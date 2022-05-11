Первичные документы

Путевой лист-2023: готовимся к электронному формату

Путевой лист — первичный документ для контроля работы транспорта и водителя. С 2021 года «путевку» на машину оформляют, даже если в авто не было ни грузов, ни пассажиров, а ездил только водитель. Пусть даже для собственных нужд организации.

Версия для печати

Согласно ФЗ от 06.03.2022 № 39-ФЗ, с марта 2023 года путевые можно оформлять в электронном виде. Что это значит для бухгалтера?

Как будет выглядеть электронный путевой лист

Основные правила заполнения электронного путевого листа будем смотреть в ст. 6 Устава автомобильного транспорта. Это такие же обязательные реквизиты и порядок заполнения, что и сейчас, для бумажных путевых листов.

Минтранс к следующей весне утвердит:

  • порядок оформления электронных путевых листов;
  • порядок предъявления электронного путевого листа сотруднику ГИБДД. Можно предположить, что водители будут действовать по аналогии с предъявлением электронных полисов ОСАГО. Напомним, сейчас полис предъявляют в распечатанном виде или на экране гаджетов.

Кроме путевого листа в электронном виде можно будет оформить договор фрахтования, заказ и заявку. Обязательное требование — усиленная квалифицированная или усиленная неквалифицированная подпись.

Требования к содержанию путевого листа в этом и следующем году

Нет утвержденной формы путевого листа, прописаны только обязательные реквизиты. Организации сами разрабатывают форму «путевки», включая туда обязательные реквизиты (приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368):

  1. наименование и номер путевого листа;
  2. сведения о сроке действия путевого листа;
  3. сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
  4. сведения о транспортном средстве;
  5. сведения о водителе;
  6. сведения о перевозке.

Как заполнять путевые листы в этом и следующем году

Наименование и номер путевого листа указываем в шапке документа. Обычно для наименования используют комбинацию: путевой лист тип транспортного средства. Например, «Путевой лист для грузового автомобиля». И ведут внутреннюю нумерацию.

Путевые листы разделяют на однодневные и многодневные, со сроками начала и окончания. Максимального срока действия путевого листа нет.

Собственником (владельцем) транспортного средства может быть юрлицо или ИП — от его имени и заполняем документ.

Исчерпывающую информацию приводим в графе «Сведения о ТС»:

  • тип ТС;
  • марка и модель (при наличии прицепа — марка и модель прицепа);
  • государственный регистрационный номер (при наличии прицепа — госномер прицепа);
  • дата и время предрейсового или предсменного контроля технического состояния ТС;
  • дата и время выпуска ТС на линию и его возвращение.

В реквизитах о водителе указываем:

  • ФИО;
  • дату и время предрейсового и послерейсового медицинских осмотров.

При разработке формы путевого листа можно предусмотреть дополнительные реквизиты, которые зависят от особенностей деятельности организации (ИП).

Как хранить путевые листы

Оформленные путевые листы отражаем в журнале регистрации. Такой журнал уже сейчас можно вести как на бумаге, так и в электронном виде. Бумажный вариант журнала нумеруем и шнуруем. Электронный — визируем усиленной квалифицированной подписью. Путевые листы храним пять лет.

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить