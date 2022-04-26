Пример заполнения РСВ за 1 квартал 2022 года

Что изменилось в форме РСВ

Изменения связаны с переходом всей страны на прямые выплаты ФСС. Перешли на новый порядок еще в 2021 году, но вот правки в форму расчета не вносили. Теперь власти это исправили:

В Разделе 1 больше нет строк 120 — 123, в которых указывали сумму к возмещению.

больше нет строк 120 — 123, в которых указывали сумму к возмещению. В приложении 2 к Разделу 1 также больше нет строк по зачетной системе.

к Разделу 1 также больше нет строк по зачетной системе. Приложения 3 и 4, в которых отражали соц. выплаты, исключили из отчетности в прежнем виде. Теперь это сведения по условиям применения пониженных тарифов.

Напомним: до 2021 года действовала зачетная система, когда соц. пособия платил работодатель сотруднику, а ФСС потом возмещал деньги компании (ИП). Сейчас зачета уже не может быть, поэтому соответствующую информацию убрали из РСВ.

Другие изменения:

Обновили штрих-коды на каждой странице бланка.

На титульном листе больше нет ОКВЭД и больше не указываем основной вид деятельности страхователя.

Обособленные подразделения не заполняют среднесписочную численность, это делает только головная организация.

Кто сдает РСВ за 1 квартал 2022 года

Отчетность сдают все организации и ИП, которые нанимают персонал. То есть в текущей отчетности за 1 квартал должна быть информация не только по штатным работникам, но и по физлицам, которые сотрудничают с компанией (ИП) по гражданским договорам.

Что будет за просрочку отчета

Крайний срок сдачи отчета за 1 квартал 2022 продлен на четыре дня из-за выходных. Отчет необходимо сдать до 4 мая 2022 года включительно.

Если с отчетом опоздали, страхователю начислят штраф. А если просрочка 20 и более дней, ФНС может заблокировать все операции по расчетным счетам.

Поэтому рекомендуется сдавать отчетность раньше крайнего срока. При сдаче в последний день не исключены сбои из-за перегрузки системы ФНС. В таком случае страхователю придется оспаривать штраф.

Состав РСВ за 1 квартал

Смотрите нашу таблицу, которая поможет разобраться какие листы включать в отчет в вашей конкретной ситуации.

Что заполняем Какие данные указываем Минимальный состав отчетности, для всех страхователей Титульный лист Реквизиты страхователя Раздел 1 Обобщенные сведения по страховому обеспечению Подразделы 1.1 и 1.2 Приложения 1 к Разделу 1 Информация о взносах на ОМС и ОПС Приложение 2 к Разделу 1 Взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством Раздел 3 Персональные данные по каждому физлицу в отдельности Особые случаи Подразделы 1.3.1 и 1.3.2 Приложения 1 к Разделу 1 Взносы по доп. тарифам на ОПС, если организация рассчитывает такие взносы Приложение 6 к Разделу 1 Вознаграждения иностранным гражданам, лицам без гражданства, временно пребывающим на территории России, и взносы по ВНиМ по ставке 1,8%, сведения об иностранцах — при наличии таких выплат Приложения 3, 4, 5 к Разделу 1 Расчет условий применения пониженных ставок, если использовали отдельные виды пониженных ставок на взносы

Инструкция по заполнению основных листов отчетности

Титульный лист

На титульнике указываем контактные и регистрационные данные страхователя. Для 1 квартала код отчетного периода — 21. Среднесписочную численность считаем согласно порядку, который установлен Росстатом. Численность указывается за каждый период.

Раздел 1

В Разделе 1 указываем обобщенные данные по всем взносам, поэтому раздел рекомендуем заполнять последним, по ссылке «Заполнить Раздел 1 по данным приложений».

КБК на 2022 г. в РСВ:

ОПС по основному и льготному тарифу — 182 1 02 02010 06 1010 160 ;

; ОМС — 182 1 02 02101 08 1013 160 ;

; ВНиМ — 182 1 02 02090 07 1010 160.

Приложение 1

Если страхователь применяет несколько видов тарифов, в приложении 1 будет разбивка по тарифам.

Подраздел 1.1

В первом подразделе к Приложению 1 указываем данные с января по март как по отдельности по месяцам, так и итоговой суммой за все месяцы. Количество застрахованных лиц — это работники, с которыми заключен трудовой договор и договор гражданско-правового характера.

Подраздел 1.2

Во втором подразделе к Приложению 1 указываем информацию по взносам на ОМС за все 3 месяца и за каждый в отдельности.

Раздел 3

В разделе 3 — информация по каждому застрахованному лицу, которому начисляли облагаемые доходы. Сведения указываем за последние 3 месяца. В таблице 3.2.1 ставим суммы дохода, базу для исчисления, а также суммы исчисленных взносов на ОПС.

При использовании общих тарифов код застрахованного лица (графа 130):

для наемных работников — « НР »;

»; для временно пребывающих иностранцев — « ВПНР »;

»; для временно проживающих — «ВЖНР».