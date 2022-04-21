Изменятся правила ввоза товаров в Россию. Обзор нового документа

Речь про Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 № 59.
Законодательная база17 марта 2022 совет экономической комиссии Евразийского союза в решении № 35 увеличил с 31 марта порог для беспошлинного ввоза товаров на территории, входящих в него государств, посредством перевозочных и почтовых компаний.
Под такое поступление товаров попадают покупки в заграничных интернет-магазинах, что повысит доступность для граждан иностранной продукции.Решением № 59 от 15.04.2022 аналогичную меру ввели в отношении товаров, ввозимых в Россию, Казахстан, Киргизстан и Белоруссию гражданами на любых видах транспорта, кроме воздушного.
Действовать правило начнет 28 апреля.
Увеличение беспошлинной ввозной нормы временное и будет действовать до 1 октября 2022 года.
Какой объем разрешили ввозить без пошлиныВ обоих случаях не обложат пошлиной товар стоимостью 1 000 евро или весом 31 кг максимум.
Прежнее ограничение составляло 200 евро для перевозочных компаний и почтовых отправлений и 500 евро или 25 кг для транспорта. Эти лимиты вернутся в действие 1 октября.
За какие товары не придется платить пошлину при ввозеПод беспошлинный ввоз попадают товары для личного использования.
Исключения: этиловый спирт, алкоголь, пиво и неделимые товары, ввозимые на транспорте (кроме воздушного) и перевозочными компаниями.Беспошлинный ввоз посредством международных почтовых отправлениях не распространяется на товары, одна единица или один комплект которого превышают 35 кг. Собранность, несобранность и комплектность этого товара значения не имеют.
В каких случаях придется заплатитьПошлина составляет 15% от стоимости товаров, если сумма покупки превысила 1 000 евро или вес посылки перевалил за 31 кг.
Минимум — 2 евро за каждый килограмм, превышающий установленный бесплатный объем.