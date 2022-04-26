Цитата дня. Про миллиардеров, которых не считают

Журналисты спросили, сколько в регионе миллиардеров. И вот как ответил замруководителя регионального УФНС Саратовской области Александр Борзов:

«Сказать точно, сколько у нас миллиардеров, мы не можем. Есть декларации, которые регистрируют совокупный доход. Этот доход считается по всему обороту, который был у предпринимателя или физического лица по всем сделкам. То есть, это говорит только об обороте налогоплательщика. В прошлом году у нас было 10 граждан, которые отразили в своей декларации доход свыше миллиарда, но это не значит, что эти миллиарды у них на счетах».

И дальше еще привел пример — про заявившего 6 млрд рублей оборота:

«Но это не чистый его доход. Возьмем человека, который играет на рынке ценных бумаг. Человек покупает-продает акции каждый божий день. У него оборот будет огромный. И оборот у него будет больше миллиарда, но прибыль будет мизерная».