Столичному малому бизнесу дадут дополнительные льготы. Вышло новое постановление

Постановление Правительства Москвы от 13.04.2022 № 586-ПП — это новая редакция прежнего документа (Постановление Правительства Москвы от 23.03.2022 № 445-ПП).

Что уже было установлено

Изначально столичные власти решили, что московскому малому бизнесу по договорам факторинга (дополнительным соглашениям), заключенным с 1 марта 2022 года, льготная ставка будет равна ключевой ставке Центробанка которая действовала на момент заключения такого договора, уменьшенной на 10% годовых (в пределах от 8 до 12%).

Что изменилось в новом документе

Теперь льгота составит ½ ключевой ставки ЦБ РФ, которая действует на день заключения договора (дополнительного соглашения).

Что нового в инвестиционных кредитах

Отдельный момент — малый бизнес, который зарегистрирован в Москве и получил с 01.03.2022 инвестиционные кредиты (речь про Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства) Для них ставка составит 8 %.

Но важно: теперь для этой категории льгота распространяется только на тех, кто ведет основную деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (видах деятельности).

Эти виды деятельности можно найти в приказе департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы от 05.04.2022 № П-18-12-89/22.

Что будет с кредитами без имущественного обеспечения

Если малый бизнес:

зарегистрирован в Москве;

заключил кредитный договор с 1 марта 2022;

имеет сумму не более 5 млн руб., которая не предусматривает имущественное обеспечение;

то в этом случае будет применяться ставка в размере ½ ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день заключения кредитного договора (дополнительного соглашения) и увеличенной на 4 % (п. 1.4 постановления № 445-ПП).