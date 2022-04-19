Субсидия на оплату ЖКУ в 2022 году: кто может обратиться за ней и как оформить

Обратите внимание, регионы могут снизить этот порог, например:
- в Москве — 10%;
- в Санкт-Петербурге — 14%;
- в Якутии — 15%;
- в Омске — от 18% до 20%;
- в Кемерове — от 5 до 17%.
Условия предоставления
- вышеуказанная доля от дохода;
- вы должны быть постоянно зарегистрированы в жилом помещении, за которое оплачиваете коммунальные услуги;
- вы должны проживать в жилом помещении, которое соответствуют стандарту нормативной площади жилья.
Например, в Москве по нормативу на одиноко проживающего гражданина приходится 33 м², на семью из двух человек — 42 м², на семью из трех и более человек — по 18 м² на каждого члена семьи.
Кто может обратиться за субсидией
Право на субсидию имеют:
- кто снимает жилье у государства по договору соц найма;
- кто снимает жилье у других людей;
- члены жилищных кооперативов;
- собственники жилых помещений.
Как определить доход и какие нужны документы
Доход смотрят за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Учитываются доходы всех зарегистрированных вместе с вами членов семьи.
Необходимые документы для оформления субсидии:
- паспорта заявителя и всех членов семьи, на детей до 14 лет — свидетельства о рождении;
- документы на жилое помещение;
- счета и чеки, подтверждающие оплату ЖКУ за предыдущий месяц;
- документы о доходах заявителя и всех членов его семьи или об отсутствии доходов;
- реквизиты счета — куда перечислять субсидию.
Где оформить
- в городском центре жилищных субсидий;
- в МФЦ;
- через Госуслуги;
- по почте.