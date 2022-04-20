Пять вопросов новичков про инвестиции в фондовый рынок

Правда ли, что все россияне потеряли часть своих инвестиций весной 2022 года?

Не совсем так. Абсолютно все российские бумаги просели в цене: и акции, и облигации. Но российские пользователи могут покупать и американские, и китайские и прочие акции.

У меня лично есть пару знакомых, у кого портфель состоял только из иностранных бумаг и, когда рубль упал, показал плюс. Но сейчас курс рубля обратно откатился и не все так однозначно.

Можно ли сказать, что самый надежный метод — покупать только зарубежные бумаги?

Я так не считаю. По рублевым в спокойное время доходность выше, а валютные инвестиции приносят доход, в том числе за счет переоценки в рубли в такие неспокойные периоды. Можно найти какой-то баланс и покупать и то, и другое.

Удачный ли сейчас момент для того, чтобы начать инвестировать в фондовый рынок?

Многие эксперты считают, что скоро рынок начнет расти, а сейчас можно закупиться акциями российских эмитентов по дешевке. Но тут есть проблема — никто не сможет гарантировать, что сейчас — «дно», что цена не упадет ниже.

Могу добавить, что сейчас можно покупать облигации надежных эмитентов — ставки высокие. Можно выбрать более высокую ставку на короткий срок, а можно выбрать ставку чуть ниже на 1-2 года и даже больше. При этом вкладов под высокие ставки года на 2 сейчас нет, а с облигациями — полно вариантов.

Правда ли, что новичкам лучше довериться специалистам, которые за комиссию сами инвестируют деньги клиентам?

Если говорить о многочисленных «специалистах» из Телеграма, Вконтакте и Ютуба, то формат «переведу ему деньги на карту» — это чаще всего мошенничество. Никаким частным лицам не надо ничего переводить. Брокеры от Сбера до Тинькофф или всяких БКС и Финамов предлагают готовые продукты — фонды, доверительное управление и так далее. Вот такие варианты можно рассматривать. А еще можно самостоятельно со своего брокерского счета покупать доли в готовых фондах.

Но помните: все эти инструменты не гарантируют никакой уровень доходности. Это не вклад и не облигация. Может быть как плюс, так и минус.

Правда ли, что нормально научиться инвестировать можно только на платных курсах?

Нет, это неправда. Полно бесплатных курсов от брокерских и инвесткомпаний, есть и бесплатные курсы от различных организаций. Также можно просто искать в свободном доступе информацию по конкретным интересующим вопросам и темам.

Главное — действительно поучиться и получить знания, а не бросаться покупать наобум акции, облигации и другие инструменты.

Стоит ли инвестировать в фондовый рынок абсолютно все свои сбережения?

Тут каждый решает сам, но я так делать не посоветовала бы. Все равно нужна какая-то «заначка» в быстром доступе. Это может быть вклад, деньги на карте или нал.

Вспомните — недавно биржу закрывали на какое-то время, деньги быстро нельзя было вывести. Даже когда биржа открыта, средства могут понадобиться вам в такой момент, когда рынок падает. Соответственно, бумаги придется продавать себе в убыток.