Прослеживаемость товаров в бюджетном учете в 1С:БГУ 8

Регулирование системы в законодательстве
Прослеживаемость — это наблюдения за товарами. От системы маркировки данный процесс отличается несколькими особенностями:
- отслеживается только импортная продукция;
- процесс наблюдения распространяется не на определенную штуку продукции, а на партию в целом.
Уточним, что список прослеживаемых товаров ограничен и закреплен в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110.
Сейчас санкций за неправильный учет нет, но с середины года нас ждут глобальные изменения в законодательстве, регулирующем вопросы прослеживаемости.
Штрафы
С 1 июля 2022 КоАП дополнят штрафными санкциями за неправильный учет прослеживаемых товаров. Вступят в силу следующие штрафы:
- согласно статье 15.48 КоАП, нарушение предоставления отчетности в положенный срок будет караться штрафом в размере 1 000 рублей.
- в статье 15.49 КоАП определено, что в случае указания неверных реквизитов прослеживаемости или вовсе их отсутствие в первичных документах несет за собой санкции в размере 1000 рублей за каждый документ с нарушением.
- статья 15.50 КоАП уточняет, что неправильное заполнение реквизитов в отчетности, аналогично первичным документам, будет наказываться суммой в 1000 рублей за каждый отчет;
- в случае если был нарушен порядок предоставления документов, организация заплатит штраф в размере 200 рублей за каждый несвоевременно сданный документ.
Учет прослеживаемых товаров на примере «1С:БГУ 8», ред. 2.0
Настройка функциональности программы.
Для начала работы с прослеживаемыми товарами необходимо настроить учет в виде указания флага в строке «Вести учет прослеживаемых товаров» (Раздел «Администрирование» — «Настройка параметров учета» — «Специализированные подсистемы» — подпункт «Учет прослеживаемых товаров»).
Уточним, что данный функционал действует в документах с датой «01.07.2021» и позже.
Для прослеживаемой продукции в карточке номенклатурной позиции нужно заполнить следующие реквизиты:
- единица измерения — учетная единица измерения;
- код ОКПД (ОКП) — код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности;
- код ТН ВЭД — код товара и в форме выбора кода следует поставить флаг «Прослеживаемый товар»;
- вид контроля продукции — выбрать значение «Прослеживаемый товар»;
- страна происхождения. Подставляется в документах учета материалов, выводится в печатных формах счетов-фактур.
Обратите внимание: реквизиты прослеживаемости товаров доступны только для основных средств с Видом НФА «Основные средства» и «Капитальные вложения» и типом НФА «Машины и оборудование», «Транспортные средства», «Инвентарь (производственный и хозяйственный)», «Прочие». При других реквизитах данный функционал отображаться не будет.
Для прослеживаемых основных средств следует указать реквизиты:
- установить флаг «Прослеживаемый объект»;
- страна происхождения. Подставляется в документах учета ОС, выводится в печатных формах счетов-фактур;
- код ТН ВЭД — код классификации товара в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
- код ОКПД — код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
Помимо карточек ОС и продукции также необходимо правильно оформить карточку контрагента. Указать данные о стране регистрации, налоговый номер и юридический адрес.
Отражение системы прослеживаемости товаров в учете
Для учета процесса наблюдения за импортными товарами в программе «1С:БГУ», ред.2.0 предусмотрены следующие документы в разделах «Материальные запасы» и «Основные средства»:
Инвентаризация
Материальные запасы:
- Инвентаризация МЗ.
Основные средства:
- Инвентаризация ОС, НМА, НПА.
Поступление
Материальные запасы:
- Поступление МЗ.
- Основные средства:
- Поступление ОС, НМА, НПА.
- Принятие к учету ОС и НМА.
Выбытие
Материальные запасы:
- Акт списания материалов.
- Накладная на отпуск материалов на сторону.
- Требование-накладная (Материальные запасы).
- Накладная на реализацию (Торг-12).
- Основные средства:
- Списание объектов ОС, НМА, НПА (кроме транспорта).
- Списание транспорта.
- Списание мягкого и хоз. инвентаря (ОС).
- Передача объектов ОС, НМА, НПА.
Перемещение
Материальные запасы:
- Требование-накладная (Материальные запасы) с операциями передачи товаров в НТТ и возврата из НТТ.
Счета-фактуры
- Счет-фактура полученный.
- Счет-фактура выданный.
- Корректировочный счет-фактура выданный.
- Регистрация строки книги покупок.
- Формирование записей книги покупок.
Прочие
Основные средства:
- Реконструкция, модернизация ОС, НМА, НПА.
Отчетность по прослеживаемым товарам
Для создания отчетности о прослеживаемых товарах в ФНС в разделе «Учет и отечность» по ссылке «Прослеживаемость» используются такие документы в программе, как:
- «Уведомление об остатках прослеживаемых товаров» — предназначен для уведомления ФНС об имеющихся остатках прослеживаемых товаров, выявленных в результате инвентаризации.
- «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров» — предназначен для уведомления ФНС о ввозе прослеживаемых товаров из стран-участников ЕАЭС.
- «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров в ЕАЭС» — предназначен для передачи сведений в ФНС о перемещении прослеживаемых товаров в страны — участники ЕАЭС.