Налоговый вычет за лечение: кому положен и как получить

Недавно ФНС опубликовала письмо с разъяснениями, какие документы от медучреждения нужны для получения налогового вычета на лечение. Как следует из письма, налогоплательщик, претендующий на вычет, должен предоставить в ФНС справку утвержденной формы об оплате медицинских услуг. Договор на оказание медицинских услуг и чеки об оплате предоставлять необязательно.

Что такое налоговый вычет

Каждый официально трудоустроенный россиянин ежемесячно платит государству подоходный налог — 13% от своей зарплаты. За это государство в ряде случаев предоставляет налогоплательщикам налоговые льготы. Это позволяет снизить финансовую нагрузку на граждан, которые несут расходы на социально значимые нужды: лечение, образование, улучшение жилищных условий.

Налоговый вычет — это сумма, которая вычитается из налогооблагаемой базы. Для официально трудоустроенных граждан такой базой является заработная плата, из которой работодатель каждый месяц отчисляет 13% в бюджет государства. Сумма налоговой льготы вычитается из налогооблагаемой базы за календарный год, после чего НДФЛ рассчитывается уже с уменьшенной суммы.

Если вы оплачиваете лечение для себя или члена семьи, вам тоже положен налоговый вычет. Это значит, что вы сможете вернуть тринадцать процентов от стоимости лечения — конечно, при условии, что из вашей зарплаты ежемесячно удерживается НДФЛ.

Налоговый вычет не предоставляется неработающим пенсионерам, женщинам в декрете и другим категориям граждан, чьи доходы не облагаются налогом.

За какое лечение положен налоговый вычет

Налоговый вычет полагается за следующие расходы:

оплата собственного лечения или лечения ближайших родственников в медицинских учреждениях;

покупка лекарств по рецепту врача;

приобретение полиса ДМС для себя или ближайших родственников.

К ближайшим родственникам относятся супруги, родители и дети до 18 лет. За оплату лечения других родственников налоговый вычет получить нельзя. Муж не может получить вычет за расходы на лечение родителей жены и наоборот.

Вычет можно получить, если соблюдены следующие условия:

налогоплательщик оплатил медицинские услуги и лекарства из собственных средств;

медицинское учреждение находится в России и имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную в соответствии с законодательством;

оплаченные медицинские услуги и лекарства входят в утвержденные перечни (см. постановление Правительства от 08.04.2020 № 458).

Сколько денег можно вернуть

Налоговый вычет за лечение относится к категории социальных вычетов, по которым установлен лимит на выплату. По всем социальным вычетам за год суммарно выплачивается максимум 15 600 рублей (13% от 120 тыс. рублей). Исключение составляет специальное дорогостоящее лечение — по нему сумма выплаты не ограничена.

Стандартное лечение включает услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации в поликлиниках, больницах, санаториях и службе скорой медицинской помощи. К дорогостоящему лечению относятся хирургические операции, терапевтическое и комбинированное лечение тяжелых заболеваний, пластическая хирургия, ЭКО и т. д.

Узнать, к какому виду лечения относятся оплаченные медицинские услуги, можно по коду в справке об оплате медуслуг:

код «1» — стандартное лечение;

— стандартное лечение; код «2» — дорогостоящее.

Как рассчитывается налоговый вычет

Налоговый вычет не может превышать реально уплаченный за год НДФЛ. Если сумма компенсации больше удержанного за год налога, вернуть удастся только фактически уплаченный налог.

Предположим, вы получаете зарплату 56 545 рублей в месяц (средняя зарплата в России за 2021 год, по данным Росстата). При такой зарплате налоговые отчисления за год составляют 88 210 рублей. В рамках налогового вычета за год можно вернуть не больше этой суммы.

Пример № 1

В прошлом году вы потратили на протезирование зубов 150 тыс. рублей и еще 130 тыс. рублей заплатили за дорогостоящую операцию. Стоматологические услуги относятся к стандартному лечению, поэтому вернуть 13% получится не со всей потраченной суммы, а со 120 тыс. рублей. По дорогостоящему лечению ограничений на размер вычета нет, поэтому льгота будет рассчитываться из полной стоимости операции:

(120 000 130 000) ×13% = 32 500.

Сумма компенсации меньше уплаченного за год НДФЛ, поэтому получится вернуть ее целиком.

Пример № 2

Дорогостоящее лечение обошлось в 800 тыс. рублей. По этому виду лечения полагается компенсация 104 тыс. рублей (13% от 800 тыс. рублей).

Эта сумма больше уплаченного за год НДФЛ, поэтому выплата составит 88 210 рублей.

Какие документы нужны для получения вычета

Для оформления вычета за лечение понадобятся:

Справка об оплате медицинских услуг. Справка выдается по запросу медучреждением, где проходило лечение. Если таких учреждений было несколько, справки нужно заказывать в каждом из них. Декларация 3-НДФЛ (заполняется самостоятельно). Справка 2-НДФЛ (запросить у работодателя).

Для вычета за покупку лекарств:

Рецепты от врача. Платежные документы об оплате медикаментов (чеки из аптек, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п.).

Если вычет оформляется за лечение члена семьи, понадобятся также документы, подтверждающие родство.

Как оформить налоговый вычет за лечение

Вычет можно оформить двумя способами: через налоговую и через работодателя.

Через ФНС

Этот вариант подойдет, если вы хотите компенсировать расходы на лечение за прошлые годы. Налоговый вычет выплачивается сразу за весь налоговый период.

Оформлять вычет удобней всего в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС (можно авторизоваться через подтвержденную запись на «Госуслугах»). Нужно заполнить заявление на вычет, декларацию 3-НДФЛ и приложить сканы справок, рецептов и т. д. После камеральной проверки (до 15 дней) деньги поступят на указанный в заявлении номер счета.

Через работодателя

В этом случае заявку на вычет можно подать сразу после оплаты лечения, не дожидаясь окончания года.

В личном кабинете налогоплательщика закажите справку о праве на налоговый вычет и прикрепите подтверждающие документы и справку с реквизитами работодателя. После того как налоговая согласует получение вычета, работодатель в течение определенного срока не будет удерживать из вашей зарплаты НДФЛ.