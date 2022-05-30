Иммиграционные разрешения для иностранцев на Кипре: что про них надо знать

Кабинет министров Республики Кипр уже одобрил новые критерии выдачи ВНЖ. Как сообщает Politis, 26 мая документ был передан на рассмотрение депутатов. Он вступит в силу после того, как будет одобрен парламентом.
«Шесть видов иммиграционных категорий, включая визу F, которые действуют в стране в настоящее время», — на сайте Миграционного департамента Республики Кипр
Индивидуальный предприниматель
- Необходимо наличие соответствующего образования и опыта, которые позволяют заниматься данным видом деятельности.
- Если требуется лицензия для ведения такой деятельности на Кипре, то иностранец обязан ее предоставить.
- У иностранца должно быть достаточно финансовых средств для ведения заявленного вида деятельности.
- Нужно урегулировать вопросы оплаты соцвзносов с фондом социального страхования и налогов с налоговым департаментом.
Как поясняют разработчики документа, индивидуальные предприниматели окажут позитивное влияние на экономику Республики Кипр в соответствии с приоритетами ее развития и не создадут несправедливой конкуренции на местном рынке труда.
Наемный рабочийЭта категория предназначена для тех иностранцев, которым кипрские работодатели предложили трудоустройство на острове.
- Они не должны создавать конкуренции на местном рынке труда.
- Необходимо заключение трудового контракта между работодателем и наемным рабочим.
- У работодателей есть право нанимать иностранных наемных рабочих.
- Надо выплачивать все соцвзносы и налоги.
ИнвесторЭто иностранец, который инвестировал значительные средства в экономику Республики Кипр. Виды и объемы инвестиций определяются решениями кабинета министров. Инвестиции должны поступать из-за рубежа и быть легальными.
Критерии для иностранных инвесторов, которые применяются в настоящее время — на сайте миграционного департамента Республики Кипр.
Постоянный житель без права на работуРечь идет о тех иностранцах, которые намерены проживать на Кипре, не работая и не занимаясь какой-либо экономической деятельностью.
- Доход должен быть не менее 40 000 евро в год плюс еще 10 000 евро в год на каждого зависимого члена семьи.
- Необходимо наличие недвижимости на Кипре стоимостью не менее 250 000 евро.
- В эту категорию включены акционеры кипрских компаний, получающие дивиденды.
- Для присоединения к системе здравоохранения GESY нужно выплачивать взносы.