Инвестиции для начинающих: пошаговая инструкция

Зачем нужны инвестиции

Суть любых инвестиций — временная передача своих ценностей другим людям для получения от них еще большего числа ценностей. В более узком смысле — это когда деньги делают деньги. В Федеральном законе № 39 «Об инвестиционной деятельности» эта же идея сформулирована чуть иначе.

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, которые вкладывают в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Чтобы не смешивать профессиональные инвестиции, в которых участвуют только юридические лица (государство, бизнес, банки, брокеры), и вложения физлиц, в английском языке существует термин personal finance, который включает в себя личные финансы в целом и инвестиции в частности.

Личные инвестиции

Это понятие, существующее только в Рунете и не имеющее определения ни в науке, ни в деловой среде. По сути это то же самое, что personal finance, то есть управление личными деньгами с целью их прироста и получения пассивного дохода.

С какой суммы можно инвестировать на рынке

До эпохи мобильных приложений минимальная сумма обычно составляла 1 000 рублей. Это номинал одной облигации федерального займа, которую можно купить на брокерской счет, и самый популярный размер пая инвестиционных фондов (ПИФ), не требующих открытия такого счета.

Сегодня инвестировать можно практически с 1 копейки. Есть акции, которые стоят сотые доли рубля, есть инвестиционные фонды и накопительные счета, которые принимают любую минимальную сумму, которая есть у инвестора.

Однако по факту, чтобы увидеть отдачу от инвестиций, придется вложить гораздо больше. Например, для заработка 100 рублей в месяц при доходности 15% годовых (это чуть ниже среднего для российских акций) у инвестора на счете должно быть по меньшей мере 8 000 рублей.

Как новичку выйти на фондовый рынок: пошаговая инструкция

Чтобы не потеряться в потоке информации и не совершить типичные ошибки, можно действовать по простому алгоритму, которому следует большинство инвестиционных управляющих в мире.

Определить цель

Глобально у инвестора может быть две ситуации:

Уже есть крупная сумма, и ее нужно грамотно вложить, чтобы приумножить (защитить от инфляции, девальвации, нарастить в реальном выражении или сделать источником пассивного дохода). Суммы нет, но есть регулярный доход, который позволит со временем накопить капитал на некую крупную цель (бытовая техника, ремонт, автомобиль, жилье, учеба детей, будущая пенсия).

В первом случае инвестор чаще всего преследует цель сохранить накопленный капитал для того периода, когда он перестанет работать, закроет бизнес, подрастут дети или случится еще какое-то большое событие.

Во втором случае инвестору нужно собрать капитал для решения задачи, на что ему не хватает денег. Для движения к большой цели полезно иметь несколько промежуточных, которые могут быть достигнуты быстрее.

Например, можно поставить задачу собрать 1 млн рублей или другую круглую сумму, накопить на стоимость автомобиля, квартиры, обеспечить приход дивидендов в размере средней пенсии и так далее.

Изучить термины и инструменты рынка

Все базовые инвестиционные инструменты можно поделить на три группы:

долговые : инвестор дает деньги под фиксированный процент на конкретный срок;

: инвестор дает деньги под фиксированный процент на конкретный срок; долевые : инвестор имеет долю в бизнесе без определенных сроков и ставок доходности;

: инвестор имеет долю в бизнесе без определенных сроков и ставок доходности; альтернативные: все прочее, включая золото, недвижимость и производные инструменты.

Общая закономерность: чем выше доходность инструмента, тем выше риски .

В долговых (облигации) риск проявляется в том, что по мере роста ставки (когда возможны дефолт и отзыв лицензии) вероятность получить прибыль и даже свои вложенные деньги снижается.

В долевых (акции) риск в том что, чем выше дивиденды, тем чаще их переносят или отменяют. Еще одно проявление риска при вложениях: цена самой акции сильнее падает, чем все остальные активы, когда случается какой-то негатив на рынке.

В альтернативных инструментах базовый риск — рыночный. Валюта, недвижимость, золото или дериватив могут сильно измениться в цене вопреки ожиданиям. Также возможны другие проблемы: нет покупателя (низкая ликвидность), высокие налоги, введенные ограничения регулятора.

Узнать, как работает фондовый рынок

До того, как вложить свои первые деньги, полезно взять паузу, чтобы осмотреться и выбрать лучшие для себя варианты. Можно, конечно, этого и не делать, осваивая рынок на практике, но статистика показывает, что часто это заканчивается потерей средств.

Типичный опыт начинающего инвестора связан с валютными спекуляциями и попытками угадать, какая акция «выстрелит» в ближайшее время. До 90% таких экспериментаторов обнулили свой счет и на долгие годы разочаровались в инвестициях.

В итоге люди теряют бесценное время. Именно время — основной актив инвестора. Если тянуть и откладывать, то с определенного момента многие финансовые цели становятся недостижимыми в принципе. Например, 23-летний студент, инвестируя в акции по 1 000 рублей в месяц, к 50 годам может собрать почти 7 млн рублей. Тот, кто начал только в 40 лет — всего около 300 000 рублей.

Составить план действий на рынке

Общая теория понятна, цели определены, свободные деньги есть. Однако существует еще одно условие, которое может дорого обойтись, если не учесть его заранее.

Инвестиции — это надолго. В идеале как минимум на три года (стандартный срок ИИС). По статистике, чем дольше срок инвестиций, тем выше вероятность получения ощутимой прибыли.

Финансовые рынки капризны, они могут годами падать, прежде чем покажут хороший рост. Инвестор может получить убытки, если ему срочно потребуются деньги и он продаст ценные бумаги на падении котировок. Для таких случаев необходима финансовая подушка безопасности на время, пока долгосрочные инвестиции работают.

Стандартный размер финансовой подушки составляет сумма расходов семьи на срок от 3 до 6 месяцев. Этого может быть достаточно, чтобы человек поменял работу или вылечился от внезапной болезни. Более дальновидные инвесторы также используют страхование жизни, например, если являются единственным кормильцем в семье.

Оценить инвестиционные риски

Итак, нужна четкая цель и понимание, что чем выше процент, который инвестор хочет заработать на инвестициях, тем меньше вероятность, что он его получит. На практике это означает, что новичку надо найти для себя золотую середину между доходностью и риском.

По природе все люди делятся на более и менее склонных к риску. Традиционно всех инвесторов распределяют на три группы:

агрессивные (наиболее склонные к риску);

(наиболее склонные к риску); умеренные (среднее между первым и третьим);

(среднее между первым и третьим); консервативные (наименее склонные к риску).

Определить склонность к риску можно, например, ответив на вопросы стандартного экспресс-теста. Потребуется прочесть четыре утверждения, приведенных ниже, и дать свой ответ. Возможны четыре варианта ответа: «полностью согласен», «скорее согласен», «скорее не согласен», «полностью не согласен».

Инвестирование слишком сложно для понимания. Комфортнее разместить деньги на вкладе, чем в акциях. Когда слышу слово «риск», на ум сразу приходит ассоциация «убыток». В инвестировании сохранить деньги важнее, чем заработать.

За ответы начисляются от 1 (полностью согласен) до 4 баллов (полностью не согласен). Люди, набравшие до 9 баллов, это консерваторы, до 16 баллов — умеренные, от 17 и выше — агрессивные.

Аналогичные тесты есть в свободном доступе в интернете. Кроме того, их результаты можно сверить, пройдя тестирование у брокера. Некоторые компании предоставляют такую возможность клиентам.

Сформировать стартовый капитал

Как уже говорилось, начальная сумма может быть любой, но чтобы не потерять мотивацию, лучше вкладывать ощутимую сумму, приносящую потенциально заметный доход. Иначе есть риск бросить это занятие, толком не начав.

То есть размер капитала в основном зависит от дохода инвестора. Возьмем конкретный пример.

Зарплата (после вычета налогов) — 100 000 рублей в месяц.

Комфортная доля сбережений — 20 000 рублей в месяц.

Сумма финансовой подушки для инвестора (три месяца по 80 000 = 240 000 рублей).

Собрав на счете в банке/депозите 240 000 рублей, инвестор приступает к инвестициям на долгий срок с первых 20 000 рублей.

Сумма в 20 000 рублей, положенная на депозит, потенциально сейчас принесет до 200 рублей в месяц. Но инвестор рассчитывает на большее, поэтому вкладывает их в акции. При доходности от 15 до 20% каждый взнос за следующие пять лет вырастет более чем в 2 раза.

Выбрать брокера

Покупка ценных бумаг без участия брокера невозможна. Как и в любом другом деле, выбор компании-посредника опирается на две составляющие: надежность и стоимость услуг. То есть в идеале нужен брокер, который дает бесперебойный сервис и берет за это минимальную комиссию.

Сегодня есть еще один важный критерий — отсутствие санкций. Это важно для тех инвесторов, которые собираются покупать зарубежные активы.

Из 10 крупнейших по числу клиентов брокеров России сегодня не затронуты санкциями «Тинькофф», БКС, «Финам» и «Фридом Финанс».

Выбрать стратегию инвестиций

Цели определены, теория изучена, подушка безопасности готова. Теперь собираем инвестиционный портфель. Для большей наглядности покажем на примере, как это можно сделать.

Цель инвестора — первый взнос на квартиру, банк требует минимум 10% стоимости жилья

— первый взнос на квартиру, банк требует минимум 10% стоимости жилья Максимальный срок накопления — 3 года

— 3 года Риск-профиль инвестора — консервативный

Из этих данных получается, что инвестор может распределить инвестиции ровно поровну между акциями и облигациями. В среднем акции приносят 17% годовых в рублях, облигации — 8%. Портфель из тех и других, разбитых пополам — 12,5% в год.

Пополняя счет на 20 000 рублей в месяц, инвестор может рассчитывать, что через 3 года на счете будет иметь 880 000 рублей. Если он использовал вычет по ИИС, то получил еще 94 000 рублей от государства и заплатил около 20 000 рублей в виде подоходных налогов. Итого — чуть более 950 000 рублей.

Этого достаточно, чтобы взять ипотеку на квартиру стоимостью до 5 млн (для дохода в 100 000 в месяц). Если сумма не устраивает, можно продолжить инвестировать. Через 5 лет сумма на счете при тех же параметрах может достичь 1,9 млн. Еще через 5 лет накоплений ипотека может не потребоваться вообще.

Если у инвестора консервативный риск-профиль, то есть он совсем не готов рисковать деньгами и отношение к акциям у него настороженное, то их долю лучше сократить до 20–30%. Тогда ожидаемая доходность снизится, как и скорость накопления. Если профиль агрессивный, то долю облигаций можно урезать до 20–30%. Это может ускорить рост доходов.

Примеры нерыночных инвестиций

Вкладывать можно не только в финансовые активы, но и в то, что условно называют «в себя». Обычно под этим понимают затраты на образование и здоровье, которые окупятся в будущем. Их эффект тоже можно просчитать. Например, стоимость курсов повышения квалификации составляет 300 000 рублей. Это позволит поменять работу на более денежную, скажем, прибавить 20–30 тыс. рублей в месяц. Такие инвестиции окупятся в срок от 10 месяцев. Это эквивалентно средней доходности более 30% годовых в течение первых пяти лет, то есть 300% за всю пятилетку.

Аналогично со здоровьем. Например, покупка страховки с регулярной диагностикой здоровья обойдется в 30 000 ежегодно. Если с ее помощью удастся вовремя обнаружить опасную патологию, это позволит сэкономить на лечении и лекарствах. Такая инвестиция принесет тысячи процентов прибыли.

Мифы об инвестициях на бирже

Начинающих инвесторов могут отпугнуть слухи и мифы о фондовой бирже, которые на самом деле далеки от реальности. Вот некоторые из них:

Рынок — это казино.

Цены на активы меняются каждую секунду, давая возможность заработать и потерять сотни процентов. Для многих это выглядит, как вечная рулетка. На самом деле это просто ценовые колебания, отражающие торг покупателей и продавцов с очень разными сроками и целями.

Если убрать этот информационный шум, то в среднем акции растут вместе с реальным бизнесом и мировой экономикой.

На бирже больше потеряешь, чем заработаешь.

Имеется в виду, что брокеры и банки зарабатывают на убытках клиентов. Этот миф возник из-за обиды тех клиентов, которые вкладывали по принципу «авось повезет», и в итоге «игра» обернулась для них большими потерями.

На самом деле брокеры и банки зарабатывают только на комиссиях. Им выгодно, когда клиенты совершают больше регулярных сделок и платят с этого больше комиссий.

На бирже зарабатывают только «большие дяди».

Есть мнение, что хорошие прибыльные сделки доступны только тем, кто владеет инсайдом, например, о будущем слиянии или хорошем отчете компании. Однако по закону это криминал: инсайдеры не имеют права пользоваться служебным положением для совершения таких сделок. Случаются инциденты, но завидовать таким «счастливчикам» точно не следует.

Вместо заключения

Подводя итоги, отметим основные пункты, которые могут быть полезны новичкам.