Что надо знать про регистрацию коллективного договора

Ответственность за неисполнение, по ст. 5.27 КоАП РФ, — штраф на руководителя организации от 1000 до 5000 рублей, на организацию — от 30 000 до 50 000.

Колдоговор и соглашения о социальном партнерстве

Коллективный договор и соглашения о социальном партнерстве используются для регулирования социально-трудовых отношений, обеспечивают их стабильность и долгосрочность. Трудовой кодекс дает определение понятиям, детально регламентирует порядок подготовки и подписания, определяет, в какие сроки регистрируются коллективный договор и соглашения, когда они вступают в силу. Цель применения — гарантия трудовых и социальных прав, исполнение обязательств сторон.

Колдоговоры заключаются между работодателем и работником (в организации или у ИП) в организации или ее филиалах — ст. 40 ТК. Стороны — работодатель и работники (их представитель). Для содействия процессу договорного регулирования и согласованию интересов заключаются документальные акты о социальном партнерстве — ст. 45 ТК. Участники отраслевого соглашения (ОТ) — представители работодателей и работников на различных уровнях социального партнерства:

федеральном;

региональном;

отраслевом;

территориальном.

На практике заключаются межрегиональные и межотраслевые ОТ, которые являются правовыми актами, имеющими следующие характеристики:

регулирует социально-трудовые и экономические отношения;

количество договаривающихся партнеров определяется сферой регулирования.

Если содержание и принятые обязательства сторон ОТ обеспечиваются за счет бюджетов различного уровня, органы местного самоуправления или государственной власти становятся третьей стороной таких договоренностей (абз. 3 ст. 45 ТК).

На каждом уровне социального партнерства: федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном — заключается только одно трехстороннее ОТ (абз. 11 ст. 45 ТК).

Регистрация договоров и соглашений, ее срок

В соответствии со статьей 43 и ст. 48 ТК РФ, колдоговор и ОТ о партнерстве имеют одинаковый порядок вступления в силу и срок действия: заключаются на срок не более трех лет; вступают в силу со дня подписания сторонами либо со дня, установленного договором (соглашением); продлеваются решением сторон на срок не более трех лет.

Все обсуждаемые документальные факты о социальном партнерстве сторон подлежат государственной регистрации. Порядок уведомления используется и для: продления сроков; дополнительного соглашения; вносимых изменений (дополнений).

Перечень исполнительных органов, куда отправлять коллективный договоры на регистрацию, отличен от аналогичного перечня для соглашений всех уровней.

Уведомительной регистрации посвящена общая для них статья ТК — ст. 50. Информация о том, где необходимо зарегистрировать коллективный договор и соглашение, основная цель подачи сведений содержатся в абз. 1 и 3 названной статьи. Другими целями регистрации являются:

придание документальным актам сторон правового статуса;

формирование статистических данных о количестве заключенных договоренностей о партнерстве, их содержании;

создание информационной базы для контроля за исполнением.

Регистрация колдоговоров и соглашений

Полная и исчерпывающая информация о том, какие органы регистрируют коллективные договоры и соглашения, содержится в специальной статье ТК, посвященной вопросу регистрации, — ст. 50:

для колдоговоров и региональных ОТ — территориальный исполнительный орган по труду;

для отраслевых и межотраслевых договоренностей федерального уровня — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль исполнения трудового законодательства.

Коллективный договор, ОТ направляют в орган по труду на регистрацию работодатель, его представитель или представитель работодателей. Срок подачи уведомления — 7 дней со дня подписания сторонами итогового документа (ст. 50 ТК РФ).

Порядок и срок уведомления о заключении коллективных соглашений

Уведомительная процедура — государственная услуга. Осуществляется она непосредственно передачей документов в исполнительный орган по труду, почтой, в том числе электронной, либо через МФЦ. Каждый регион утверждает порядок уведомительной регистрации ОТ о социальном партнерстве и коллективных договоров, контроля за их выполнением. В него входят:

описание процедуры и способов осуществления;

перечень предоставляемых документов;

информация о том, сколько экземпляров коллективного договора нужно для регистрации, и способы их предоставления;

срок проведения регистрации.

В орган по труду колдоговоры подаются в трех экземплярах, заверенных сторонами. Отраслевые документы — в количестве, соответствующем количеству участвующих в нем сторон. Сроки регистрации — от 10 до 30 дней в различных регионах.

Трудовое законодательство, кроме определения порядка, сроков, того, кто регистрирует коллективный договор, фиксирует еще одно важное правило — вступление поданных документов в силу не зависит от факта завершения уведомительной процедуры (абз. 2 ст. 50 ТК).