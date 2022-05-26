Почему слишком крепкий рубль может навредить экономике?

На первый взгляд, можно порадоваться. Но на самом деле, слишком крепкий рубль тоже может быть вреден, и это понимают и российские власти. Вот уже объявили, что экспортеры смогут продавать валютную выручку не в размере 80% от общего объема, а только 50%. Когда какую-то валюту сбрасывают на рынке, она стоит дешевле.

То есть чем меньше будут продавать доллары и евро, тем крепче будет их курс, а курс рубля — слабее.

Так почему же слишком высокий курс рубля вреден?

Попробую объяснить максимально упрощенно и понятно. Все знают, что у России — сырьевая экономика. Существенная часть доходов бюджета — от продажи нефти и газа другим странам. Но продают-то за валюту. Продали газ на 1 000 долларов.

Максимальный курс доллара был в марте в районе 120 рублей. То есть тогда за 1 000 долларов можно было получить условно 120 000 рублей. По сегодняшнему курсу это уже 56 400 рублей. То есть в бюджет поступает в два раза меньше рублей от продажи того же самого количества газа или нефти.

Конечно, слишком слабый рубль тоже так себе вариант, ведь наша экономика много чего закупает за рубежом за валюту. То есть рублевые цены для покупателей растут. Все помнят недавний рост цен даже на отечественную продукцию, производители объясняли, что им приходится закупать импортные составляющие.

Но крепкий рубль не только снижает нефтегазовые доходы бюджета. Он еще понижает конкурентоспособность российских производителей на рынке.

Например, производитель изготовил товар, его конечная стоимость с внутренним производством — 1 000 рублей. По курсу 56,4 рубля это 17,7 доллара. А при курсе в 70 рублей за 1 доллар — уже 14,2 доллара. Более дешевый товар легче продать на внешнем рынке.

Так что, возможно, скоро правительство примет и другие решения, чтобы курс рубля немного снизился. Но на значительное ослабление по наличным долларам и евро я бы не рассчитывала, поскольку количество купюр в стране ограничено, новые почти не поступают.

Призываю ли я покупать безналичные и наличные евро и доллары в ожидании роста их курса?

Нет, как обычно, я не даю конкретные инвестиционные советы.