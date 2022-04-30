Union Pay – какой толк от карты юнион пей российского банка?

Илья Александров в своем канале рассказал как работает карта «Мир-Union Pay» за границей. Оригинальная публикация автора.

Есть данные по 55 странам от 149 пользователей.

Рассказываю:

1. С оплатой в интернете все плохо.

Карта бесполезна практически полностью. Spotify, Netflix, iCloud, Amazon и так далее юнион пеем вы не оплатите. Вообще почти нигде в сети ее не принимают.

Опыт пользователей:

Мой опыт: я в 73%)

2. Онлайновые travel-сервисы — скудно, но есть лазейки.

Букинг, AirBnb, сайты авиакомпаний — нет. Редкие исключения, когда кто-то смог оплатить билеты у Turkish Airlines и Pegasus.

Из позитива — на trip.com карту принимают, это сайт-дочка китайской компании. На trip.com большой выбор отелей, можно купить билет на самолет. Несколько человек смогли на букинге подтвердить бронирование (не оплатить! а ввести данные карты для гарантии платежа).

3. Снятие наличных в банкоматах — 75% смогли снять кэш.

Можно снимать местную валюту в банкоматах со значком Union Pay.

Опыт пользователей:

Мой опыт: в Индонезии снимаю наличные спокойно. Не все банкоматы выдают, но быстро выясняешь, какие годятся. Таких банкоматов много.

4. Оплата картой в торговых точках (магазины-музеи-рестораны и тд) за границей — чаще проходит, чем нет.

Опыт пользователей:

Мой опыт: на острове Бали карту к оплате принимают в большинстве мест. Примерно в четырех из пяти кафе/магазинов/коворкингов плачу своей UP-картой.

Субъективно кажется, что если вы едете в Турцию, Эмираты или Азию — вероятность платить UP растет. Если едете в Европу — там таких мест меньше. В США это уже будет квест высшего уровня сложности.

5. Оплата смартфоном.

Apple Pay и Google Pay не работают с китайской платежной системой. Есть только вариант, когда вы покупаете смартфон Хуавей, используете программу Хуавей Пэй и добавляете карту юниона туда.

Но даже в Индонезии почти нет мест, где в принципе принимают платежи бесконтактно — хоть Хуавеем, хоть физической картой с чипом бесконтактной оплаты. Где найти банкоматы, которые выдадут наличные по прикосновению смартфона с Хуавей Пэй — загадка. Даже в Азии таких банкоматов мало.

6. Курс конвертации не грабительский.

Как все выглядит: я покупаю лапшу в рупиях, Union Pay переводит рупии по своему курсу в доллары, выставляет счет Россельхозбанку в долларах. Россельхоз по своему курсу переводит рубли с моей карты в доллары и отдает платежной системе.

Расскажу на примере. 12 апреля я заплатил в местном магазине 554 тысячи рупий — это по курсу ЦБ 3093 рубля. С моей карты РСХБ списал 3285 руб. Итого 6% отклонение от официального курса из-за двойной конвертации. Терпимо.

Эта математика может сильно меняться в зависимости от вашего банка и страны поездки.

7. Где оформить и какую именно карту.

Все банки, которые выдают UP, на картинке — информация с Банков.ру. Я оформил Россельхозбанк, потому что это было ближайшее отделение ко мне, где такие карты можно было раздобыть.

Советы: оформляйте физическую карту, виртуальные бесполезны. Кобейджинговые карты (когда на одной карте одновременно и МИР, и Union Pay) могут глючить чаще, лучше оформить чистый UP. Карта именная или мгновенного выпуска — все равно. У меня карта без имени, зато забрал ее сразу в отделении и не ждал неделю-две выпуска. Везде, где UP принимают, вы такой расплатитесь.

8. Перед поездкой куда-то изучите чат “Union Pay в России”.

Добавьтесь в чат, поиском по чату введите название страны, куда направляетесь. Например, «Греция» — и читайте, у кого что в этой стране с юнион пеем вышло. Например, если бы я собрался в США, оформил карту банка “Санкт-Петербург”, так как человек с картой этого банка поделился удачным опытом снятия наличных в американском банкомате.

Чат тут: https://t.me/unionpayru