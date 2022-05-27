ЦБ снизил ключевую ставку до 11%: что будет с кредитами и ипотекой

Разбираемся вместе с экспертами Банки.ру — Артуром Ахметовым и Никитой Егоровым.

Почему ЦБ вновь снизил ключевую ставку?

По словам регулятора, последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен.

«Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России», — сообщили в Центробанке.

В пресс-службе ЦБ рассказали, что продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой.

«Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий, — объяснили в Банке России. — Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала».

Политика ЦБ заключается в том, чтобы балансировать по нескольким показателям в экономике, говорит директор вертикали «Ипотека и недвижимость» Банки.ру Артур Ахметов.

«Ставка ЦБ влияет, в частности, на ставки по депозитам и кредитам. Депозиты сдерживают потребление населения, так как забирают ликвидность с рынка, и за счет депозитов банки выдают кредиты. Чем ниже ставка ЦБ, тем ниже ставка по кредитам для населения и для бизнеса. Низкая ставка дает возможность бизнесу вкладывать средства в новые направления, обновление оборудования, расширение, что положительно влияет на развитие экономики. Также низкие ставки по кредитам дают возможность населению покупать товары и услуги в большем количестве — это рождает спрос, запускает раскручивание маховика экономики».

Повышение ставки с 9,5 до 20% годовых в конце февраля 2022 года шокировало весь рынок. Люди начали скупать валюту, снимать наличные, переводить средства на зарубежные счета, экстренно вкладываться в недвижимость, то есть фактически замораживать и выводить деньги из оборота экономики.

«Столь стремительное снижение ставки (в середине апреля до 17%, в конце апреля до 14%, в конце мая до 11%) — это скорее ответ на столь же стремительное повышение ставки», — считает эксперт.

Что теперь будет с кредитами?

После снижения ключевой ставки кредиты станут доступнее, говорит

«Снижение ключевой ставки для кредитования — это, конечно, отличная новость. Кредиты станут доступнее, будет расти покупательская активность граждан, — говорит эксперт. — После каждого снижения ставки мы видим рост заявок на кредиты и количества одобрений. Так было в апреле, в мае и, прогнозируем, будет в июне».

«Ставки по банковским продуктам двинутся вслед за ключевой, при этом быстрее отреагируют вклады, — говорит младший директор по банковским рейтингам агентства „Эксперт РА“Анатолий Перфильев. — Затем постепенно будут снижаться и ставки по кредитным продуктам, стимулируя тем самым кредитную активность населения и восстановление спроса в экономике».

, например, уже объявили о том, что планируют снова пересмотреть условия по кредитам наличными и автокредитованию.

«Третье в этом году снижение ключевой ставки Банком России позволит игрокам рынка, в том числе ВТБ, провести новый раунд корректировки ставок по потребительским кредитам. На этом фоне клиентская активность продолжит расти. В мае мы уже зафиксировали увеличение спроса на кредитные продукты», — сообщили в пресс-службе банка.

Как снижение ставки повлияет на ипотеку и рынок недвижимости?

Решение Центробанка практически возвращает нас к ситуации в начале года, когда ставка была 9,5%, говорит

«Снижение ставки приведет к снижению ставок по долгосрочным кредитам и ипотеке, что положительно скажется на спросе и на возможности развития бизнеса в текущей ситуации замещения некоторых зарубежных производителей. Конечно же, это скажется и на ставке депозитов для населения. Вклады сейчас будут переориентированы на другие направления, например, на покупку недвижимости», — говорит эксперт.

Снижение ставок по ипотеке положительно отразится на ставках на покупку вторичного жилья.

«Сделки на вторичном рынке за последние два месяца практически остановились, количество предложений от банков снизилось. Ожидаем оживления рынка недвижимости. Люди, которые откладывали свое решение о покупке, сейчас смогут вернуться к этому вопросу».

Ставка по льготной ипотеке не изменилась. На 26 мая 2022 года она составляет 9% годовых. Максимальные размеры кредита по семейной ипотеке и программе господдержки на новостройки увеличены — до 15 и 30 млн рублей соответственно. Что предлагают банки, можно посмотреть по ссылке.

Как менялась ключевая ставка?

Ключевая ставка выросла с 9,5 до 20% годовых 28 февраля. 11 апреля Центробанк снизил ее на 300 базисных пунктов — до 17% годовых. Накануне длинных майских выходных, 29 апреля, ставка снизилась еще — до 14% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.