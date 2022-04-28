Право

Маткапитал получит больше россиян. Госдума одобрила новый законопроект

К материнскому капиталу смогут получить доступ отцы.

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Речь про законопроект № 12193-8.

Как сейчас

На данный момент на материнский капитал могут претендовать:

  • женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 01.01.2007;
  • женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на получение маткапитала;
  • мужчины — единственные усыновители второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на маткапитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007;
  • женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 01.01.2020.

Кроме того, в перечне категорий были мужчины — единственные усыновители первого ребенка. Но только если они не получали маткапитал раньше, а решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 01.01.2020.

Кто еще получит маткапитал

По новому законопроекту, право на материнский капитал получат:

  • мужчины — отцы (усыновители), воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 01.01.2007, если женщина — мать этих детей умерла, не имея гражданства РФ, либо была объявлена умершей;
  • мужчины — отцы или усыновители, воспитывающие первого ребенка, рожденного начиная с 01.01.2020, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства РФ, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

Сколько можно будет получить

Сумму материнского капитала периодически индексируют.

В 2022 году она составляет:

  • на первого ребенка — 524 527,90 руб.;
  • на второго ребенка — 693 144,10 руб..

Есть нюанс. Если в семье родился второй ребенок, но на первого маткапитал уже получали, то получить можно только доплату на второго — это 168 616,20 руб.

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