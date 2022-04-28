Почему ЦБ будет снижать ключевую ставку: мнение экспертов

Напоминаем: в апреле регулятор уже досрочно снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, с 20% до 17,00% годовых, и отметил, что допускает возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики уже в ближайшие месяцы.
За снижение ключевой ставки до уровня 14-15% высказались аналитики «Сбера», ПСБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Совкомбанка, Хоум Кредит Банка, УБРиР, «Тинькофф Инвестиций», «МКБ Инвестиций», банков «Русский Стандарт», «Уралсиб» и «Фридом Финанс», а также рейтинговых агентств НРА и «Эксперт РА».
Причина 1: замедление инфляции
За неделю c 9 по 15 апреля инфляция составила 0,2% после 0,66% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата. В конце марта — начале апреля недельный прирост индекса потребительских цен превышал 1%, то есть с начала месяца темп роста цен замедлился примерно в пять раз. Рост цен нормализуется на фоне роста курса рубля, подчеркивают аналитики.
- «Рубль полностью отыграл все потери к доллару с конца февраля, а население вернуло в банковский сектор все средства, снятые со счетов. На заседании 29 апреля ожидаем снижения ключевой ставки на 2 п. п. до 15%», — комментирует старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
- «Сейчас оценочный уровень годовой инфляции практически перестал расти и, вероятно, инфляция вскоре выйдет на плато. Есть все основания полагать, что начался процесс формирования дезинфляционных факторов из-за охлаждения спроса. Это позволяет рассчитывать на умеренность инфляции в среднесрочной перспективе и будет способствовать активному смягчению денежно-кредитной политики», — отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов.
Помимо замедления инфляции, существенно снизились и инфляционные ожидания населения: с 18,3% в марте до 12,5% в апреле, по данным ЦБ.
Важным аспектом этого оптимизма является недооценка рисков, предостерегает аналитик Газпромбанка Павел Бирюков:
«Сейчас можно выделить три основных риска: остановки ряда цепочек поставок, нарушения внешнеторговых связей и резкие изменения трудовой миграции. Даже частичная реализация этих рисков приведет к спаду экономической активности уже во втором квартале 2022 года и создаст предпосылки к новому ускорению инфляции».
По прогнозам аналитиков Газпромбанка, инфляция достигнет пика в 24% г/г уже этим летом из-за нехватки импортных товаров, вклад которых в инфляцию составит 13 п.п. Рост цен будет происходить на фоне стабилизации рубля в диапазоне 80–90 рублей за доллар. К концу года аналитики ожидают выхода инфляции на 22% г/г и на 8% к декабрю 2023 года.
- «В условиях сжимающегося предложения основные причины роста цен немонетарные, поэтому ключевая ставка как инструмент для снижения инфляции сейчас бессильна При этом в долгосрочной перспективе ЦБ не отказывается от инфляционного таргетирования, регулятор полагает, что сумеет добиться возврата инфляции к долгосрочному ориентиру в 4% в 2024 году», — поясняет старший аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева.
Причина 2: снижение экономической активности
После стабилизации ситуации на финансовом рынке, регулятор четко обозначил следующий приоритет своей политики — это адаптация экономики России к новым условиям работы. Другими словами, стоит задача ограничить экономический спад.
- «Это подразумевает, в том числе, установление относительно благоприятных кредитных условий и стимулирование переориентации населения от сберегательной модели поведения к потребительской. Сейчас кредитная активность ограничена высокой процентной ставкой. ЦБ уже начал процесс снижения ставок, опустив ключевую до 17%, однако этого недостаточно, и сейчас меры политики должны работать на опережение», — подчеркивает Попов.
- «ЦБ повышал ставку, чтобы предотвратить отток вкладов, и эта задача была успешно решена. Но сейчас такая ставка сильно тормозит экономику, комментирует операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Динамика ВВП окажется в области отрицательных значений уже в этом месяце, а по итогам второго квартала снижение может быть в районе 10% или даже на 1-2 п.п. ниже. То есть сейчас наблюдается явное превалирование риска экономической рецессии над инфляционным риском», — отмечает аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский.
- «Высокий уровень ключевой ставки создает ограничения для роста и развития производства. В первую очередь это относится к импортозамещению и компенсации выпуска уходящих иностранных компаний, а также борьбе с безработицей», — считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.
По мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, монетарная политика сейчас должна быть мягкой, чтобы стимулировать потребительский и промышленный спрос.
Что будет с ключевой ставкой дальше?
Предстоящее снижение ставки не будет последним, уверены экономисты. Об этом свидетельствуют цифры макроэкономического опроса Банка России: среднегодовая оценка ключевой ставки снизилась по итогам апрельского опроса с 18,9% до 14,5%:
- В мае, если инфляция по продолжит рост, возможно дальнейшее снижение ключевой ставки до 13–14% годовых, прогнозирует Георгий Ващенко.
- На конец года ставка может составить от 10% до 12%, полагает Владимир Зотов.
- Аналитики «Сбера» приводят более смелую оценку: по их мнению, ЦБ доведет ставку до 10% уже к июлю-сентябрю, что существенно повысит доступность кредитных средств в экономике и сгладит проблемы на стороне предложения.