Столичному малому бизнесу дадут дополнительные льготы. Вышло новое постановление

Постановление Правительства Москвы от 13.04.2022 № 586-ПП — это новая редакция прежнего документа (Постановление Правительства Москвы от 23.03.2022 № 445-ПП).
Что уже было установленоИзначально столичные власти решили, что московскому малому бизнесу по договорам факторинга (дополнительным соглашениям), заключенным с 1 марта 2022 года, льготная ставка будет равна ключевой ставке Центробанка которая действовала на момент заключения такого договора, уменьшенной на 10% годовых (в пределах от 8 до 12%).
Что изменилось в новом документеТеперь льгота составит ½ ключевой ставки ЦБ РФ, которая действует на день заключения договора (дополнительного соглашения).
Что нового в инвестиционных кредитахОтдельный момент — малый бизнес, который зарегистрирован в Москве и получил с 01.03.2022 инвестиционные кредиты (речь про Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства) Для них ставка составит 8 %.
Но важно: теперь для этой категории льгота распространяется только на тех, кто ведет основную деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (видах деятельности).
Эти виды деятельности можно найти в приказе департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы от 05.04.2022 № П-18-12-89/22.
Что будет с кредитами без имущественного обеспеченияЕсли малый бизнес:
- зарегистрирован в Москве;
- заключил кредитный договор с 1 марта 2022;
- имеет сумму не более 5 млн руб., которая не предусматривает имущественное обеспечение;