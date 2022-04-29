Вид на жительство: может ли суд отказать в рассмотрении иска из-за отсутствия подтверждающих документов

Вид на жительство позволяет иностранцам законно жить и работать в России. Но получить его непросто. Когда в МВД уроженцу другой страны отказали в выдаче документа, он обратился в суд. Иск мужчины не приняли, потому что не хватало доказательств. Истец объяснил, что не может получить их самостоятельно и попросил суд ему помочь. Но первая инстанция этого не сделала. Заявитель обжаловал такое решение. В итоге разбираться в деле пришлось Верховному суду.

Как получить вид на жительство

Общий порядок

Сперва нужно получить разрешение на временное проживание (РВП). Его выдают в пределах квот, которые ежегодно устанавливает правительство.

В 2022 году для иностранцев выделили 18 995 квот, которые распределили по всем регионам России. Например, Санкт-Петербург сможет принять 600 человек. В некоторых случаях РВП выдадут даже без квот: например, если иностранец женат на гражданке России или человек приехал с Украины, из Казахстана или Молдовы (ст. 6 ФЗ 25.07.2002 № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

С РВП в России нужно прожить восемь месяцев. Потом можно подавать заявление на ВНЖ.

Упрощенный порядок

Упрощенный порядок доступен, в частности, родившимся на территории РСФСР и носителям русского языка (ст. 8 ФЗ 25.07.2002 № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). Им получать РВП не нужно, можно сразу претендовать на ВНЖ.

Заявление на получение ВНЖ рассматривает МВД. Ведомство может разрешить или запретить иностранцу проживать в России.

С отказом столкнулся Дамир Амаев, который не согласился с решением правоохранительных органов и обжаловал его в суде.

Не хватило документов

Ленинский райсуд Чувашской Республики оставил иск Амаева без движения из-за отсутствия письменного отказа МВД в выдаче ВНЖ (дело № 9а-269/2021). Мужчина указал, что обращался в ведомство с запросом о предоставлении документа, но не получил ответ.

К иску Амаев приложил копию уведомления МВД о том, что в выдаче ВНЖ ему отказали на основании ст. 8 ФЗ 25.07.2002 № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Пользуясь ч. 1 ст. 63 КАС, он попросил суд самостоятельно обратиться в ведомство.

Вместо этого судья обязал истца донести документ в течение двух недель. Мужчина не успел этого сделать, поэтому суд вернул ему иск. Амаев обжаловал это решение, но выводы первой инстанции поддержал ВС Чувашской Республики.

Тогда иностранец подал жалобу в Шестой кассационный суд общей юрисдикции (дело № 8а-17838/2021). К этому времени МВД ответило на его запрос, разъяснив, что не может представить копию решения об отказе в выдаче ВНЖ, так как на деле стоит гриф ограниченного доступа. Несмотря на это, судья поддержал решение нижестоящих инстанций. После этого Амаев пошел в ВС.

Как ВС защитил права иностранца

Судьи указали, что в административном материале нет акта об отсутствии какого-либо документа. Шестой кассационный суд общей юрисдикции не стал разбираться в споре, а только пересказал акты нижестоящих инстанций. Выводы апелляции кассационный суд посчитал истинными.

Ленинский райсуд должен был сразу принять иск Амаева к производству. Определение ВС оправданно, поскольку истец предоставил достаточно доказательств.

На основании п. 26 Постановления Пленума ВС от 09.07.2020 № 17 «О применении судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» кассационный суд должен был оценить не только выводы апелляционной, но и первой инстанции. Но не сделал этого.

ВС отменил решения нижестоящих судов и отправил спор на новое рассмотрение в первую инстанцию (дело № 2а-1778/2022). Следующее судебное заседание по нему назначено на 16 мая 2022 года.