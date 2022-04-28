Маткапитал получит больше россиян. Госдума одобрила новый законопроект

Речь про законопроект № 12193-8.
Как сейчас
На данный момент на материнский капитал могут претендовать:
- женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 01.01.2007;
- женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на получение маткапитала;
- мужчины — единственные усыновители второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на маткапитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007;
- женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 01.01.2020.
Кроме того, в перечне категорий были мужчины — единственные усыновители первого ребенка. Но только если они не получали маткапитал раньше, а решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 01.01.2020.
Кто еще получит маткапитал
По новому законопроекту, право на материнский капитал получат:
- мужчины — отцы (усыновители), воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 01.01.2007, если женщина — мать этих детей умерла, не имея гражданства РФ, либо была объявлена умершей;
- мужчины — отцы или усыновители, воспитывающие первого ребенка, рожденного начиная с 01.01.2020, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства РФ, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.
Сколько можно будет получить
Сумму материнского капитала периодически индексируют.
В 2022 году она составляет:
- на первого ребенка — 524 527,90 руб.;
- на второго ребенка — 693 144,10 руб..
Есть нюанс. Если в семье родился второй ребенок, но на первого маткапитал уже получали, то получить можно только доплату на второго — это 168 616,20 руб.