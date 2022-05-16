С каких выплат работникам не надо перечислять страховые взносы

Какие доходы облагаются страховыми взносами

Страховые взносы (СВ) — это обязательные платежи, уплачиваемые организацией или ИП на обязательное пенсионное страхование (ОПС), медицинское страхование (ОМС), социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС), социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

Плательщики СВ перечислены в ст. 419 НК:

организации;

индивидуальные предприниматели;

физические лица, не относящиеся к категории ИП;

адвокаты, нотариусы, оценщики и т.д. (пп. 2 п. 1 ст. 419 НК), занимающиеся частной практикой.

Доходы, которые облагаются СВ (ст. 420 НК), получены от:

трудовых отношений (зарплата, премия, надбавка и т.д.);

гражданско-правовых договоров, например подряда (вознаграждения за выполненные работы, услуги);

договоров авторского заказа в пользу авторов;

договоров об отчуждении прав на результаты интеллектуальной деятельности, лицензионных договоров и т. д.

Фиксированные суммы СВ ИП, независимо от того, получил предприниматель доход или нет, указаны в ст. 430 НК. Помимо СВ «за себя» ИП уплачивает 1% с доходов свыше 300 000 рублей.

Обратите внимание, что страховые взносы на сохраняемый заработок на время трудоустройства не начисляются при условии, что сумма не превышает трехкратный размер среднего месячного заработка, а для работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностям — шестикратного размера. Если суммы превышают данную норму, то СВ начисляют в общем порядке.

Доходы, не облагающиеся страховыми взносами

Рассмотрим выплаты, которые не образуют объекта обложения страховыми взносами (п. 4–8 ст. 420 НК):

выплаты или вознаграждения по договорам ГПХ, предметом которых является переход права собственности или имущественных прав. Например, по договорам купли-продажи, займа, аренды или дарения;

выплаты иностранным гражданам (лицам без гражданства), работающим по трудовому договору в обособленном подразделении российской организации, место расположения которого находится за пределами РФ;

оплата волонтерам возмещения расходов в рамках Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 (за исключением, например, расходов на питание) и т. д.

К ним относятся государственные пособия, в том числе по безработице, компенсационные выплаты, связанные с возмещением, вреда здоровью, расходов на оплату жилья, питания, коммунальных услуг, натурального довольствия, стоимости спортивного инвентаря спортсменов и работников спортивных организаций, расходов на профподготовку и повышение квалификации работников и т. д., матпомощь в связи со стихийными бедствиями или иными ЧП, при смерти члена семьи, при удочерении (усыновлении).

В п. 4 ст. 422 указаны доходы, не облагаемые страховыми взносами, которые получены членами семейных общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ от хозяйственной деятельности и промыслов. Общины регистрируются в установленном порядке.

В п. 7 ст. 422 перечислены доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами, в виде стоимости форменной одежды работника, выдаваемой в соответствии с законодательством РФ, в том числе формы государственных служащих, которая остается в их личном пользовании.

В п. 11 ст. 422 указаны суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами материальной помощи, выплачиваемой работнику, не превышающей 4 000 рублей за расчетный период.

Не являются объектом и пособия при увольнении. В письме Минфина № 03-04-06/12796 от 07.03.2017 сказано, что при увольнении работника не начисляйте СВ на выплаты в пределах трех средних заработков.

Основные правила уплаты

Тарифы СВ указаны в ст. 425 НК. Большое количество экономических субъектов попадает под пониженные тарифы СВ. В таблице представим стандартные размеры ставок, установленные НК РФ:

Стандартные размеры тарифов ОПС 22% ОМС 5,1% ФСС 2,9%

Срок уплаты СВ — не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Например, за май 2022 года уплатите в бюджет СВ не позднее 15 июня.

Подробный перечень, какие выплаты не облагаются страховыми взносами указан в п. 1 ст. 422 НК.