Почему ЦБ будет снижать ключевую ставку: мнение экспертов

Напоминаем: в апреле регулятор уже досрочно снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, с 20% до 17,00% годовых, и отметил, что допускает возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики уже в ближайшие месяцы.

За снижение ключевой ставки до уровня 14-15% высказались аналитики «Сбера», ПСБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Совкомбанка, Хоум Кредит Банка, УБРиР, «Тинькофф Инвестиций», «МКБ Инвестиций», банков «Русский Стандарт», «Уралсиб» и «Фридом Финанс», а также рейтинговых агентств НРА и «Эксперт РА».

Причина 1: замедление инфляции

За неделю c 9 по 15 апреля инфляция составила 0,2% после 0,66% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата. В конце марта — начале апреля недельный прирост индекса потребительских цен превышал 1%, то есть с начала месяца темп роста цен замедлился примерно в пять раз. Рост цен нормализуется на фоне роста курса рубля, подчеркивают аналитики.

«Рубль полностью отыграл все потери к доллару с конца февраля, а население вернуло в банковский сектор все средства, снятые со счетов. На заседании 29 апреля ожидаем снижения ключевой ставки на 2 п. п. до 15%», — комментирует старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

«Сейчас оценочный уровень годовой инфляции практически перестал расти и, вероятно, инфляция вскоре выйдет на плато. Есть все основания полагать, что начался процесс формирования дезинфляционных факторов из-за охлаждения спроса. Это позволяет рассчитывать на умеренность инфляции в среднесрочной перспективе и будет способствовать активному смягчению денежно-кредитной политики», — отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Помимо замедления инфляции, существенно снизились и инфляционные ожидания населения: с 18,3% в марте до 12,5% в апреле, по данным ЦБ.

Важным аспектом этого оптимизма является недооценка рисков, предостерегает аналитик Газпромбанка Павел Бирюков:

«Сейчас можно выделить три основных риска: остановки ряда цепочек поставок, нарушения внешнеторговых связей и резкие изменения трудовой миграции. Даже частичная реализация этих рисков приведет к спаду экономической активности уже во втором квартале 2022 года и создаст предпосылки к новому ускорению инфляции».

По прогнозам аналитиков Газпромбанка, инфляция достигнет пика в 24% г/г уже этим летом из-за нехватки импортных товаров, вклад которых в инфляцию составит 13 п.п. Рост цен будет происходить на фоне стабилизации рубля в диапазоне 80–90 рублей за доллар. К концу года аналитики ожидают выхода инфляции на 22% г/г и на 8% к декабрю 2023 года.

«В условиях сжимающегося предложения основные причины роста цен немонетарные, поэтому ключевая ставка как инструмент для снижения инфляции сейчас бессильна При этом в долгосрочной перспективе ЦБ не отказывается от инфляционного таргетирования, регулятор полагает, что сумеет добиться возврата инфляции к долгосрочному ориентиру в 4% в 2024 году», — поясняет старший аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева.

Причина 2: снижение экономической активности

После стабилизации ситуации на финансовом рынке, регулятор четко обозначил следующий приоритет своей политики — это адаптация экономики России к новым условиям работы. Другими словами, стоит задача ограничить экономический спад.

«Это подразумевает, в том числе, установление относительно благоприятных кредитных условий и стимулирование переориентации населения от сберегательной модели поведения к потребительской. Сейчас кредитная активность ограничена высокой процентной ставкой. ЦБ уже начал процесс снижения ставок, опустив ключевую до 17%, однако этого недостаточно, и сейчас меры политики должны работать на опережение», — подчеркивает Попов .

. «ЦБ повышал ставку, чтобы предотвратить отток вкладов, и эта задача была успешно решена. Но сейчас такая ставка сильно тормозит экономику, комментирует операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Динамика ВВП окажется в области отрицательных значений уже в этом месяце, а по итогам второго квартала снижение может быть в районе 10% или даже на 1-2 п.п. ниже. То есть сейчас наблюдается явное превалирование риска экономической рецессии над инфляционным риском», — отмечает аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский.

«Высокий уровень ключевой ставки создает ограничения для роста и развития производства. В первую очередь это относится к импортозамещению и компенсации выпуска уходящих иностранных компаний, а также борьбе с безработицей», — считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

По мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, монетарная политика сейчас должна быть мягкой, чтобы стимулировать потребительский и промышленный спрос.

Что будет с ключевой ставкой дальше?

Предстоящее снижение ставки не будет последним, уверены экономисты. Об этом свидетельствуют цифры макроэкономического опроса Банка России: среднегодовая оценка ключевой ставки снизилась по итогам апрельского опроса с 18,9% до 14,5%: