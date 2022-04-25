Отчетность в ПФР

Изменения в порядке заполнения сведений по форме СЗВ-СТАЖ

Согласно п. 2 ст. 11 закона № 27-ФЗ компании и ИП, заключающие договоры с физлицами, обязаны ежегодно подавать в ПФР отчет по форме СЗВ-СТАЖ. Отчет раскрывает сведения о страховом стаже застрахованных лиц. Рассмотрим, какие произошли изменения в порядке заполнения и сдачи данной формы.

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Сроки сдачи: общие и досрочные

В общем виде СЗВ-СТАЖ необходимо сдать в срок не позднее 1 марта года, следующего после отчетного. При этом СЗВ-СТАЖ может быть сдан досрочно:

  • в случае ухода сотрудника на пенсию или увольнения (срок — три дня с даты обращения сотрудника);
  • реорганизации или ликвидации предприятия / ИП, или признания его банкротом (срок зависит от характера изменений);
  • по требованию работника (срок — 5 рабочих дней).

Однако в соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 № 153-ФЗ, с 01.01.2022 года добавлены новые основания для внеочередной подачи отчета: если поданы заявления на срочную пенсионную выплату или на единовременную выплату средств пенсионных накоплений. Срок сдачи СЗВ-СТАЖ в таком случае сокращен до трех дней.

Порядок заполнения

Обратим внимание, что сама форма отчетности не поменялась, но, согласно Постановлению ПФР от 06.09.2021 № 304п, вступившего в силу 12.12.2021, изменился порядок заполнения раздела 3 «Сведения о периоде работы застрахованных лиц». Рассмотрим его подробнее.

Досрочное назначение страховой пенсии по старости — какие коды не указываем и почему

Если сотрудник имеет право на досрочный выход на пенсию, в СЗВ-СТАЖ больше не нужно указывать код территориальных условий, код особых условий труда и условий для досрочного назначения страховой пенсии по старости в том случае, если в графу 11 «Дополнительные сведения» занесены данные со следующими кодами:

  • ДЕТИ — отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • НЕОПЛ — неоплачиваемые периоды, такие как отпуск без оплаты, недопущения к работе по вине работника и др.;
  • КВАЛИФ — повышение квалификации с отрывом от работы;
  • СДКРОВ — дни отдыха в связи со сдачей крови и ее компонентов;
  • ОБЩЕСТ — исполнение гражданских/общественных обязанностей;
  • ОТСТРАН — отстранения от работы не по вине работника;
  • ПРОСТОЙ — простой по вине работодателя;
  • УЧОТПУСК — время учебного отпуска работникам, совмещающим работу и обучение;
  • ДЛДЕТИ — отпуск по уходу за ребенком до 3х лет;
  • ДЕТИПРЛ — отпуск по уходу за ребенком до 3х лет, предоставляемый лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком (бабушки, дедушки, иные родственники, опекуны);
  • ЧАЭС — отпуск пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • ДОПВЫХ — дополнительные дни отдыха работникам, ухаживающим за детьми-инвалидами.

Новое о коде КВАЛИФ

Код КВАЛИФ, используемый для обозначения периодов повышения квалификации или дополнительного профессионального образования с отрывом от работы лиц с правом на досрочный выход на пенсию, можно проставлять вместе с кодами особых условий труда и условий досрочного назначения пенсии. Таким образом, время обучения будет входить в льготный стаж.

Жел При этом если код КВАЛИФ обозначает периоды прохождения независимой оценки квалификации сотрудников, имеющих право на досрочный выход на пенсию, коды особых условий труда и условий досрочного назначения пенсий указывать не нужно.

Новое о коде ДЕТИ

Код ДЕТИ, проставляемый для обозначения периода отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, который предоставляется родителю в период осуществления работы, дающей право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности, может указываться вместе с кодом территориальных условий СЕЛО*. Это означает, что отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет будет учитываться в стаже работы в сельском хозяйстве.

*Списки таких работ, профессий, производств, должностей и специальностей утверждены Правительством РФ согласно п. 16 ст. 17 Федерального закона № 400-ФЗ.

Электронная и бумажная форма сдачи СЗВ-СТАЖ

Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 № 474-ФЗ, если численность сотрудников организации составляет более 10 человек, сдать отчет можно только в электронном виде.

Если же численность сотрудников не превышает 10 человек, работодатель может сдать отчет на бумажном носителе.

Штрафы и ответственность

За нарушения порядка сдачи СЗВ-СТАЖ к организации/ИП могут быть применены штрафные санкции:

  • 500 рублей за каждого застрахованного в случае несвоевременной сдачи отчета, неполном или недостоверном представлении сведений (ст. 17 Федерального закона 27-ФЗ);
  • 1 000 рублей в случае представления данных на 25 и более застрахованных лиц на бумажном носителе вместо электронной формы (ст. 17 закона 27-ФЗ);
  • от 300 до 500 рублей в отношении должностных лиц в случае неполного, несвоевременного или недостоверного представления данных или отказа от их представления (ст. 15.33.2 КоАП).

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