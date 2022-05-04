Изменились федеральные стандарты внутреннего государственного финконтроля: обзор поправок

В какие стандарты внесены изменения

С 30 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 № 421, которое вносит поправки в следующие стандарты:

Постановление от 06.02.2020 № 100 «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц)».

Постановление от 27.02.2020 № 208 «Планирование проверок, ревизий и обследований».

Постановление от 23.07.2020 № 1095 «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований».

Постановление от 17.08.2020 № 1235 «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов».

Постановление от 17.08.2020 № 1237 «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц».

Постановление от 19.09.2020 № 1478 «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности».

Рассмотрим подробнее, в чём существенные изменения.

Стандарт № 100

У проверяющих стало больше полномочий. Они теперь могут:

свободно входить в помещения и на территорию проверяемого;

требовать показать приобретенные товары и результаты работ, услуг.

запрашивать у всех государственных ведомств, а также у операторов связи доступ к данным проверяемого.

Госучреждения вместе с возражениями должны предоставить подтверждающие документы.

Стандарт № 1095

Если госучреждение представит возражения или жалобу с документами, которые существенно влияют на принятие решения по результатам проверки, контрольный орган может назначит внеплановую камеральную проверку. Нельзя это сделать в отношении одного и того же объекта контроля, темы проверки и проверяемого периода.

Контрольный орган также вправе подать иск в суд о признании недействительными закупку товаров, работ, услуг.

Руководитель проверяемого госучреждения может присутствовать в рассмотрении материалов проверки. Он может давать дополнительные устные или письменные пояснения и замечания.

На рассмотрение материалов проверки может созываться коллегия из должностных лиц органа контроля.

Контролирующий орган обязан направить в соответствующие государственные органа предпринимание или представление не позднее 7 дней после того, как направит их проверяемому учреждению. В том числе:

распорядителю бюджетных средств проверяемого учреждения;

органу, выдавшему бюджетные средства проверяемому учреждению.

Если госучреждение не устранит нарушения, контролеры направляют в финансовый орган уведомление о применении мер принуждения.

Стандарт № 1235

Вышестоящее должностное лицо по отношению к руководителю контрольного мероприятия может изменить дату начала проведения проверки. Это может произойти по следующим причинам:

если руководитель контрольного мероприятия находится на больничном или без уважительных причин не может исполнять свои обязанности;

руководитель контрольного мероприятия пропал и об этом есть заключение МВД.

Контрольное мероприятие может быть совсем отменено, если:

не было деятельности в проверяемый период;

госучреждение ликвидировано.

Внесены изменения в процедуру проведения камеральной проверки:

после того, как госучреждение по запросу контрольного органа представит в полном объеме информацию, документы и материалы, камеральная проверка может продолжаться не более 30 рабочих дней;

если понадобится дополнительная информация, контрольный орган может направить дополнительный запрос проверяемому госучреждению или иным лицам;

камеральная проверка приостанавливается на время исполнения дополнительного запроса;

проверяемому не сообщают о завершении встречных проверок.

Электронные документы принимаются в ходе проверки и приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

Стандарт № 1237

Срок подачи жалобы на решение по результатам проверки не пресекательный — его можно восстановить по ходатайству.

Дополнили причины, по которым жалобу могут оставить без рассмотрения:

если ранее её основания рассматривали в качестве замечаний, возражений, дополнений на акт проверки, заключение по результатам обследования;

если ответ на жалобу не может быть дан без разглашения государственной тайны.

Если причину отказа рассмотрения жалобы можно устранить, то в пределах срока обжалования можно подать повторную жалобу.