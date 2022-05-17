ФСБУ 25/2018: изменение ставки дисконтирования и как быть бухгалтеру

Вопрос

Если среди года поменяется ставка дисконтирования, нужно ли корректировать стоимость ППА и арендные обязательства?

Ответ

Сам по себе факт изменения ставки дисконтирования не приводит к необходимости произвести пересчет стоимости права пользования активом и обязательств по аренде.

Арендатор обязан будет пересмотреть ставку дисконтирования в случае пересчета величины обязательства по аренде в результате изменения условий договора аренды, срока договора аренды, размера арендных платежей.

Обоснование

В соответствии с пунктом 10 ФСБУ 25/2018 арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде, если иное не установлено настоящим Стандартом. Согласно пункту 14 ФСБУ 25/2018 обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

На основании пункта 15 ФСБУ 25/2018 приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды. При этом негарантированной ликвидационной стоимостью предмета аренды считается предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды, которую он будет иметь к концу срока аренды, за вычетом сумм, указанных в подпункте «е» пункта 7 настоящего Стандарта, которые учтены в составе арендных платежей.

В случае если ставка дисконтирования не может быть определена в соответствие с первым абзацем пункта 15 ФСБУ 25/2018, применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Основания для пересмотра фактической стоимости права пользования активом и величины обязательства по аренде предусмотрены пунктом 21 ФСБУ 25/2018, в числе которых отсутствует изменение ставки дисконтирования, с учетом которой был осуществлен расчет приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату предоставления предмета аренды.

Таким образом, сам по себе факт изменения ставки дисконтирования не приводит к необходимости произвести пересчет стоимости права пользования активом и обязательств по аренде.

Как следует из пункта 22 ФСБУ 25/2018, ставка дисконтирования пересматривается при изменении величины обязательства по аренде. Пунктом 21 ФСБУ 25/2018 установлено, что фактическая стоимость права пользования активом и величина обязательства по аренде пересматриваются в случаях:

изменения условий договора аренды;

изменения намерения продлевать или сокращать срок аренды, которое учитывалось ранее при расчете срока аренды;

изменения величины арендных платежей по сравнению с тем, как они учитывались при первоначальной оценке обязательства по аренде.

Изменение величины обязательства по аренде относится на стоимость права пользования активом. Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом включается в доходы текущего периода.

Следовательно, арендатор обязан будет пересмотреть ставку дисконтирования в случае пересчета величины обязательства по аренде в результате изменения условий договора аренды, срока договора аренды, размера арендных платежей.