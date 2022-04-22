АУСН: новая возможность для бизнеса или все-таки нет?

Цитата из пояснительной записки к законопроекту:

«Принятие федерального закона обеспечит налогоплательщикам, применяющим новый налоговый режим, отмену обязанности по представлению отчетности в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды, и, как следствие, снижение непроизводственных издержек».

Для тех, кому этой плюшки автоматизированной упрощенки недостаточно, есть и второй плюс: страховые взносы за работников и ИП за себя обнуляются.

Правда, в финансово-экономическом обосновании АУСН выгода выглядит весьма сомнительной:

«При этом суммы выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов при введении специального налогового режима „Автоматизированная упрощенная система налогообложения“ будут компенсированы государственным внебюджетным фондам за счет исчисленного налога».

Из этого сразу вытекает вопрос — если бюджет от новой упрощенки ничего не потеряет, то что же тогда выиграет бизнес? Впрочем, не будем вырывать слова из контекста, а разберемся в АУСН детально, благо, что законы, регулирующие новый режим, уже приняты: от 25.02.2022 № 17-ФЗ и № 18-ФЗ.

АУСН — это разновидность УСН

После отмены ЕНВД явно ощущается потребность бизнеса в новых льготных системах налогообложения. Особенно трудно организациям — по сути, пониженные ставки им оставили только на УСН. Что касается ЕСХН, то он предназначен только для сельхозпроизводителей, да и их заставили платить НДС (при доходе до 60 млн рублей в год можно получить освобождение).

Индивидуальные предприниматели пользуются большей свободой выбора — у них в копилке есть еще НПД (с годовым лимитом доходов в 2,4 млн рублей и запретом на торговлю) и ПСН, которая применяется для некоторых видов деятельности.

Видимо, успешная реализация режима для самозанятых физлиц побудила ФНС создать нечто похожее и для бизнеса, но получилось не очень. Хотя, забегая вперед, надо сказать, что АУСН действительно может быть выгодным вариантом налогообложения, но лишь для некоторых.

Итак, откроем закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ и убедимся, что в части установленных ограничений АУСН — практически «калька» УСН: те же самые запреты по видам деятельности, на участие в ООО юрлиц с долей свыше 25% и др.

Из интересного: АУСН нельзя применять организациям, у которых есть любые обособленные подразделения (на УСН запрещены лишь филиалы). А еще для АУСН запретили деятельность на основе договоров поручения, комиссии, агентирования.

Объекты налогообложения такие же, как на УСН: «Доходы» и «Доходы минус расходы». Схожи также порядок учета доходов и расходов. Но вот ставки выше: 8% и 20% соответственно. Это и есть компенсация за нулевую ставку страховых взносов, о чем говорилось в финансово-экономическом обосновании. Примеры с расчетами смотрите ниже.

А вот и явные минусы по сравнению с обычной упрощенкой:

лимит годового дохода — 60 млн рублей ;

; допустимая численность работников — 5 человек ;

; налоговый период — один месяц, то есть платить в бюджет придется ежемесячно.

Схема работы АУСН

С налогами и ставками разберемся дальше, а здесь рассмотрим принцип действия АУСН. Понятно, что декларации на этом режиме не будет, об этом ФНС не раз громко заявляла. Но ведь каким-то образом налоговики должны узнавать о доходах и расходах для автоматического расчета налогов?

Да, и для этого у налоговой службы есть два помощника: расчетный счет и кассовый аппарат. Все хозяйственные операции плательщика АУСН должны проходить через ККТ и/или банк. Но это еще не все — налогоплательщик должен дополнительно указывать данные о доходах и расходах в личном кабинете.

Из статьи 12 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ:

«Сумма налога по итогам налогового периода исчисляется налоговым органом на основе сведений о доходах и расходах, представленных налогоплательщиком посредством применения контрольно-кассовой техники, сведений о доходах и расходах, полученных от уполномоченной кредитной организации, а также данных о доходах, переданных налогоплательщиком через личный кабинет налогоплательщика».

Теперь про банки. Кредитному учреждению, которое выбирается из перечня, утвержденного ФНС, передаются функции по выплате зарплаты работникам, удержанию НДФЛ с выплат и перечислению его в бюджет. Конечно, банк не может знать, какие суммы и кому причитаются, поэтому работодатель будет сдавать соответствующий отчет.

В итоге полная автоматизация налогообложения на АУСН выглядит следующим образом:

организация или ИП передает данные о своих доходах и расходах через онлайн-кассу, расчетный счет в уполномоченном банке, а также вносит их в личный кабинет налогоплательщика;

налоговая инспекция на основании полученных данных исчисляет налог и направляет требование об оплате;

банк на основании отчетов работодателя перечисляет зарплату работникам с расчетного счета, а также удерживает НДФЛ с выплат и направляет его в бюджет.

Из этого следует, что непроизводственные издержки на бухгалтера если и сократятся, то незначительно. Ведь кто-то ответственный должен своевременно вносить в личный кабинет сведения о доходах и расходах (следя при этом, чтобы они не расходились с данными ККТ и расчетного счета). А взамен отчетов за работников в фонды вводится новый отчет в банк. Не забудем также про бухгалтерский учет для организаций, который так и не отменили, хотя и обещали, плюс управленческий учет для собственников бизнеса.

Стоит также сказать, что в соответствии с законом от 25.02.2022 № 18-ФЗ, уполномоченные кредитные учреждения будут нести ответственность за нарушение порядка и сроков передачи в ИФНС информации:

об операциях по счетам и платежным картам — 20% от суммы не уплаченного в связи с таким нарушением налога;

о выплатах работникам, суммах НДФЛ и других сведений — 500 рублей за каждый факт нарушения.

С учетом этого можно ожидать, что расчетно-кассовое обслуживание для плательщиков АУСН будет дороже, чем для других бизнес-субъектов. Во-первых, на банк возлагаются дополнительные обязанности, во-вторых, нужна страховка от возможных штрафов. Но в целом, и к такому варианту учета можно привыкнуть, если за этим стоит реальное снижение налоговой нагрузки. А вот будет ли оно, надо считать в каждом конкретном случае.

Что надо платить в рамках АУСН

Как мы уже отметили, ставки налога на АУСН выше, чем на обычной упрощенке:

8% для объекта «Доходы»;

для объекта «Доходы»; 20% для объекта «Доходы минус расходы»;

для объекта «Доходы минус расходы»; 3% для минимального налога на объекте «Доходы минус расходы».

Применяются эти ставки независимо от размера полученных доходов (естественно, в рамках общего лимита в 60 млн рублей).

Сравним их со ставками на УСН

Критерии УСН Доходы УСН Доходы минус расходы Доход не более 164,4 млн руб., численность работников не более 100 человек От 0% до 6% От 0% до 15% Минимальный налог — 1% Доход от 164,4 млн до 219,2 млн руб. в год, численность работников от 101 до 130 человек 8% 20% Минимальный налог — 1%

Надо также сказать, что 6% и 15% — это стандартные ставки для УСН, но по регионам их значение может быть ниже — до 1% и 5% соответственно. Почти каждый субъект устанавливает перечень видов деятельности, которые планирует развивать на своей территории, привлекая бизнес низкими налогами. Так что сниженные региональные ставки — это не исключение из правил, а практически норма. Как видим, повышенные ставки в 8% и 20% применяются только при доходах свыше 164,4 млн рублей, а «малыши» работают по более низким ставкам.

Например, в Калмыкии ставка в 1% на УСН Доходы действует для обрабатывающих производств, деятельности транспорта, многих бытовых услуг и даже оптовой и розничной торговли. А в Орловской области для строителей, сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения и др. направлений установлена ставка в 5% на УСН Доходы минус расходы.

Нулевая ставка на обоих вариантах УСН установлена в рамках налоговых каникул для новых ИП. Программу каникул продлили до 2024 года, конкретные виды деятельности для нулевой ставки тоже устанавливают регионы. Это означает, что обычная УСН уже предоставляет прекрасные условия для снижения налоговой нагрузки за счет низких ставок и при этом достаточно высоких лимитов по доходам и работникам (164,4 млн рублей и 100 человек).

Что касается освобождения от других налогов, то оно одинаково для УСН и АУСН. В обоих случаях не надо платить:

НДС, кроме того, что взимается при ввозе в РФ;

налог на прибыль для организаций;

НДФЛ для ИП;

налог на имущество, если его налоговая база не определяется как кадастровая стоимость.

Теперь сравним налоговый период, то есть период, по итогам которого взимается налог. На АУСН это всего один месяц, а на УСН — календарный год. Если по итогам налогового периода выявлена недоимка, то возможен штраф по статье 122 НК: от 20% до 40% неуплаченной суммы. А еще задолженность по налогу — одно из оснований для блокировки расчетного счета.

Организация или ИП, которые выберут АУСН, должны ежемесячно оплачивать требование ИФНС (не позже 25-го числа месяца, следующего за отчетным). Это означает, что деньги на уплату налога должны быть всегда.

На УСН тоже надо платить в бюджет в течение года: не позже 25 апреля, июля, октября. Однако авансы все-таки перечисляют раз в квартал, а не в месяц. И за просрочку авансовых платежей штраф не налагают, начисляются только пени.

Неслучайно многие организации и ИП на УСН затягивают с оплатой авансов, предпочитая выплатить достаточно небольшие пени, чем вынуть деньги из бизнеса. Конечно, это было уместно, пока ключевая ставка не выросла до 20%, но разговоры об изменении ставки для расчета пени уже ведутся.

Получается, что у АУСН есть только один существенный козырь в рукаве — освобождение от страховых взносов за работников и ИП.

Действительно, в статье 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ указано, что по взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование работников установлена нулевая ставка. Такая же нулевая ставка установлена по взносам ИП за себя.

Кроме того, в статье 4 закона от 25.02.2022 № 18-ФЗ указано, что работодатели платят фиксированную сумму за социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Это 2040 рублей в год за всех работников (при соблюдении лимита в 5 человек).

Итого, на АУСН работодатели перечисляют всего 2040 рублей в год, а ИП не платит за себя совсем. При этом стаж для страховой пенсии начисляется как для работников, так и для предпринимателей.

Вот теперь самое время посчитать, когда же АУСН оказывается выгоднее, чем обычная УСН. Покажем несколько простых примеров, причем, будем брать стандартные ставки, а не пониженные региональные.

Пример 1

ИП без работников в свободное от работы время занимается репетиторством. Доход за 2022 год — 380 000 рублей. Минимальный размер страховых взносов за себя — 43 211 рублей плюс дополнительный взнос в 1% с дохода, если он выше 300 000 рублей. Всего взносов — 44 011 рублей. Сравним УСН Доходы по ставке 6% и АУСН по ставке 8%.

Поскольку у ИП нет работников, то он может уменьшить исчисленный налог на всю сумму взносов за себя. То есть в этом примере налог платить вообще не придется: (22 800 — 44 011) < 0. Но из-за того, что взносы перечислять надо, общая налоговая нагрузка составит 44 011 рублей. АУСН в этом примере выгоден.

Критерии УСН Доходы АУСН 8% Налог исчисленный 22 800 30 400 Страховые взносы 44 011 0 Налог к уплате 0 30 400 Всего в бюджет 44 011 30 400

Но посмотрим, что выгоднее, если доход этого ИП вырастет, например, до 850 000 рублей в год. Исчисленный налог по ставке 6% составит 51 000 рублей. Из него можно вычесть все страховые взносы (43 211 + (850 000 — 300 000) * 1%), то есть 48 711 рублей.

Платежи УСН Доходы 6% АУСН Доходы 8% Налог исчисленный 51 000 68 000 Страховые взносы 48 711 0 Налог к уплате 2 289 68 000 Всего в бюджет 51 000 68 000

А если доход ИП без работников составит 2 млн рублей в год, то выбор в пользу УСН становится еще очевиднее.

Платежи УСН Доходы 6% АУСН Доходы 8% Налог исчисленный 120 000 160 000 Страховые взносы 60 211 0 Налог к уплате 59 789 160 000 Всего в бюджет 120 000 160 000

Пример 2

В штате ООО числятся 4 работника, за которых работодатель платит 350 000 рублей взносов в год. Доход за 2022 год составил 7,5 млн рублей. При наличии работников исчисленный налог УСН можно уменьшать на взносы, но не более, чем до 50%. АУСН снова проигрывает, несмотря на нулевую ставку взносов.

Платежи УСН Доходы 6% АУСН Доходы 8% Налог исчисленный 450 000 600 000 Страховые взносы 350 000 2 040 Налог к уплате 225 000 600 000 Всего в бюджет 575 000 602 040

Но предположим, что зарплата у работников сравнительно высокая, и работодатель перечисляет за них больше взносов, например, 550 000 рублей. Тогда при таком же доходе ООО получим такие цифры.

Платежи УСН Доходы 6% АУСН Доходы 8% Налог исчисленный 450 000 600 000 Страховые взносы 550 000 2 040 Налог к уплате 225 000 600 000 Всего в бюджет 775 000 602 040

В данном случае экономия на взносах существенная, поэтому имеет смысл выбрать АУСН.

На объекте «Доходы минус расходы» взносы учитываются в общих затратах, но не уменьшают исчисленный налог, поэтому разница между УСН и АУСН может быть не очень заметной.

В любом случае, можно сделать вывод: автоматизированная упрощенка может оказаться выгодной в двух случаях:

работодатель платит большие суммы страховых взносов, то есть при высоких зарплатах;

доходы ИП небольшие, и экономия на налоговой ставке не компенсирует даже обязательной суммы взносов в 43 211 рублей.

Важно: перед тем, как сделать подобный расчет для своей ситуации, не забудьте узнать про сниженную региональную ставку. Возможно, что даже при высоких зарплатах АУСН все равно будет невыгодной.

Если АУСН все-таки вам подходит, проверьте себя на ограничения этого режима.

Кто не сможет работать на АУСН

Про ограничения для АУСН мы уже частично говорили, но нелишне повторить их снова.

Территория нового налогового режима: Москва, Татарстан, Московская и Калужская области. В дальнейшем, как и с самозанятыми, регионы будут добавляться.

Лимит годового дохода — 60 млн рублей, численности работников — 5 человек. Нельзя принимать на работу налоговых нерезидентов; имеющих право на досрочную пенсию; тех, чьи доходы облагаются по ставке не равной 13%.

Зарплата работникам может выдаваться только через уполномоченный банк, наличные или оплата в натуральной форме запрещены.

В ООО не должно быть участника-организации с долей более 25%.

Нельзя открывать обособленные подразделения или филиалы.

Остаточная стоимость ОС организации, желающей перейти на АУСН, не должна превышать 150 млн рублей.

Нельзя заниматься теми же видами деятельности, что на УСН, плюс деятельностью на основе договоров поручения, комиссии, агентирования.

Полный список ограничений есть в статье 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Переход на АУСН и обратно

Ну и последнее, что стоит сказать об АУСН, это порядок перехода на него и обратно. Заявление подается в те же сроки, что для УСН:

30 дней с даты регистрации ИП или ООО;

не позже 31 декабря текущего года для перехода с 1 января нового года.

С учетом этого, в 2022 году перейти на АУСН смогут только те ИП или организации, которые зарегистрированы после 1 июля 2022 года.

Добровольный уход с АУСН в середине года не допускается. Но если налогоплательщик нарушит условия применения, например, откроет обособленное подразделение, то теряет право на автоматизированную упрощенку. При этом он может даже в середине года перейти на УСН или ЕСХН, если подаст соответствующее заявление.