Путевой лист-2023: готовимся к электронному формату

Согласно ФЗ от 06.03.2022 № 39-ФЗ, с марта 2023 года путевые можно оформлять в электронном виде. Что это значит для бухгалтера?
Как будет выглядеть электронный путевой лист
Основные правила заполнения электронного путевого листа будем смотреть в ст. 6 Устава автомобильного транспорта. Это такие же обязательные реквизиты и порядок заполнения, что и сейчас, для бумажных путевых листов.
Минтранс к следующей весне утвердит:
- порядок оформления электронных путевых листов;
- порядок предъявления электронного путевого листа сотруднику ГИБДД. Можно предположить, что водители будут действовать по аналогии с предъявлением электронных полисов ОСАГО. Напомним, сейчас полис предъявляют в распечатанном виде или на экране гаджетов.
Кроме путевого листа в электронном виде можно будет оформить договор фрахтования, заказ и заявку. Обязательное требование — усиленная квалифицированная или усиленная неквалифицированная подпись.
Требования к содержанию путевого листа в этом и следующем году
Нет утвержденной формы путевого листа, прописаны только обязательные реквизиты. Организации сами разрабатывают форму «путевки», включая туда обязательные реквизиты (приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368):
- наименование и номер путевого листа;
- сведения о сроке действия путевого листа;
- сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
- сведения о транспортном средстве;
- сведения о водителе;
- сведения о перевозке.
Как заполнять путевые листы в этом и следующем году
Наименование и номер путевого листа указываем в шапке документа. Обычно для наименования используют комбинацию: путевой лист тип транспортного средства. Например, «Путевой лист для грузового автомобиля». И ведут внутреннюю нумерацию.
Путевые листы разделяют на однодневные и многодневные, со сроками начала и окончания. Максимального срока действия путевого листа нет.
Собственником (владельцем) транспортного средства может быть юрлицо или ИП — от его имени и заполняем документ.
Исчерпывающую информацию приводим в графе «Сведения о ТС»:
- тип ТС;
- марка и модель (при наличии прицепа — марка и модель прицепа);
- государственный регистрационный номер (при наличии прицепа — госномер прицепа);
- дата и время предрейсового или предсменного контроля технического состояния ТС;
- дата и время выпуска ТС на линию и его возвращение.
В реквизитах о водителе указываем:
- ФИО;
- дату и время предрейсового и послерейсового медицинских осмотров.
При разработке формы путевого листа можно предусмотреть дополнительные реквизиты, которые зависят от особенностей деятельности организации (ИП).
Как хранить путевые листы
Оформленные путевые листы отражаем в журнале регистрации. Такой журнал уже сейчас можно вести как на бумаге, так и в электронном виде. Бумажный вариант журнала нумеруем и шнуруем. Электронный — визируем усиленной квалифицированной подписью. Путевые листы храним пять лет.