Изменения в порядке заполнения сведений по форме СЗВ-СТАЖ

Сроки сдачи: общие и досрочные

В общем виде СЗВ-СТАЖ необходимо сдать в срок не позднее 1 марта года, следующего после отчетного. При этом СЗВ-СТАЖ может быть сдан досрочно:

в случае ухода сотрудника на пенсию или увольнения (срок — три дня с даты обращения сотрудника);

реорганизации или ликвидации предприятия / ИП, или признания его банкротом (срок зависит от характера изменений);

по требованию работника (срок — 5 рабочих дней).

Однако в соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 № 153-ФЗ, с 01.01.2022 года добавлены новые основания для внеочередной подачи отчета: если поданы заявления на срочную пенсионную выплату или на единовременную выплату средств пенсионных накоплений. Срок сдачи СЗВ-СТАЖ в таком случае сокращен до трех дней.

Порядок заполнения

Обратим внимание, что сама форма отчетности не поменялась, но, согласно Постановлению ПФР от 06.09.2021 № 304п, вступившего в силу 12.12.2021, изменился порядок заполнения раздела 3 «Сведения о периоде работы застрахованных лиц». Рассмотрим его подробнее.

Досрочное назначение страховой пенсии по старости — какие коды не указываем и почему

Если сотрудник имеет право на досрочный выход на пенсию, в СЗВ-СТАЖ больше не нужно указывать код территориальных условий, код особых условий труда и условий для досрочного назначения страховой пенсии по старости в том случае, если в графу 11 «Дополнительные сведения» занесены данные со следующими кодами:

ДЕТИ — отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет;

НЕОПЛ — неоплачиваемые периоды, такие как отпуск без оплаты, недопущения к работе по вине работника и др.;

КВАЛИФ — повышение квалификации с отрывом от работы;

СДКРОВ — дни отдыха в связи со сдачей крови и ее компонентов;

ОБЩЕСТ — исполнение гражданских/общественных обязанностей;

ОТСТРАН — отстранения от работы не по вине работника;

ПРОСТОЙ — простой по вине работодателя;

УЧОТПУСК — время учебного отпуска работникам, совмещающим работу и обучение;

ДЛДЕТИ — отпуск по уходу за ребенком до 3х лет;

ДЕТИПРЛ — отпуск по уходу за ребенком до 3х лет, предоставляемый лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком (бабушки, дедушки, иные родственники, опекуны);

ЧАЭС — отпуск пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;

ДОПВЫХ — дополнительные дни отдыха работникам, ухаживающим за детьми-инвалидами.

Новое о коде КВАЛИФ

Код КВАЛИФ, используемый для обозначения периодов повышения квалификации или дополнительного профессионального образования с отрывом от работы лиц с правом на досрочный выход на пенсию, можно проставлять вместе с кодами особых условий труда и условий досрочного назначения пенсии. Таким образом, время обучения будет входить в льготный стаж.

Жел При этом если код КВАЛИФ обозначает периоды прохождения независимой оценки квалификации сотрудников, имеющих право на досрочный выход на пенсию, коды особых условий труда и условий досрочного назначения пенсий указывать не нужно.

Новое о коде ДЕТИ

Код ДЕТИ, проставляемый для обозначения периода отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, который предоставляется родителю в период осуществления работы, дающей право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности, может указываться вместе с кодом территориальных условий СЕЛО*. Это означает, что отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет будет учитываться в стаже работы в сельском хозяйстве.

*Списки таких работ, профессий, производств, должностей и специальностей утверждены Правительством РФ согласно п. 16 ст. 17 Федерального закона № 400-ФЗ.

Электронная и бумажная форма сдачи СЗВ-СТАЖ

Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 № 474-ФЗ, если численность сотрудников организации составляет более 10 человек, сдать отчет можно только в электронном виде.

Если же численность сотрудников не превышает 10 человек, работодатель может сдать отчет на бумажном носителе.

Штрафы и ответственность

За нарушения порядка сдачи СЗВ-СТАЖ к организации/ИП могут быть применены штрафные санкции: