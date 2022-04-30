Мой личный «Тинькофф банк», мое панк-кабаре, остается в прошлом. Воспоминания бывшего сотрудника банка

Оригинальная публикация автора.

Раз уж я завел «Telegram-канал про деньги», а вчера Олег Юрьевич продал банк, где я проработал три классных года, давайте я скромно, в стороночке, возьму слово.

1. Я пришел в Тинькофф из Сосьете Женераля (там Интеррос тоже совершает шопинг сейчас, кажется), ипотечного банка. Мое рабочее место было на 26 этаже в башне на Водном. Приемная Олега и Олегов кабинет были за моей спиной. Перед глазами на стене висела картина модной художницы Янковской (там где лежит мужик в костюме и смотрит вверх между ног красотки, мы видим только ее ярко-красные туфли). За спиной, через стекло, во всю стену в приемной Олега было полотно Терри Ричардсона с оргией.

Меня спросили, мне нужен mac или PC. Я, привыкший к строгим корпоративным стандартам, уточнил: а что, можно мак? он совместим с системами? "Просто скажи, какой комп купить, мы тебе купим, не душни".

Мимо прошел Олег с каким-то комментарием вроде "очередной хипстер без носков... я вас уже не запоминаю всех".

Мне казалось, что я устроился на работу не в банк, в панк-рок-кабаре. Я чувствовал себя потрясающе. В первый день и во все последующие дни в Тинькофф.

2. Однажды на тренинге для руководителей мы обменивались рабочими проблемами. У кого что не получается, где затык, какие варианты. И один чувак, из тимлидов разрабов, пожаловался: "слушайте, у меня в команде парень работает, не полный рабочий день, ну ему 16 лет вообще, он программист, очень талантливый, но не могу разобраться, как его мотивировать".

При этом тот малыш делал не какую-то мелочь, а реально сложную задачу.

3. Чувак, который для моего отдела разрабатывал лендинги спецпроектов, для души сделал браузерную версию игры "Герои меча и магии". Такое хобби.

4. Меня научили в банке, что время, затраченное на задачу, ничего не стоит, если вышло говно. "Надо выпустить хоть так, я старался и потратил 50 часов. Жалко времени, надо уже что-то релизить".

Не надо.

Нет причин выпускать говно.

Нет причин делать то, чем не будешь гордиться.

5. Я редко выступал (и редко выступаю) на конференциях. В годы в Тинькофф у меня был стандартный пошлый скрипт, я его очень любил, отвечая на вопрос о KPI. "Кипиай? Так. Есть в зале маркетологи других банков? Есть? Ребят, мой КПИ — чтобы вы ненавидели меня и мой отдел".

Детский сад, конечно — но мне нравилось выпендриваться. Лучше, когда ты приходишь в бар и во время разговоров о работе хочешь выпендриться (проектами, а не баблом, статусом и прочей дребеденью), чем грустно молчишь и смотришь в стакан.

6. "Надо тестить" — самая частая фраза моего босса. В России ненавидят ошибаться. Ненавидят пробовать. В корпорациях гораздо важнее "не обосраться", чем сделать кайф. Это американец думает, что завтра будет лучше, чем вчера. Русский думает, что завтра будет пиздец, а послезавтра, скорее всего, не будет вообще — и не то чтобы для такого мышления нет поводов.

В Тинькове была абсолютно другая культура — стартапная, долинная, хз какая. Делай, пробуй, прошибай. Можно обосраться, если получил знание. Больше тестов, больше обсеров, больше знаний. Пока другие банки боятся, мы станем умнее.

Не бойся.

7. Но и в Долине есть лимит на невзлетевшие стартапы. В Тинькове была невероятная свобода — я из тысяч (буквально, тысяч) блогерских интеграций согласовывал с юристами хорошо если штук 10, все остальное было на доверии.

Но и отвечаешь ты тоже за все. Медаль босс и коллеги не отберут, но и люлей, выписанных тебе, ты не делегируешь.

8. Фантастически короткая дистанция между "обычными" и "топами". Оливер (CEO) сидел в стеклянном кабинете с открытой всегда дверью, кабинет метра 2 на 3. Я в других банках у начальников отделов видел кабинеты пафоснее. Можно было постучаться и зайти со своим вопросом. Никто не бросался наперерез типа как ты можешь отвлекать главного? Дураков нет, по пустякам никто дергать не будет.

9. Ну и я уже рассказывал, как после пятничных посиделок в "Торро Гриле", Саша Рай, издатель Т-Ж, после бокалов 4 пива говорил — так, ну я пойду еще в офис поработаю, ночью клево и нет никого.

Такая атмосфера вообще ассоциируется с бедламом, "творчеством" и креативностью вместо эффективности. Но в Тинькове все были чокнутые на цифрах — воронка, стоимость контакта, клика, заявки, утилизации, стоимость всего.

"Нужно тестить." Когда протестили — "нужно строить процесс".

Потыкались, попробовали, получилось — все, масштабируйте и стройте конвейер.

10. Я пришел в банк в декабре 2016. Тогда рекламу в СМИ (нативная реклама с пометками и спецы), у блогеров и в другом "контенте" все считали только охватами. Ну, точно все крупные бренды. Здесь было так: вот есть стоимость привлечения на карту, 100 рублей, вот ты хочешь потратить миллион, дели мильён на сто и получай свой кпи. Как это не получится? Да камон, получится.

Иногда не выстреливало.

Но чаще получалось.

Почти всегда получалось.

11. Пункт 10 был немного "еблоторг", но объективно — это все вообще было бы невозможно без крутых продуктов и топового сервиса. Лучший пример — инвестиции. Вы помните этих классических брокеров с их терминалами, гик-аналитикой и сайтами-памятниками интернету 90-ых?

Олег сказал — сделайте, чтоб можно было эпл купить как кроссовки в интернет-магазине.

Теперь десятки моих друзей смотрят на зелененькие и красненькие цифры в "Тинькофф Инвестициях", не зная термина "биржевой стакан" и не читая книжек по тех.анализу.

PS.

Этот пост не некролог. В Тинькофф Банке продолжают работать тысячи талантливых людей, среди них есть мои друзья. Я желаю удачи им, я желаю удачи банку, я желаю удачи новым владельцам.

Может, новый Тинькофф с другим названием будет круче. Может, и новый Тинькофф еще сыграет свою роль в моей жизни, кто знает.

Но — мой друг и учитель, издатель Т-Ж, Саша Рай умер. О.Ю. продал долю. Оливер, судя по лентам, планирует что-то в Юго-восточной Азии. Мой Тинькоффский босс Кирилл Бобров занимается своими проектами. Я уволился в 2019.

Мой личный «Тинькофф банк», мое панк-кабаре, остается в прошлом. Жить прошлым нельзя, ценить прошлое нужно.

Я ценю.