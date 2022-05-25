Возврат из командировки в выходной: как оплатить этот день работнику

Суть вопроса

Сотрудник был направлен в командировку на срок с 7 по 11 февраля. Из места командировки сотрудник вылетел 11 февраля в 9 часов вечера. Самолет приземлился 12 февраля в 3 часа утра.

Необходимо ли в этом случае:

Оформлять приказ на продление командировки до 12 февраля? Выплатить суточные за 12 февраля? Произвести оплату за 3 часа в двойном размере?

Ответ

День возвращения из командировки, приходящийся на выходной день, включается в общий срок командировки. За этот день Организация обязана выплатить сотруднику суточные, а также оплатить время нахождения в пути в двойном размере.

По нашему мнению, Организация не обязана продлевать сроки командировки в случае, когда день возвращения не совпал со сроком окончания командировки, указанном в приказе.

Обоснование

Как следует из вопроса, Организацией направлен в командировку работник на период с 7 по 11 февраля. Вылет из места командировки работником осуществлен 11 февраля, а прибытие пришлось на выходной день 12 февраля. При этом в приказе день прибытия не включен в период командировки.

В соответствии со статьей 166 ТКслужебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.

Особенности направления работников в служебные командировки устанавливаются в порядке, определяемом правительством. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (статья 167 ТК).

В соответствии со статьей 168 ТК в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику, в том числе, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

На основании пункта 3 постановления № 749 работники направляются в командировки на основании письменного решения работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Согласно пункту 4 постановления № 749 срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.

Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из командировки (пункт 7 постановления № 749).

Из изложенного, по нашему мнению следует, что день приезда из командировки включается в срок командировки. При этом фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам и может не совпадать со сроком, указанным в Приказе.

По нашему мнению, в рассматриваемом случае, поскольку работник выезжает из командировки в день ее окончания, указанному в приказе, то день возвращения непосредственно связан с исполнением работником служебного поручения в период командировки.

Ни ТК, ни постановление № 749 не содержат требования о необходимости продления командировки и ее оформлении в случае, если время возвращения из командировки выходит за пределы сроков командировки, установленных в приказе.

На основании изложенного, считаем, что Организация не обязана продлевать сроки командировки в случае, когда день возвращения не совпал со сроком окончания командировки, указанном в приказе.

На основании пункта 11 Постановления № 749 работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя организации.

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом положений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения.

Таким образом, суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, а также за дни нахождения в пути. Как было отмечено нами выше, в силу положений статьи 167 ТК при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются, в частности сохранение места работы (должности) и среднего заработка.

При этом пунктом 9 постановления № 749 установлено, что средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации.

Из приведенных норм следует, что у работодателя существует обязанность по оплате сотруднику исходя из среднего заработка периода нахождения в командировке, дней нахождения в пути, время вынужденной задержки в пути.

В соответствии с пунктом 5 постановления № 749 оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством.

Статьей 153 ТК установлено, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;

- не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам , - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

В письме Минтруда от 21.02.2020 № 14-1/ООГ-1110 по вопросу оплаты выходного дня, отработанного сотрудником в период нахождения в командировке, даны следующие разъяснения:

«Пунктом 5 Положения определено, что оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Таким образом, день отъезда, приезда работника в командировку в выходной день, а также привлечение его к работе в выходной день необходимо компенсировать по правилам, установленным статьей 153 ТК. Так, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, в том числе работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)».

На основании изложенного, считаем, что оплата труда в выходной день, в который сотрудник возвращался из командировки, подлежит оплате в двойном размере исходя из одинарной дневной, часовой ставки.

Таким образом, в рассматриваемом нами случае Организация обязана оплатить сотруднику день возвращения из командировки. При этом оплате в двойном размере подлежат три часа, которые сотрудник находился в пути.