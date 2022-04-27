Прослеживаемость товаров в бюджетном учете в 1С:БГУ 8

Система прослеживаемости вступила в силу с 01.07.2021, но до сих пор у бухгалтеров возникают вопросы по корректному отражению прослеживаемых товаров в учете. О том, как правильно учитывать продукцию и избежать санкций за нарушение норм законодательства рассмотрим в статье на примере «1С:БГУ 8» ред.2.0.

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Регулирование системы в законодательстве

Прослеживаемость — это наблюдения за товарами. От системы маркировки данный процесс отличается несколькими особенностями:

  • отслеживается только импортная продукция;
  • процесс наблюдения распространяется не на определенную штуку продукции, а на партию в целом.

Уточним, что список прослеживаемых товаров ограничен и закреплен в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110.

Сейчас санкций за неправильный учет нет, но с середины года нас ждут глобальные изменения в законодательстве, регулирующем вопросы прослеживаемости.

Штрафы

С 1 июля 2022 КоАП дополнят штрафными санкциями за неправильный учет прослеживаемых товаров. Вступят в силу следующие штрафы:

  • согласно статье 15.48 КоАП, нарушение предоставления отчетности в положенный срок будет караться штрафом в размере 1 000 рублей.
  • в статье 15.49 КоАП определено, что в случае указания неверных реквизитов прослеживаемости или вовсе их отсутствие в первичных документах несет за собой санкции в размере 1000 рублей за каждый документ с нарушением.
  • статья 15.50 КоАП уточняет, что неправильное заполнение реквизитов в отчетности, аналогично первичным документам, будет наказываться суммой в 1000 рублей за каждый отчет;
  • в случае если был нарушен порядок предоставления документов, организация заплатит штраф в размере 200 рублей за каждый несвоевременно сданный документ.

Учет прослеживаемых товаров на примере «1С:БГУ 8», ред. 2.0

Настройка функциональности программы.

Для начала работы с прослеживаемыми товарами необходимо настроить учет в виде указания флага в строке «Вести учет прослеживаемых товаров» (Раздел «Администрирование» — «Настройка параметров учета» — «Специализированные подсистемы» — подпункт «Учет прослеживаемых товаров»).

Уточним, что данный функционал действует в документах с датой «01.07.2021» и позже.

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Для прослеживаемой продукции в карточке номенклатурной позиции нужно заполнить следующие реквизиты:

  • единица измерения — учетная единица измерения;
  • код ОКПД (ОКП) — код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности;
  • код ТН ВЭД — код товара и в форме выбора кода следует поставить флаг «Прослеживаемый товар»;
  • вид контроля продукции — выбрать значение «Прослеживаемый товар»;
  • страна происхождения. Подставляется в документах учета материалов, выводится в печатных формах счетов-фактур.

Обратите внимание: реквизиты прослеживаемости товаров доступны только для основных средств с Видом НФА «Основные средства» и «Капитальные вложения» и типом НФА «Машины и оборудование», «Транспортные средства», «Инвентарь (производственный и хозяйственный)», «Прочие». При других реквизитах данный функционал отображаться не будет.

Для прослеживаемых основных средств следует указать реквизиты:

  • установить флаг «Прослеживаемый объект»;
  • страна происхождения. Подставляется в документах учета ОС, выводится в печатных формах счетов-фактур;
  • код ТН ВЭД — код классификации товара в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
  • код ОКПД — код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

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Помимо карточек ОС и продукции также необходимо правильно оформить карточку контрагента. Указать данные о стране регистрации, налоговый номер и юридический адрес.

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Отражение системы прослеживаемости товаров в учете

Для учета процесса наблюдения за импортными товарами в программе «1С:БГУ», ред.2.0 предусмотрены следующие документы в разделах «Материальные запасы» и «Основные средства»:

Инвентаризация

Материальные запасы:

  • Инвентаризация МЗ.

Основные средства:

  • Инвентаризация ОС, НМА, НПА.

Поступление

Материальные запасы:

  • Поступление МЗ.
  • Основные средства:
  • Поступление ОС, НМА, НПА.
  • Принятие к учету ОС и НМА.

Выбытие

Материальные запасы:

  • Акт списания материалов.
  • Накладная на отпуск материалов на сторону.
  • Требование-накладная (Материальные запасы).
  • Накладная на реализацию (Торг-12).
  • Основные средства:
  • Списание объектов ОС, НМА, НПА (кроме транспорта).
  • Списание транспорта.
  • Списание мягкого и хоз. инвентаря (ОС).
  • Передача объектов ОС, НМА, НПА.

Перемещение

Материальные запасы:

  • Требование-накладная (Материальные запасы) с операциями передачи товаров в НТТ и возврата из НТТ.

Счета-фактуры

  • Счет-фактура полученный.
  • Счет-фактура выданный.
  • Корректировочный счет-фактура выданный.
  • Регистрация строки книги покупок.
  • Формирование записей книги покупок.

Прочие

Основные средства:

  • Реконструкция, модернизация ОС, НМА, НПА.

Отчетность по прослеживаемым товарам

Для создания отчетности о прослеживаемых товарах в ФНС в разделе «Учет и отечность» по ссылке «Прослеживаемость» используются такие документы в программе, как:

  • «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров» — предназначен для уведомления ФНС об имеющихся остатках прослеживаемых товаров, выявленных в результате инвентаризации.
  • «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров» — предназначен для уведомления ФНС о ввозе прослеживаемых товаров из стран-участников ЕАЭС.
  • «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров в ЕАЭС» — предназначен для передачи сведений в ФНС о перемещении прослеживаемых товаров в страны — участники ЕАЭС.

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