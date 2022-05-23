Как зарегистрировать товарный знак без ошибок

Товарный знак — обозначение, с помощью которого потребители отличают продукцию одной компании от аналогичной продукции другой компании. С точки зрения закона товарный знак — своего рода монополия на использование обозначения конкретным производителем.

Однако это далеко не все преимущества регистрации товарного знака.

Товарный знак позволяет:

Масштабировать бизнес.

Например, путем заключения договоров коммерческой концессии (франчайзинга). Без товарного знака франшиза невозможна.

Защитить бизнес от конкурентов и патентных троллей.

А также прочих недоброжелателей, желающих воспользоваться вашей репутацией. За незаконное использование товарного знака полагается денежная компенсации в сумме до 5 млн рублей.

Пресечь контрафакт до выхода на рынок.

Товарный знак можно внести в Таможенный реестр, и таможенная служба будет незамедлительно уведомлять вас обо всех случаях, имеющих признаки нарушения, а контрафактная продукция с незаконной маркировкой будет ими конфискована.

Выйти на маркетплейсы.

Многие маркетплейсы и магазины приложений (Google Play, App Store и прочие) требуют предъявить свидетельство на товарный знак — в противном случае они просто откажут в выставлении товаров на витрине.

Облегчить выход на международный рынок.

Вы сможете подать международную заявку на получение охраны обозначения в качестве товарного знака сразу в нескольких странах, воспользовавшись Мадридской системой регистрации товарных знаков. Для этого нужно иметь заявку или регистрацию в стране, к которой принадлежит изготовитель.

В разы увеличить стоимость компании.

По оценкам, товарные знаки составляют большую долю в стоимости таких крупных компаний, как Google, Apple, Coca-Cola и других. Товарный знак — это лицо, имя, репутация, гарант качества и многое другое.

Перечень преимуществ регистрации товарного знака можно продолжать еще долго.

Чтобы обозначение стало товарным знаком, его нужно зарегистрировать специально уполномоченным органом. В России это — Роспатент, который проводит экспертизу и принимает решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака, если оно соответствует требованиям закона.

Ошибка № 1. Доминирующий неохраняемый элемент в обозначении

Законодательство разделяет элементы товарного знака на охраняемые и неохраняемые. К последним относятся следующие элементы.

Относятся к области публичного права

И в силу специфики должны быть свободны для использования любыми изготовителями. Нельзя предоставить одному производителю монополию на слова «магазин», «салон красоты», «стоматология», «хлеб», «мыло», «сумка» и прочие — это нарушит конкурентный баланс на рынке, ведь остальные изготовители не смогут использовать эти слова, а под иными названиями данные товары/услуги не представить потребителям.

По этой причине получило отказ в регистрации обозначение «Хлеб деревенский» (заявка № 2016707736), в котором доминирующее положение занимает описательный словесный элемент.

Не обладают различительной способностью

Например, простые буквы, не образующие слов, цифры, простые линии и так далее. Такие элементы не позволяют индивидуализировать товар (услугу) и не запоминаются потребителям, то есть не выполняют основной — различительной — функции товарного знака.

Так получило отказ в регистрации обозначение «DMF» (заявка № 2017725510), в котором доминирующее положение занимает буквенный элемент, не обладающий различительной способностью.

Как видно из примеров, зарегистрировать товарный знак, который состоит только из неохраняемого элемента или содержит его в качестве ключевого компонента, невозможно.

Как поступить

Сделать неохраняемый элемент второстепенным.

Неохраняемый элемент не должен доминировать. Например, можно добавить к неохраняемому слову оригинальное яркое изображение (картинку) крупного размера, которое сместит акцент на себя и будет в первую очередь привлекать внимание потребителя.

Например, товарный знак «ADO» (свидетельство № 834413) содержит доминирующий изобразительный элемент и недоминирующий неохраняемый словесный элемент «АКТИВАТОР ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИЙ».

Облечь элемент в оригинальную графику.

Здесь вы не добавляете картинку, а превращаете сам неохраняемый элемент в таковую при помощи оригинального стилизованного шрифта.

Например, это было сделано при регистрации товарного знака «MFL» (свидетельство № 806209: буквы MFL представлены в виде уникальной графики — набора ломаных линий.

Доказать приобретенную различительную способность.

Этот вариант подходит только в случае, если ваше обозначение, несмотря на кажущееся отсутствие различительной способности, из-за длительного, интенсивного и широкого использования приобрело различительную способность в глазах потребителей.

Слово «доказать» здесь ключевое, Роспатент не примет голословное заявление о приобретенной различительной способности обозначения. Вам потребуется документально подтвердить (в том числе с помощью социологических опросов среди потребителей), что обозначение действительно хорошо узнаваемо потребителями и ассоциируется с вашей компанией.

Яркий пример — товарный знак «МТС», который является набором из трех согласных букв, не обладающим различительной способностью. Но в силу его активного использования и широкого распространения он приобрел эту различительную способность в глазах потребителя. Поэтому зарегистрирован ряд товарных знаков с доминирующей охраняемой буквенной частью «МТС»: общеизвестный товарный знак № 120. , товарный знак — свидетельство № 440363, товарный знак — свидетельство № 327459 и другие.

Итак, если вы решили включить в обозначение неохраняемый элемент, проверьте, что соблюдены все рекомендации выше.

Если же ошибка обнаружена уже после подачи заявки, единственный вариант — попробовать внести изменения в обозначение (например, уменьшить размер неохраняемого элемента и т.п.).

Но эксперт может не принять подобные изменения, и в таком случае вас ждет отказ в регистрации и необходимость подавать заявку заново в измененном виде.

Ошибка № 2. Не проверять обозначение перед подачей или игнорировать результаты проверки

Одна из самых частых причин отказов в регистрации товарного знака — его сходство до степени смешения с уже зарегистрированным или ранее заявленным на регистрацию обозначением. Никто не может зарегистрировать такой же или сходный до степени смешения товарный знак в отношении товаров и услуг, для которых он охраняется, без согласия его правообладателя.

По этой причине получили отказы в регистрации:

● «AvtoOk» (заявка № 2019743656) ввиду сходства с товарными знаками «AVTOoko» (свидетельство № 685731), «Avtooko» (свидетельство № 476936) и «АвтоОко24» (свидетельство № 673870);

● «BIOTHERAPY» (заявка № 2019742156), ввиду сходства с товарным знаком «BIOHERAPY» (свидетельство о международной регистрации № 1230979);

● «КИБЕРУМ» (заявка № 2019744489), ввиду сходства с товарным знаком «КБ КИБЕРИУМ» (свидетельство № 7815635) и другие.

Никогда нельзя быть уверенным в уникальности своего обозначения. Товарные знаки — это не только «Газпром», «Сбербанк», Google, Apple и другие, которые у всех на слуху. В реестре товарных знаков Роспатента — свыше 750 тысяч товарных знаков, и со многими из них вы могли никогда не сталкиваться и не знать об их существовании.

Поэтому предварительная проверка обозначения по реестрам Роспатента — обязательный этап, без которого вы пойдете на регистрацию фактически «с закрытыми глазами», не зная, что получите по результатам экспертизы обозначения.

Более того: если при проверке будет обнаружен тождественный или сходный до степени смешения товарный знак, вы оперативно сможете внести изменения в обозначение и избежать как отказа в регистрации, так и возможного конфликта с правообладателем (некоторые из них отслеживают поступающие в Роспатент заявки, сходные с их товарными знаками).

Если же вы обратились за проведением проверки — не игнорируйте ее результаты. Поверьте, специалисты по регистрации товарных знаков также заинтересованы в регистрации вашего обозначения. Практический опыт, знание законодательства и нюансов проведения экспертизы Роспатентом позволяют им оценить и выявить существующие и потенциально возможные риски для отказа в регистрации.

Иногда приходится слышать от клиентов: «Но они же совершенно разные!», когда при проверке выявляем сходный товарный знак. Особенно часто это бывает в сфере лекарственных средств. Однако выводы не взяты с потолка — в рекомендациях по выбору названия лекарственных средств закреплено, что названия должны отличаться на 3 и более букв. И Роспатент неукоснительно следит за соблюдением этого требования.

Например, сходство обозначения «АЦЕЯ» (заявка № 2020730746) с товарными знаками «albea» (международная регистрация № 1210553) и «azep» (международная регистрация № 554164) не столь очевидно на первый взгляд. Но, так как регистрация испрашивалась для лекарственных средств, экспертиза Роспатента сочла ее невозможной.

Не пренебрегайте предварительной проверкой и ее результатами. Если сомневаетесь или не доверяете специалисту — обратитесь в другую фирму или даже в несколько.

Ошибка № 3. Включать в обозначение чужую символику, товарные знаки, объекты авторского права и промышленной собственности, имена и псевдонимы известных лиц

Государство защищает как свою символику, так и символику иных государств, международных и межправительственных организаций.

По причине наличия в обозначении «MEDPRIME» (заявка № 2021719105) изобразительного элемента, сходного до степени смешения с государственным гербом Швейцарии, было получено уведомление Роспатента о предварительном отказе в регистрации данного обозначения в качестве товарного знака.

Не допускается не только регистрация тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, но и включение чужого товарного знака в свое обозначение без согласия правообладателя.

По этой причине получило отказ в регистрации обозначение «Честный сельский бургер» (заявка № 2016705921), так как оно включает в себя зарегистрированный товарный знак «Потаённая Россия» (свидетельство № 474856).

Включение в товарный знак названий чужих произведений, их персонажей и цитат без согласия их правообладателей не допускается, так же как имена, псевдонимы, портреты и факсимиле известных лиц. Например, не удастся зарегистрировать обозначение «Алла Пугачева» или «Алсу» без согласия данных лиц.

Вы также не зарегистрируете обозначение, включающее охраняемое географическое указание или наименование места происхождения товара, если не имеете права использовать такое ГУ или НМПТ.

По этой причине получило отказ в регистрации обозначение «GXEL» (заявка № 2020730760).

Следите также за тем, чтобы ваше обозначение не совпадало и не было сходно до степени смешения с промышленным образцом или знаком соответствия.

Перед подачей заявки на регистрацию стоит промониторить сеть Интернет — упоминается ли в нем придуманное вами обозначение и используется ли другими лицами для той же деятельности. Такой поиск крайне полезен, поскольку закон косвенно охраняет и незарегистрированные обозначения. Так, п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса устанавливает запрет на регистрацию обозначений, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. И если обозначение уже «закрепилось» на рынке за определенным производителем — это нужно учесть.

Например, так как на рынке РФ распространен товар японского бренда «AKITAJP», от Роспатента получено уведомление о предварительном отказе в регистрации обозначения «AKITAJP» (заявка № 2021735061), несмотря на то, что товарный знак японского производителя не зарегистрирован на территории России.

Ошибка № 4. Включать в товарный знак оскорбительные фразы, жаргонизмы, дискриминационные лозунги и так далее

Казалось бы — очевидная вещь, однако маркетинговые стратегии строятся и на «плохой» рекламе. В погоне за хайпом можно не только оттолкнуть клиентов, но и потерять время и деньги на «непроходную» регистрацию.

Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации обозначения «ХАЛЯВА» в качестве товарного знака, так как оно противоречит принципам морали и является жаргонным словом.

Ошибка № 5. Пытаться обмануть потребителя

Не включайте в товарный знак слова «from Italy», если вы из России и ваше производство не в Италии, и не пытайтесь зарегистрировать «сок» для молока. Включаете в обозначение подобные элементы — будьте готовы либо представить подтверждающие документы, либо доказать фантазийность этих обозначений для заявленных товаров и услуг, либо получить отказ в регистрации.

По причине возможного ввода потребителя в заблуждение относительно места производства товара получило отказ в регистрации обозначение «Moskovsky» (заявка № 2009713101), так как заявителем выступала компания из Франции, которая не смогла доказать, что производство их товаров каким-либо образом связано с Москвой.

Ошибка № 6. Халатно отнестись к перечню товаров и услуг

Ваше обозначение будет охраняться только для тех товаров и услуг, которые вы укажете в заявке. Чем детальнее и продуманнее перечень, тем меньше шанс того, что конкурент его обойдет и получит регистрацию на сходное обозначение.

Перечень товаров и услуг составляется на основе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в которой продукция, работы и услуги разбиты по классам. Однако новые продукты изобретаются ежедневно, поэтому не удивляйтесь, если вы не найдете свой товар в МКТУ.

Вы все равно можете добавить его в перечень, но для определения класса и составления грамотной формулировки потребуются специальные знания — обратитесь за помощью к специалисту по регистрации товарных знаков.

Ошибка № 7. Думать, что все еще можно исправить после подачи заявки

Отнюдь: внести существенные изменения ни в заявленное обозначение, ни в перечень товаров и услуг не получится. Внести можно только небольшие корректировки — например, поиграть с размерами элементов или сделать светлее или темнее оттенки цветов, при этом общее восприятие знака не должно меняться. Заявленный перечень товаров и услуг можно только сузить (исключить или уточнить формулировки), но расширить и добавить новые товары и услуги уже нельзя. Существенны ли вносимые в обозначение изменения — определяет эксперт Роспатента субъективно.

Все это еще раз подчеркивает важность предварительной оценки обозначения перед подачей на регистрацию — именно на этом этапе есть максимальное количество вариантов того, что можно сделать для преодоления отказа. После подачи заявки и варианты, и время для их реализации существенно сокращаются.

Заключение

Это далеко не полный список ошибок и рекомендаций. В каждой конкретной ситуации он может как сокращаться, так и дополняться новыми.

Любые неточности и недочеты в заявке могут затянуть процедуру регистрации товарного знака на годы, и ко времени принятия положительного решения по такой заявке регистрация может оказаться уже не актуальной.

Обращение за помощью к специалисту по регистрации товарных знаков существенно повышает шансы на успешное и быстрое прохождение регистрации.