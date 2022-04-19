Право

Субсидия на оплату ЖКУ в 2022 году: кто может обратиться за ней и как оформить

Обратиться за субсидией могут граждане, если они тратят более 22% своего дохода на оплату коммунальных услуг, Тогда часть расходов будет компенсирована государством.

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Обратите внимание, регионы могут снизить этот порог, например:

  • в Москве — 10%;
  • в Санкт-Петербурге — 14%;
  • в Якутии — 15%;
  • в Омске — от 18% до 20%;
  • в Кемерове — от 5 до 17%.

Условия предоставления

  • вышеуказанная доля от дохода;
  • вы должны быть постоянно зарегистрированы в жилом помещении, за которое оплачиваете коммунальные услуги;
  • вы должны проживать в жилом помещении, которое соответствуют стандарту нормативной площади жилья.

Например, в Москве по нормативу на одиноко проживающего гражданина приходится 33 м², на семью из двух человек — 42 м², на семью из трех и более человек — по 18 м² на каждого члена семьи.

Кто может обратиться за субсидией

Право на субсидию имеют:

  • кто снимает жилье у государства по договору соц найма;
  • кто снимает жилье у других людей;
  • члены жилищных кооперативов;
  • собственники жилых помещений.

Как определить доход и какие нужны документы

Доход смотрят за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Учитываются доходы всех зарегистрированных вместе с вами членов семьи.

Необходимые документы для оформления субсидии:

  • паспорта заявителя и всех членов семьи, на детей до 14 лет — свидетельства о рождении;
  • документы на жилое помещение;
  • счета и чеки, подтверждающие оплату ЖКУ за предыдущий месяц;
  • документы о доходах заявителя и всех членов его семьи или об отсутствии доходов;
  • реквизиты счета — куда перечислять субсидию.

Где оформить

  • в городском центре жилищных субсидий;
  • в МФЦ;
  • через Госуслуги;
  • по почте.
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