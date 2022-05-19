Как составить доверенность на участие в торгах

Когда и кому необходимо передоверять полномочия

Если организация планирует участвовать в закупочных процессах через представителя, ей понадобится специально оформленный уполномочивающий документ. В зависимости от его содержания у поверенного появляются различные полномочия — от подачи заявки и подписания договора до представления интересов в контролирующих органах. Помимо этого, на основании такой бумаги поставщикам разрешено регистрироваться в Единой информсистеме (ЕИС) в сфере госзаказа.

Учтите, что без оформленного по специальным правилам документа вправе действовать только единоличный руководитель, но любой наемный работник или сторонняя компания, которые выполняют обязанности на основании уполномочивающего на выполнение определенных действий документа.

Ранее ФАС разъясняла, что лицо, включенное в реестр недобросовестных участников аукциона, вправе действовать по доверенности на проведение торгов от имени лица, не включенного в такой реестр. Но если поверенный уклонится от заключения договора, в реестр недобросовестных участников внесут уже данные о доверителе.

Как правильно составить документ

В законодательстве о госзаказе не предусмотрена особая форма доверенности для участия в торгах, потому при ее составлении следует ориентироваться на ГК. Согласно его нормам обязательными сведениями в таком документе считают:

наименование;

дату выдачи, место, номер бумаги;

данные о доверителе и поверенном лице;

передаваемые полномочия;

возможность передоверия; срок действия — если его не указать, считается, что бумага действительна в течение 1 года;

безотзывный статус, если это необходимо; без указания на этот статус доверитель вправе отозвать или каким-то образом изменить содержание документа с уведомлением об изменениях поверенного лица;

подписи сторон;

печати сторон при их наличии.

В случаях, оговоренных Гражданским кодексом, доверенность на участие в торгах по банкротству и иных видах тендеров необходимо нотариально заверять (ст. 187, 188.1 ГК). В остальных случаях достаточно бумаги, оформленной на бланке организации и подписанной руководителем.

Образцы документов

Вот подготовленный с учетом основных правил образец доверенности для участия в торгах, проводимых в форме электронных аукционов (скачать образец). Если компания участвует, к примеру, в запросах котировок или иных видах закупок, дополните имеющуюся форму необходимыми сведениями.

Для продажи имущества должника при банкротстве подойдет такой шаблон (скачать):