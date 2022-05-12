Банки под санкциями: можно ли выбрать какой-то безопасный и что вообще будет, если банк попадет под санкции?

Я бы разделила этот вопрос на две темы. Первый вопрос — выбор в целом безопасного банка. Тут действуют все те же правила, что и в обычное время. По сути, главная опасность, которая теоретически может реализоваться, — это отзыв лицензии. Но даже при таком раскладе реальный риск — это потеря средств на вкладе или счете, если объем денег больше 1,4 млн рублей. Именно эта сумма средств физлиц застрахована государством.

То есть делаем вывод: если боимся отзыва лицензии, то храним в каждом банке не более 1,4 млн рублей, раз у нас такой солидный размер сбережений. Если меньше — то вообще можно особо не переживать.

А что там с опасностью от санкций?

Уже очень много российских банков попали под санкции ЕС и США разной степени жесткости. То есть против разных банков применены разные наборы ограничений.

Какие опасности для клиента-физлица тут есть?

Невозможно перевести деньги за границу

Банк отключили от SWIFT или просто некоторые банки-корреспонденты отказываются с ним работать.

Приложения банка пропадают из Google Play и App Store

Для Андроидов файлы приложений обычно банк выкладывает на официальный сайт, если попадает под ограничения. Владельцам Айфонов предлагают пользоваться веб-версиями на телефоне. Это не всегда удобно, потому что там отсутствуют некоторые функции.

Если у банка есть брокер, то переводят иностранные бумаги к другому брокеру

Тут уже не банковские услуги, а брокерские. Но у многих банков есть дочерние брокерские компании, через которые можно инвестировать.

Это коснулось не всех санкционных банков, но все же опасность велика. Не во всех банках такой перевод проходит гладко, но бумаги не будут потеряны, все равно останутся в вашей собственности. Также ЦБ разъяснил, что при централизованном переводе не теряется право на вычет по ИИС (индивидуальному налоговому счету).

Карты Visa и Mastercard санкционных банков не работают за рубежом

Так же может не работать карта «Мир» за границей и на иностранных сайтах. С уходом Visa и Mastercard теперь карточки российских банков этих систем и так работают только внутри страны. Но это не санкции — сами компании Visa и Mastercard ушли из РФ.

Если они вернутся, карты санкционных банков все равно не заработают. С картами «Мир» понятно только то, что ничего не понятно. Где-то «Мир» санкционных банков работает за рубежом, где-то — нет. Приходится проверять методом тыка.

Что со всем этим делать?

Хотела бы я дать универсальный совет, но его нет. Санкции раньше вводили только против госбанков, а в эту волну — и против частных. Например, против Альфа-банка и Совкомбанка.

Не забываем, что Россия может ввести ответные санкции — и тогда могут пострадать «дочки» иностранных банков. А некоторые из них уже сами подыскивают покупателей и продают бизнес в России.

Хорошая новость в том, что, по сути, какой-то катастрофы для клиента-физлица не происходит, когда банк попадает под санкции. Возникают лишь некоторые неудобства.