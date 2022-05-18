Отказ от моратория на банкротство в 2022 году

Введение против России экономических санкций привело к применению регулятором ряда мер, направленных на поддержку экономики, и попыткам сохранения стабильности всей системы. Одной из таких мер стал мораторий на банкротство.

Многие знают, что подобный запрет на инициацию процедуры несостоятельности уже вводился ранее — а именно, в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Тогда мера продлевалась по прошествии полугода, но ее действие распространялось в отношении конкретных категорий юридических лиц.

А что с мораторием на банкротство в 2022 году? Какие дополнительные ограничения накладываются на юридические лица и какие компании попадают под действие запрета?

С 1 апреля 2022 года в отношении всех юридических лиц (порядка 1,3 млн по РФ) введен мораторий (запрет) на банкротство (за исключением застройщиков). С целью того, чтобы помешать некоторым недобросовестным компаниям выводить активы и распродавать имущество, мораторий наложил запрет на все АО и ООО на распределение прибыли и (или) выплату дивидендов, пока организация не опубликует заявление об отказе от моратория.

Стоит отметить, что в этот раз законодатели не разграничили «больные» предприятия на грани банкротства и устойчивые компании, поэтому ограничения введены для всех юридических лиц.

С вопросом масштабности разобрались. Теперь уделим внимание ограничениям, которые накладываются на организацию из-за действия в отношении нее моратория. Какие операции и корпоративные процедуры компания не может проводить?

На основании пункта 3 статьи 9.1 и статьи 63 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», компаниям запрещаются:

выплата дивидендов и распределение прибыли между участниками общества;

выделение доли имущества в пользу участника в связи с его выходом из состава акционеров, приобретение размещенных акций или выплата действительной стоимости доли;

проведение buyback (обратного выкупа собственных акций);

прекращение обязательств путем зачета;

подача заявления о банкротстве в отношении другого лица (должника);

обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке.

Как заявить об отказе от применения моратория на банкротство и всех запретов?

Организации могут заявить об отказе от моратория на основании ст. 9.1 ФЗ № 127. Заявление об отказе от моратория должно быть опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). После размещения информации на портале с компании снимаются все ограничения, накладываемые на юрлица мораторием.

Таким образом, если Вашей организации необходимо распределить прибыль или выплатить дивиденды, то Вы обязаны опубликовать заявление об отказе от моратория в Федресурсе. В противном случае банк или регистратор обязан отказать Вам в совершении таких операциях.

Однако прежде всего Вы сами должны быть осведомлены о новом порядке процедуры, чтобы не столкнуться с негативными правовыми последствиями, о которых мы поговорим позже.

Чтобы распределить прибыль или выплатить дивиденды, а также избавить свое ООО или АО от иных ограничений моратория на банкротство в 2022 году, юрлицо должно:

Опубликовать в Федресурсе заявление об отказе от моратория на банкротство. Подготовить бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период. Распределять прибыль можно ежеквартально, раз в полгода или раз в год (порядок регулируется статьями ст. 28 и 29 ФЗ «Об ООО» и ст. 43 ФЗ об «АО»). Безопаснее выплачивать дивиденды по итогам отчетного года на основании отчетности, которую общество подает в ФНС, чем на основании промежуточной бухотчетности (где цифры еще могут измениться) — поскольку в этот момент обществу известна окончательная чистая прибыль. Определить сумму дивидендов (для этого необходимо от суммы в строке баланса «Капитал и резервы» отнять сумму уставного капитала). Также учредители могут распределить только часть прибыли. Оставшуюся прибыль можно распределить в любой момент, не дожидаясь конца квартала или года. Распределение прибыли в ООО осуществляется пропорционально долям в уставном капитале. Принять решение о выплате дивидендов (если 1 участник) или провести собрание (если участников несколько). Произвести выплаты в течение 60 дней после принятия решения. Выплаты можно произвести с расчетного счета или выдать наличными. С выплат удерживается 13% (до 5 млн). С 2021 года НДФЛ с дохода свыше 5 млн. за год облагается по ставке 15% НДФЛ. Другими словами, при доходе, например, 6 млн. за 2021 год вы заплатите 13% НДФЛ с 5 млн. и уже 15% с оставшегося 1 млн.

Также закон разрешает выдавать дивиденды имуществом, если это прописано в уставе и протоколе. Но при этом определить стоимость имущества необходимо при помощи независимых экспертов.

Что будет, если распределить прибыль или выплатить дивиденды после 01.04.2022 г. без отказа от моратория?

Здесь необходимо понимать, что выплата дивидендов или распределение прибыли происходят исключительно на основании решения акционеров/участников общества. А без публикации отказа от моратория такое решение участника/акционера или собрания участников/акционеров(ничтожным).

Дивиденды или прибыль, выплаченные или распределенные на основании ничтожного/недействительного решения, являются неосновательным обогащением, которое подлежит возврату обществу. Поэтому в этом случае необходимо вернуть сумму, опубликовать сообщение и повторить процедуру, поскольку она не имеет юридической силы.

Иначе лица, принимавшие решения, обязаны по закону понестив виде возмещения убытков своей организации в размере сумм, выплаченных всем участникам.

Как опубликовать отказ от применения моратория на банкротство в Федресурс?

Опубликовать заявление об отказе от моратория в реестр можно несколькими способами. Самый надежный и быстрый вариант — через сервис « Федресурс онлайн ». Портал занимается раскрытием информации уже более 9 лет, и за годы деятельности успешно оптимизировал процесс внесения сведений в Федресурс:

Оплатой госпошлины, составлением текста сообщения согласно всем нормам законодательства и его публикацией в реестр занимаются квалифицированные юристы; Сообщение появится в реестре уже в течение 40 минут; В случае необходимости менеджеры «Федресурс онлайн» проконсультируют вас по требованиям законодательства в части публикации сведений в реестр; Услуга оказывается полностью онлайн — вам не нужно покидать пределы офиса или дома, посещать наш офис или нотариуса; Послу публикации вам на почту придет письмо со ссылкой на размещенное сообщение.

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