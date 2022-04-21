Покупка валюты с 18 апреля: какие действуют ограничения

Что случилось?

С 18 апреля Центробанк разрешил российским банкам снова продавать населению наличную иностранную валюту, но только ту, что поступила в кассы банков после 9 апреля. До этого с 9 марта купить наличную валюту в банке было нельзя — ни доллары, ни евро, ни какую-либо другую.

Напомним, что в марте ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В период действия порядка банкам запрещалось продавать гражданам наличную валюту, также были установлены ограничения на снятие наличной валюты со вкладов и счетов в российских банках. В апреле регулятор начал смягчать валютные ограничения. ЦБ объяснил смягчение ограничений тем, что россияне начали менять валюту обратно на рубли, в связи с чем у банков появилась дополнительная наличная валюта.

Как банки будут продавать валюту?

Так как наличные доллары и евро в Россию сейчас ввозить запрещено, решение Центробанка означает, что банки смогут продать только ту валюту, которую граждане и организации сами обменяют в кассе на рубли. Таким образом, возможность купить наличную валюту будет зависеть не от требований ЦБ, а от того, окажется ли в кассе банка нужная валюта.

Очевидно, что такой гарантии нет, плюс курс обмена в банке обычно невыгодный. Так, 19 апреля на Московской бирже доллар стоил 78,13 рубля, а в банках продавался на десять и более рублей дороже. Например, на сайте ВТБ указывался курс 95,55 рубля за доллар, на сайте Райффайзенбанка — 92 рубля за доллар.

Что говорят банки?

Из почти тридцати опрошенных Банки.ру организаций прокомментировали ситуацию с продажей валюты только в УБРиР, АТБ, МКБ, Кредит Европа Банке, Экспобанке и банке «Открытие». Ажиотажного спроса на покупку валюты со стороны клиентов банки не фиксируют, при этом рекомендуют уточнять информацию о ее наличии в кассе конкретного офиса по телефону горячей линии.

«Мы видим умеренный спрос на операции по покупке наличной валюты. Клиенты предварительно могут по телефону уточнить наличие интересующей суммы перед визитом в отделение», — рассказали в пресс-службе МКБ .

. «Повышенного спроса на покупку наличной валюты не наблюдаем. Валюту можно приобрести по факту наличия в отделении, заранее заказывать не нужно», — говорится в сообщении Кредит Европа Банка .

. «Повышенного спроса на покупку наличной валюты в офисах мы не наблюдаем. Операции проводятся в штатном режиме, купить валюту может любой желающий», — сообщил операционный директор Экспобанка Игорь Мушаков .

. «В отделениях УБРиР можно приобрести наличные доллары и евро при условии их наличия в кассе. В продажу попадает только та валюта, которая поступила в кассу от физических лиц после 9 апреля», — ответили в УБРиР.

В АТБ сообщили, что ажиотажного спроса не наблюдается, валюта в наличии имеется:

«В целом и ранее, как только курс рубля стал укрепляться, снизился интерес к обналичиванию долларов со счетов, на которые они поступили еще до временного запрета на продажу наличной валюты. В текущий момент спросом в АТБ в основном пользуются доллары США и китайские юани, интерес к евро значительно ниже. Требования быть текущим клиентом АТБ для совершения операций нет», — прокомментировали в пресс-службе банка.

Возобновление продажи наличной валюты подтвердили и в «Открытии»: