученные личным фондом, отражается в составе целевых поступлений, то они не влияют на формирование базы по налогу на прибыль. Также п. 2 ст. 256 НК РФ содержит положение об имуществе НКО, не подлежащее амортизации.