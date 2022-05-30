Иммиграционные разрешения для иностранцев на Кипре: что про них надо знать

Кабинет министров Республики Кипр уже одобрил новые критерии выдачи ВНЖ. Как сообщает Politis, 26 мая документ был передан на рассмотрение депутатов. Он вступит в силу после того, как будет одобрен парламентом.

«Шесть видов иммиграционных категорий, включая визу F, которые действуют в стране в настоящее время», — на сайте Миграционного департамента Республики Кипр

Индивидуальный предприниматель

Необходимо наличие соответствующего образования и опыта , которые позволяют заниматься данным видом деятельности.

, которые позволяют заниматься данным видом деятельности. Если требуется лицензия для ведения такой деятельности на Кипре, то иностранец обязан ее предоставить.

для ведения такой деятельности на Кипре, то иностранец обязан ее предоставить. У иностранца должно быть достаточно финансовых средств для ведения заявленного вида деятельности.

для ведения заявленного вида деятельности. Нужно урегулировать вопросы оплаты соцвзносов с фондом социального страхования и налогов с налоговым департаментом.

Как поясняют разработчики документа, индивидуальные предприниматели окажут позитивное влияние на экономику Республики Кипр в соответствии с приоритетами ее развития и не создадут несправедливой конкуренции на местном рынке труда.

Наемный рабочий

Эта категория предназначена для тех иностранцев, которым кипрские работодатели предложили трудоустройство на острове.

Они не должны создавать конкуренции на местном рынке труда.

на местном рынке труда. Необходимо заключение трудового контракта между работодателем и наемным рабочим.

между работодателем и наемным рабочим. У работодателей есть право нанимать иностранных наемных рабочих.

Надо выплачивать все соцвзносы и налоги.

Инвестор

Это иностранец, который инвестировал значительные средства в экономику Республики Кипр. Виды и объемы инвестиций определяются решениями кабинета министров. Инвестиции должны поступать

Критерии для иностранных инвесторов, которые применяются в настоящее время — на сайте миграционного департамента Республики Кипр.

Постоянный житель без права на работу

Речь идет о тех иностранцах, которые намерены проживать на Кипре, не работая и не занимаясь какой-либо экономической деятельностью.