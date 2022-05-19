Закрытие старой компании и создание новой: сроки, варианты и ответственность за брошенные фирмы

Казалось бы, ответ очевиден — прекратить всякую коммерческую деятельность через эту организацию и спустя полтора года она будет исключена из ЕГРЮЛ самими налоговиками в упрощенном порядке на основании ст. 21.1 ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Если дальше хочется создать новую фирму и продолжать работать с теми же клиентами и с тем же самым штатом работников, надо понимать, что на создание новой фирмы существует законодательный запрет в отношении прежних руководителя и участника. владевшего не менее 50 процентов голосов от общего количества голосов исключенного и ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью.

Заметим, что речь в этом случае применительно к участнику юридического лица идет именно об обществе с ограниченной ответственностью, поскольку ФНС, которая регистрирует юридические лица, может осуществлять первоначальный контроль лишь за акционерными обществами, созданными единственным акционером. Последующую куплю-продажу акций, которая проводится через реестр акционеров, регистрирующий орган контролировать не в состоянии.

Что касается бывшего руководителя общества, то ограничение на создание новых организаций в отношении этого лица действует применительно ко всем формам юридических лиц: АО, ООО, кооперативы и т. д.

Запрет на три года

Участник ООО и руководитель юридического лица, которое было исключено из ЕГРЛЮ по основаниям, указанным в под. ф) п. 1 ст. 23 ФЗ № 129-ФЗ, могут вновь стать участником или руководителем нового юридического лица лишь спустя три года с момента исключения юридического лица из ЕГРЮЛ или с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Один бывший руководитель юридического лица обратился в КС с просьбой разъяснить срок три года, на что получил ответ в определении от 13.03.2018 № 580-О.

Смысл ответа сводился к тому, что это право налогового органа отказать в регистрации нового юрлица подобным гражданам, представляет собой механизм обеспечения достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. Поскольку ранее эти лица ранее уже проявили недобросовестность, уклонившись от совершения необходимых действий по законодательно установленной процедуре прекращения юридического лица.

И такой отказ касается лишь недобросовестных лиц, которые на момент исключения юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего, имели право без доверенности действовать от имени юрлица, которое имело задолженность перед бюджетом или бюджетной системой Российской Федерации, либо в отношении, которого указанная задолженность была признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица.

Таким образом, бывшему руководителю и/или участнику придется ждать три года, чтобы создать новое юридическое лицо.

Как не ждать три года

Конечно, существуют некоторые способы, согласно которым «старый» участник может приобрести акции у созданного кем-либо по его просьбе АО, и, тем самым, стать полноценным акционером до истечения 3х-летнего срока, указанного выше.

Так же и в управлении обществом есть возможность функции руководителя общества передать иностранному юридическому лицу (управляющей компании), в котором предыдущий участник (или руководитель) сам будет являться участником и/или руководителем. Следовательно, все нити управления новым юридическим лицом будут в руках у предыдущего руководителя или участника.

И совсем уж банальный случай, когда все сделки заключаются старым участником от имени новой компании на основании доверенности, содержащей максимально широкий перечень полномочий, и которая является безотзывной (ст. 188.1 ГК).

«Старые» долги и ответственность

Нельзя забывать и еще об одной проблеме. Лица, управляющие ООО, могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам общества. Это означает, что долги несуществующего общества могут быть «перенесены» на руководителя или участника. Или им придётся доказать, что они действовали добросовестно и приняли все необходимые меры для исполнения обществом обязательств перед своими кредиторами (постановление Конституционного Суда от 21.05.2021 № 20-П).

Также следует помнить, что долги могут быть взысканы с т. н. субсидиарных должников общества с ограниченной ответственностью при проведении как банкротных, так и вне банкротных процедур. При этом, исходя из принципа распределения обязанности по доказыванию тех или иных обстоятельств в суде, именно представитель банкрота обязан доказать разумность своих действий и отсутствие причинно-следственной связи между его действиями и банкротством общества.

Закон в его толковании судебной практикой так же допускает взыскание долгов ликвидированного ООО, которые образовались до ликвидации и без возбуждения дела о банкротстве общества, с участников (определение Верховного Суда от 02.07.2013 № 18-КГ13-59).

Ответственность по долгам акционерного общества

Теперь рассмотрим, как отвечают по долгам акционерного общества акционеры.

Согласно п. 3 ст. 3 ФЗ «Об акционерных обществах», если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

В Определении ВС говорится, что согласно статье 53.1 ГК, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Фактически лицо, имеющее возможность определять действия юридического лица -обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Также суды принимают решения, что кредиторам юридического лица принадлежит право требовать с руководителя акционерного общества возмещения убытков как с контролирующего должника лица.

Вывод

Подводя итоги, важно помнить, просто так «брошенное» юридическое лицо не только мешает созданию новых юрилиц, но может стать финансовой проблемой для руководителя (собственника, акционеров), которые будут расплачиваться за свое легкомыслие и элементарное незнание законов.