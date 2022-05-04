Изменились федеральные стандарты внутреннего государственного финконтроля: обзор поправок

В какие стандарты внесены изменения
С 30 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 № 421, которое вносит поправки в следующие стандарты:
- Постановление от 06.02.2020 № 100 «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц)».
- Постановление от 27.02.2020 № 208 «Планирование проверок, ревизий и обследований».
- Постановление от 23.07.2020 № 1095 «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований».
- Постановление от 17.08.2020 № 1235 «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов».
- Постановление от 17.08.2020 № 1237 «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц».
- Постановление от 19.09.2020 № 1478 «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности».
Рассмотрим подробнее, в чём существенные изменения.
Стандарт № 100
У проверяющих стало больше полномочий. Они теперь могут:
- свободно входить в помещения и на территорию проверяемого;
- требовать показать приобретенные товары и результаты работ, услуг.
- запрашивать у всех государственных ведомств, а также у операторов связи доступ к данным проверяемого.
Госучреждения вместе с возражениями должны предоставить подтверждающие документы.
Стандарт № 1095
Если госучреждение представит возражения или жалобу с документами, которые существенно влияют на принятие решения по результатам проверки, контрольный орган может назначит внеплановую камеральную проверку. Нельзя это сделать в отношении одного и того же объекта контроля, темы проверки и проверяемого периода.
Контрольный орган также вправе подать иск в суд о признании недействительными закупку товаров, работ, услуг.
Руководитель проверяемого госучреждения может присутствовать в рассмотрении материалов проверки. Он может давать дополнительные устные или письменные пояснения и замечания.
На рассмотрение материалов проверки может созываться коллегия из должностных лиц органа контроля.
Контролирующий орган обязан направить в соответствующие государственные органа предпринимание или представление не позднее 7 дней после того, как направит их проверяемому учреждению. В том числе:
- распорядителю бюджетных средств проверяемого учреждения;
- органу, выдавшему бюджетные средства проверяемому учреждению.
Если госучреждение не устранит нарушения, контролеры направляют в финансовый орган уведомление о применении мер принуждения.
Стандарт № 1235
Вышестоящее должностное лицо по отношению к руководителю контрольного мероприятия может изменить дату начала проведения проверки. Это может произойти по следующим причинам:
- если руководитель контрольного мероприятия находится на больничном или без уважительных причин не может исполнять свои обязанности;
- руководитель контрольного мероприятия пропал и об этом есть заключение МВД.
Контрольное мероприятие может быть совсем отменено, если:
- не было деятельности в проверяемый период;
- госучреждение ликвидировано.
Внесены изменения в процедуру проведения камеральной проверки:
- после того, как госучреждение по запросу контрольного органа представит в полном объеме информацию, документы и материалы, камеральная проверка может продолжаться не более 30 рабочих дней;
- если понадобится дополнительная информация, контрольный орган может направить дополнительный запрос проверяемому госучреждению или иным лицам;
- камеральная проверка приостанавливается на время исполнения дополнительного запроса;
- проверяемому не сообщают о завершении встречных проверок.
Электронные документы принимаются в ходе проверки и приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
Стандарт № 1237
Срок подачи жалобы на решение по результатам проверки не пресекательный — его можно восстановить по ходатайству.
Дополнили причины, по которым жалобу могут оставить без рассмотрения:
- если ранее её основания рассматривали в качестве замечаний, возражений, дополнений на акт проверки, заключение по результатам обследования;
- если ответ на жалобу не может быть дан без разглашения государственной тайны.
Если причину отказа рассмотрения жалобы можно устранить, то в пределах срока обжалования можно подать повторную жалобу.