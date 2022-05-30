Что такое кредит-нота в бухгалтерском учете?

Кредит-нота: понятие, назначение и отличительные признаки

Кредит-нота — это письменное уведомление продавцом покупателя о записи в кредит определенной суммы, обусловленное выполнением покупателем предусмотренных первоначальным договором специальных условий.

Назначение кредит-ноты — документальное оформление изменения цены продажи продукции, происходящей при определенных условиях, например:

за своевременное перечисление покупателем продавцу денежных средств за поставку продукции или 100%-ю предоплату перед каждой поставкой;

за достигнутый объем закупок;

за выполнение иных условий (необходимости ускоренной реализации поставки в связи с истечением срока годности (например, пищевой продукции или медикаментов) и др.).

Такие условия могут оговариваться:

отдельным пунктом (разделом) первоначального договора между покупателем и продавцом;

дополнительным соглашением к действующему договору (при наличии соответствующей оговорки в нем о возможности изменения цены отгрузки).

Отличительные признаки кредит-ноты:

произвольный формат документального оформления — законодательно установленных требований к его составлению не существует (включая отсутствие специальной унифицированной формы для данной операции);

двустороннее согласование условий — возможность оформления кредит-ноты оговаривается в документе, согласованном обеими сторонами первоначального договора, или в нем самом;

одностороннее составление документа — оформляется только одной стороной договора (продавцом) и направляется в адрес покупателя;

ретроспективный характер скидки — кредит-нотой оформляются скидки, предоставленные через определенный промежуток времени после реализации (предоставляемые в момент реализации товара скидки оформления кредит-ноты не требуют, а отражаются в отгрузочных документах сразу).

Бухучет последствий кредит-ноты: продавец предоставил скидку покупателю

Отражение информации в учете в связи с выставлением (получением) кредит-ноты у покупателя и продавца производится по-разному. Рассмотрим данные учетные алгоритмы при выставлении кредит-ноты на скидку.

Учетные алгоритмы в данной ситуации различаются в зависимости от:

наличия или отсутствия у покупателя факта реализации товаров, по которым получена скидка;

времени реализации товаров (в текущем или предыдущем году).

Учет кредит-ноты у покупателя

Применение нижеуказанного алгоритма корректировки данных бухучета основано на п. 39 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Факт реализации товара покупателем Проводки в бухучете Документальное оформление записей в бухучете Снижение стоимости товара, корректировка задолженности Корректировка НДС Товар не реализован Дт 41 Кт 60 — уменьшена стоимость товаров на сумму скидки Д 19 Кт 60 — сторнирован входной НДС (с разницы между стоимостью товаров до и после получения скидки) Дт 68 Кт 19 — восстановлен НДС с разницы между стоимостью товаров до и после получения скидки Первичные документы, корректировочный счет-фактура Товар реализован в текущем году Дт 90.2 Кт 41 — скорректирована себестоимость проданных товаров на сумму предоставленной скидки Дт 41 Кт 60 — скорректирована задолженность продавца на сумму предоставленной скидки Товар реализован в предыдущем году Дт 60 Кт 91.1 — отражен доход в виде уменьшения задолженности перед поставщиком по товарам, полученным со скидкой (с учетом НДС) Дт 91.2 Кт 68 — восстановлен НДС с разницы между стоимостью товаров до и после получения скидки

Учет кредит-ноты у продавца

Для продавца оформление кредит-ноты означает, что необходимо:

переоформить первичные отгрузочные документы и составить корректировочный счет-фактуру;

уточнить данные бухучета (откорректировать ранее признанную выручку):

если скидка предоставлена в году, когда произошла отгрузка — производятся сторнировочные записи по счетам реализации;

если скидка предоставлена в следующем году — ее сумма отражается в составе прочих расходов (себестоимость отгруженных товаров не корректируется);

проверить соответствие расхода в виде скидки критериям ст. 252 НК РФ (экономическая обоснованность, документальное подтверждение, направленность на получение дохода) — наличие несоответствия указанным критериям не позволяет учесть в целях налогообложения сумму скидки.

Если продавец получил от покупателя всю сумму оплаты за отгруженные товары, по которым предоставляется скидка, покупатель может не возвращать деньги по откорректированной поставке, а зачесть ее сумму в качестве аванса под предстоящие поставки.

Кредит-нота при возврате бракованных товаров

Кредит-нота может быть оформлена продавцом и в иных ситуациях (помимо рассмотренной в предыдущем разделе). К примеру, в случае выставления покупателем претензии на бракованный товар и его действиях по возврату товара.

Если право собственности на бракованный товар перешло к покупателю, ему необходимо:

составить акт (произвольной формы, но с обязательными реквизитами), в котором зафиксировать выявленные недостатки товара;

оформить на основании указанных в акте данных претензию в адрес продавца;отразить возврат бракованного товара в учете;

учесть налоговые нюансы обратной реализации:

обратная реализация образует выручку, уменьшаемую на стоимость возвращаемых товаров;

применить налоговый вычет по НДС;

собрать полный пакет документов (акт, претензия и др.), что обоснует реализацию товаров с нулевой рентабельностью.

Кредит-нота и прощение долга

Обычно сроки поставки товара оговариваются договором купли-продажи. При этом в отдельных случаях этим же договором могут оговариваться особые условия в отношении продавца — по применению к нему санкций в случае нарушения этих сроков.

В такой ситуации в адрес покупателя может быть оформлена кредит-нота, в соответствии с которой цена товара уменьшается по сравнению с отгрузочной ценой, а отгрузочные документы выставляются на полную стоимость согласно договору купли-продажи.

Фактически в таком случае имеет место прощение части долга, оформленного в виде кредит-ноты.

Учетный алгоритм в этом случае выглядит следующим образом:

для отражения факта прощения долга необходимо наличие выраженного в письменной форме желания продавца освободить покупателя от его долга — например, в форме кредит-ноты (молчание кредитора не считается прощением долга);

отражение факта прощения долга в бухучете покупателя в составе прочих доходов: Дт 60 Кт 91.1;

срок отражения прощения долга — период, в котором получено уведомление (кредит-нота, соглашение и др.) о прощении долга (п. 16 ПБУ 9/99);

налоговые нюансы: сумму прощеного долга покупатель учитывает во внереализационных доходах с учетом НДС (п. 8, 18 ст. 250 НК РФ) на дату получения кредит-ноты (подп. 3 п. 4 ст. 271, п. 2 ст. 273 НК РФ).

Итоги

Кредит-нота уведомляет покупателя об уменьшении его задолженности и требует соответствующих корректировок в учете. Отражение в бухучете записей по кредит-ноте зависит от того, в одном году происходит отгрузка и корректировка цены поставки, или в разные.