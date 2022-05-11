Путевой лист-2023: готовимся к электронному формату

Согласно ФЗ от 06.03.2022 № 39-ФЗ, с марта 2023 года путевые можно оформлять в электронном виде. Что это значит для бухгалтера?

Как будет выглядеть электронный путевой лист

Основные правила заполнения электронного путевого листа будем смотреть в ст. 6 Устава автомобильного транспорта. Это такие же обязательные реквизиты и порядок заполнения, что и сейчас, для бумажных путевых листов.

Минтранс к следующей весне утвердит:

порядок оформления электронных путевых листов;

электронных путевых листов; порядок предъявления электронного путевого листа сотруднику ГИБДД. Можно предположить, что водители будут действовать по аналогии с предъявлением электронных полисов ОСАГО. Напомним, сейчас полис предъявляют в распечатанном виде или на экране гаджетов.

Кроме путевого листа в электронном виде можно будет оформить договор фрахтования, заказ и заявку. Обязательное требование — усиленная квалифицированная или усиленная неквалифицированная подпись.

Требования к содержанию путевого листа в этом и следующем году

Нет утвержденной формы путевого листа, прописаны только обязательные реквизиты. Организации сами разрабатывают форму «путевки», включая туда обязательные реквизиты (приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368):

наименование и номер путевого листа; сведения о сроке действия путевого листа; сведения о собственнике (владельце) транспортного средства; сведения о транспортном средстве; сведения о водителе; сведения о перевозке.

Как заполнять путевые листы в этом и следующем году

Наименование и номер путевого листа указываем в шапке документа. Обычно для наименования используют комбинацию: путевой лист тип транспортного средства. Например, «Путевой лист для грузового автомобиля». И ведут внутреннюю нумерацию.

Путевые листы разделяют на однодневные и многодневные, со сроками начала и окончания. Максимального срока действия путевого листа нет.

Собственником (владельцем) транспортного средства может быть юрлицо или ИП — от его имени и заполняем документ.

Исчерпывающую информацию приводим в графе «Сведения о ТС»:

тип ТС;

марка и модель (при наличии прицепа — марка и модель прицепа);

государственный регистрационный номер (при наличии прицепа — госномер прицепа);

дата и время предрейсового или предсменного контроля технического состояния ТС;

дата и время выпуска ТС на линию и его возвращение.

В реквизитах о водителе указываем:

ФИО;

дату и время предрейсового и послерейсового медицинских осмотров.

При разработке формы путевого листа можно предусмотреть дополнительные реквизиты, которые зависят от особенностей деятельности организации (ИП).

Как хранить путевые листы

Оформленные путевые листы отражаем в журнале регистрации. Такой журнал уже сейчас можно вести как на бумаге, так и в электронном виде. Бумажный вариант журнала нумеруем и шнуруем. Электронный — визируем усиленной квалифицированной подписью. Путевые листы храним пять лет.